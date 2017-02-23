У Маріуполі звернулись до Порошенка з проханням не допустити блокади міста

Міська рада Маріуполя закликала президента, уряд та Верховну Раду вплинути на ситуацію із блокуванням залізничних шляхів. А можливе блокування залізничної гілки у маріупольському напрямку відріже це місто від України. Про це Радіо Свобода розповів секретар Маріупольської міської ради Степан Махсма. Натомість опоненти місцевої влади кажуть, що таке звернення ухвалили на догоду бізнес-інтересам Ріната Ахметова, який контролює найбільші підприємства міста.

Днями народний депутат Володимир Парасюк анонсував розширення блокади залізничного сполучення з непідконтрольними територіями і на маріупольському напрямку. В які терміни та як саме буде відбуватись блокування цих шляхів поки що невідомо.

Тим часом, колишній голова Донецької обласної адміністрації Сергій Тарута під час свого візиту до Маріуполя назвав блокаду залізничних сполучень з Донбасом злочином, який чинять внутрішні вороги України заради політичного піару. Внаслідок якого може постраждати і Маріуполь.

Своє ставлення до блокади торговельних сполучень екс-бійцями добровольчих батальйонів висловив мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він закликав зупинити блокаду заради єднання України та підтримав політику Петра Порошенка щодо врегулювання ситуації дипломатичним шляхом.

На підставі звернень трудових колективів двох металургійних комбінатів групи «Метінвест» (комбінат імені Ілліча та «Азовсталь»), Азовського судноремонтного заводу та Маріупольського морського торговельного порту, міська рада закликала українську владу вплинути на проблему транспортної блокади, яка склалася на залізничному сполученні Ясинувата-Костянтинівка. А також порушити питання щодо створення та пошуку альтернативних варіантів постачання сировини на підприємства міста. Місцева влада сподівається на адекватну реакцію Києва. Про це Радіо Свобода розповів секретар міської ради Маріуполя Степан Махсма.

Зі сходу місто закрите тимчасово окупованими територіями, з іншого боку міста море. І залишається єдиний залізничний вихід у напрямку Волновахи

«Ми окреслили проблему, оскільки місто нині є тупіком в Україні, тому ми не можемо дозволити розповсюдження блокади і на Маріуполь. Зі сходу місто закрите тимчасово окупованими територіями, з іншого боку міста море. І залишається єдиний залізничний вихід у напрямку Волновахи. Ми не можемо допустити блокаду цього напрямку, бо ми будемо відрізані від материкової України», – пояснює Махсма.

Звернення міської ради до центральної влади не підтримали депутати лише однієї фракцїї – «Сила людей». Оскільки вважають офіційний лист незаконним, особистою думкою мера та «Метінвесту», про це Радіо Свобода розповів депутат фракції «Сила людей» Петро Андрющенко.

Виходить так, що Ахметов звернувся до міської ради, а рада підтримала Ахметова

«Підприємства «Метінвесту» разом з портом складають близько 35% міського бюджету. Ну, вони звернулись. Та, власне, підприємство порту, яке теж звернулось, по суті належить Іванющенку. Тобто це частина людей Ахметова. Виходить так, що Ахметов звернувся до міської ради, а рада підтримала Ахметова. Тому що там багато питань: звідки вугілля, звідки йде ця вугільна коксова суміш і на них немає відповідей», – каже депутат.

Депутат Петро Андрющенко вважає, що рано чи пізно питання торгівлі з непідконтрольними територіями мало постати задля ефективної протидії фінансуванню тероризму. Та разом з тим, виникають інші питання: як виходити з кризи та врегульовувати ситуацію. На думку депутата, це має вирішуватись у законодавчій площині, максимально прозоро та зрозуміло.

До учасників блокади звернувся генеральний директор металургійного комбінату імені Ілліча Юрій Зінченко на своїй Facebook-сторінці. Він повідомив, що через блокаду підприємство вже знизило виробництво на 10%. Відтак комбінат може зупинити виробництво та припинити надсилати кошти до держбюджету. Окрім того, через зупинку підприємства 18 тисяч металургів можуть втрати роботу.