Успіхи Генпрокуратури: «буфонада» чи «не дарма хліб їсть»?

Генеральний прокурор Юрій Луценко, який обіймає цю посаду з травня минулого року, відзвітував про роботу. За його словами, відомство ще має багато проблем та недоробленого, втім, за останній рік результативність підвищилась. Він звітував про скорочення кадрів, повернуті до держбюджету гроші, розслідування злочинів під час Майдану та доведені до вироку кримінальні провадження. Деякі антикорупціонери натомість заявили, що вважають роботу Луценка «буфонадою».

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Звітуючи про результати роботи Генеральної прокуратури за рік, Юрій Луценко заявив, що відомство у минулому році розслідувало понад 43 тисячі кримінальних проваджень, подало понад 5 тисяч обвинувальних актів до суду, відшкодувало 560 мільйонів гривень під час слідства, наклало арештів на 814 мільйонів та заявило позовів на 765 мільйонів гривень. І додав, що повернута сума грошей – рекордна за останні роки.

«Сподіваюся, що хоч раз почую, що Генеральна прокуратура за минулий рік повернула державі безпрецедентну суму – 10 мільярдів. Бюджет Генеральної прокуратури – 3 мільярди гривень. Хліб ми дарма не їмо», – сказав Луценко, вказавши на складені поруч 25 папок із роздрукованими рішеннями судів.

Загалом, прокоментував Луценко, ефективність розслідування кримінальних проваджень – а іншими словами, частка проваджень, направлених до суду з обвинувальним актом, – зросла з 8% до 12%.

Зокрема, він згадав про екс-керівників ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та колишнього директора страхової компанії, які заволоділи державними коштами на 177 мільйонів гривень. Ця справа зараз перебуває в Апеляційному суді Києва.

У резонансних справах Майдану вже ухвалено 25 судових вироків, 35 людей засуджені. В основному, мова йде про військовослужбовців правоохоронних органів, сказав він.

«Органами прокуратури на сьогодні розслідуються 259 проваджень щодо злочинів, вчинених під час Революції гідності. З них 14 – слідство веде Генеральна прокуратура України, 245 – в областях. Підозрювані у справах Майдану: про підозру повідомлено 353 особам, із них Генеральна прокуратура – 201. Це результат діяльності департаменту у справах Майдану, пана Сергія Горбатюка», – говорить Луценко.

Водночас він додав, що не бачить «помітної перспективи» у розслідуванні кримінальних проваджень по шести чиновниках режиму колишнього президента Віктора Януковича. За його словами, з 2014 року триває робота над близько 10 такими провадженнями.

«Досі триває слідство по Арбузову, Богатирьовій, Каськову, Калєтніку, братам Клюєвим, де я не бачу помітної перспективи», – сказав він.

Водночас він додав, що прогрес є у справі екс-міністра освіти Дмитра Табачника, справу якого після низки експертиз будуть готові подати до суду, а також щодо колишнього заступника голови компанії «Нафтогаз України» Олександра Кацуби, який пішов на співпрацю зі слідством щодо розкрадання державних коштів.

На мою службову діяльність не впливає жоден народний депутат або інший представник влади… Завдань закрити, продовжити, розтягнути справу ніхто мені не ставить

А на запитання журналістів програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») про те, чи впливають народні депутати Ігор Кононенко та Олександр Грановський або будь-які інші політики на діяльність Генеральної прокуратури, Луценко відповів: «На мою службову діяльність не впливає жоден народний депутат або інший представник влади… Завдань закрити, продовжити, розтягнути справу ніхто мені не ставить».

Гнап: те, що робить Луценко, – це імітація бурхливої діяльності

Щойнайменше, дружина Луценка є депутатом найбільшої фракції у парламенті, тож виключати тиск загалом не можна, припускає антикорупційний розслідувач Дмитро Гнап.

«У цьому хіба немає конфлікту інтересів? Навіть якщо ми виключимо повністю, що Луценко не контактує зі своїми колишніми друзями та підлеглими, що на нього не тиснуть», – говорить Гнап.

Загалом експерт оцінює роботу Юрія Леценка на посаді генерального прокурора як «буфонаду». Або гучні кримінальні провадження спущені на гальмах, або фігурантам цих проваджень вдалось уникнути відповідальності, говорить він.

«Зокрема, йдеться про справу Злочевського, провадження по Іванющенку, екс-нардепу від «Партії регіонів». А це саме та «велика риба», про яку Луценко казав. Натомість маємо імітацію бурхливої діяльності, буфонаду і цирк із купою дрібних корупціонерів районного рівня», – вважає Гнап.

Луценко ж натомість назвав закриття справи проти компанії Burisma, одним із власників якої є екс-міністр екології Микола Злочевський, правильним рішенням прокуратури. Він пояснив це тим, що підприємство врешті сплатило податків на 160 мільйонів гривень.

«Те, що робить Луценко, – це імітація бурхливої діяльності і не дуже переконлива вистава – така, як для мешканців невеличкого містечка. Про справу «мажора» Толстошеєва, з якою Генеральна прокуратура оскандалилась, я вже навіть мовчу. Це якщо ми зараз говоримо лише про корупцію, не говоримо про резонансний кримінал, злочини Майдану. Це повна ганьба. І як там «рюкзаки Авакова» поживають – теж питання», – каже Гнап.

У цьому та решті проваджень є також багато запитань до роботи українських судів, говорить Гнап, проте «дуже часто прокурори своєю роботою та певною зацікавленістю доводять до того, що справи «розвалюються».