Хімікуса визнали потерпілим у справі щодо конфлікту з Пашинським – адвокат

Печерський районний суд Києва скасував постанову слідчого прокуратури від 12 січня про відмову присвоєння статусу потерпілого В’ячеславу Хімікусу, яий отримав поранення під час конфлікту із депутатом Сергієм Пашинським, повідомила Радіо Свобода його адвокат Марина Парінова. Відповідне рішення суд ухвалив 21 лютого, сказала вона.

Текст постанови опублікував у себе на Facebook колишній заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов.

За словами Марини Парінової, раніше суд в мотивувальній частині свого рішення вже вказував на те, шо В’ячеслав Хімікус є потерпілим і тому зобов'язував слідство належним чином відреагувати на його клопотання.

«Проте прокуратура продовжувала наполягати, що В’ячеслав не є потерпілим через існування їхньої постанови про відмову у статусі потерпілого. Тепер же суд скасував постанову слідчого про відмову у наданні статусу потерпілого. В'ячеслав був і є потерпілим, суд вже вдруге вказав на це прокуратурі», – зазначала адвокат.

31 грудня минулого року на трасі під Києвом сталася сутичка, в результаті якої депутат Сергій Пашинський прострелив ногу В’ячеславу Хімікусу. Пашинський наголошує на самозахисті, до якого він вимушений був вдатися. Поранений же стверджує, що зброю депутат застосував зненацька і невиправдано.