Іноземцям та українцям з різних регіонів потрібно по-різному розповідати про трагедію на Інститутській – Ігор Захаренко

Туристам з різних країн, українцям з різних регіонів потрібно по-різному розповідати про трагедію масових розстрілів на вулиці Інститутській, що сталася 20 лютого 2014 року. Таку думку в програмі «Радиво» висловив телеведучий програми «Феєрія мандрів», керівник туристичної компанії «Феєрія» Ігор Захаренко. Напередодні дня вшанування пам’яті героїв Небесної сотні він пригадав, як 20 лютого опинився неподалік від готелю «Україна» з боку «Беркуту» і спостерігав, як вони вели наступ на активістів Євромайдану. Згодом журналіст побачив снайперів, що цілилися в людей. Злочин людей в чорній формі з однаковими жовтими пов’язками він зафільмував на камеру і передав відео Радіо Свобода.

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Ми бачили, як з’явилися люди в чорному. Ці люди діяли спільно з «Беркутом»

Перші кадри з роботою снайперів по мітингувальниках одразу розлетілися світом, загиблих, поранених українців показали європейські ЗМІ, а для світових лідерів це відео стало переконливим доказом масштабного злочину, який скоїли силовики, підконтрольні на той час Януковичу, колишньому президенту України, який втік згодом до Росії.

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«Ми бачили, як з’явилися люди в чорному. Ці люди діяли спільно з «Беркутом». Їм ніхто не заважав. Але те, як жорстоко розстрілювали, то важко повірити, що це були українці. А якщо й були українці, то я не знаю, це якісь продажні люди, щоб так просто вбивати людей, як на полюванні. Мені здається, тут є рука саме Москви», – міркує Ігор Захаренко.

Телеведучи й вважає, що, якщо справді влада Януковича направляла на людей снайперів, то мала намір залякати активістів Євромайдану. Але цей намір наперед був хибним, бо українців чим дужче лякати, тим сильнішим буде опір, переконаний Ігор Захаренко.

Через три роки після трагедії на Інститутській Ігор Захаренко воліє сам приходити на цю вулицю, аби нею пройти не поспіхом.

«Коли маю нагоду, я намагаюся пройти пішки, але хочу пройтися один. Хочу пройтися один, щоб подумати, пригадати, звичайно, просто пройтися не вдається, бо багато сумних спогадів», – каже Ігор Захаренко.

Фахівець з туризму вважає, що сама Інститутська має незабаром стати пішохідною вулицею, аби там не паркували машини, що приїжджають на концерти до Жовтневого палацу. Там мають звести меморіал або музей, присвячений героям Небесної сотні, переконаний Ігор Захаренко.

Людям головне – правильно точно донести інформацію. Ми повинні знати правду

«Треба воля керівництва України, громадянська ініціатива на створення такого меморіалу. Людям головне – правильно точно донести інформацію. Ми повинні знати правду. Можливо, треба, щоб були спеціально сертифіковані гіди, які б могли правильно донести історію цієї трагедії. Мені здається, для людей з різних країн, для людей навіть з різних регіонів України варто цю інформацію показувати, розповідати по-різному», – наголошує відомий туристичний менеджер.

За його словами, з початком Євромайдану туристична компанія втратила чимало мандрівників з проросійськими настроями, а коли почалася російсько-українська війна, «Феєрія» свідомо відмовилася від екскурсійних поїздок до Москви, Санкт-Петербурга тощо.

«І, чесно сказати, ми навіть робимо рекламу «відпочинок без братів» – і такі курорти у нас користуються найбільшим попитом. Це та ж безвізова Албанія, Єгипет, де так само немає росіян. Так само як в Європі, їх не дуже багато. Ми створили українські групи. І де є приєднання туристів з інших країн, до нас долучаються із Грузії, Білорусі, Молдови, Сполучених Штатів Америки, інколи трапляються з Росії, бо там теж є нормальні люди, які хочуть подорожувати в нормальній компанії», – розповідає Ігор Захаренко.

20 лютого – це й скорботний день, але це й перша маленька перемога

На його переконання, справа Євромайдану ще не завершена, й досі триває боротьба за свободу українців і незалежність України. «20 лютого – це й скорботний день, але це й перша маленька перемога. Ми повинні відзначати цю маленьку перемогу. Звичайно, багато людей зупинилися, вони думали, що зараз усе з неба впаде, але боротьба триває», – стверджує Ігор Захаренко гість програми «Радиво».

«Радиво» – програма про незвичайних-звичайних українців. Звучить щосуботи о 17:08 в ефірі радіо «Ера-FM» та в аудіоподкастах на сайті Радіо Свобода.

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