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23 февраля Верховная Рада планировала вынести на рассмотрение проект закона об оккупированных территориях, авторами которого являются депутаты фракции «Самопомич». Однако проект не был рассмотрен в сессионном зале. Основные пункты законопроекта заключаются в том, чтобы назвать боевые действия на Донбассе войной, а неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей Украины оккупированными Россией. Также описывается система ограничений перемещения товаров и людей, порядок военного положения на подконтрольной Киеву территории, работа местной власти.

Законопроект об оккупированных территориях от «Самопомочи» был создан еще в 2014 году, затем он неоднократно изменялся и дополнялся, рассказывает один из его авторов депутат Семен Семенченко. Однако его ни разу не вынесли на рассмотрение, хотя он крайне необходим, считает депутат. Закон определит статус неподконтрольных территорий, а еще с его помощью можно будет скорее добиться мира, говорит Семенченко.

«Территории называются временно оккупированными, война называется войной, Россия называется агрессором. Люди, которые остались там (на неподконтрольной территории – ред.) и которые выехали сюда, получают статус, защищенный международным правом. Получают статус пленные, прописывается четкий план деоккупации – наша стратегия по Донбассу. То есть это реальная альтернатива Минским соглашениям – это базис, на котором можно построить новую украинскую политику, это решает вопросы блокады», – настаивает Саменченко.

Закон приведет к тому, что население ОРДЛО отвернется от Украины – Клюжев

Законопроект слишком радикален и ущемляет права людей, оставшихся на неподконтрольных территориях, считает политолог Александр Клюжев. Например, вводятся новые ограничения на перемещение людей, товаров, прекращаются соцвыплаты. Это приведет к тому, что население ОРДЛО отвернется от Украины, а это будет на руку России, говорит Александр Клюжев.

«Если люди, которые проживают на оккупированной территории, теряют возможность связей с собственным государством, то хотим мы этого или не хотим, хочет ли этого население, которое проживает на оккупированных территориях, оно будет завязано на Россию. А Россия будет через своих марионеток управлять этими территориями. А при отсутствии этих связей люди все больше будут отдаляться от Украины», – уверен Клюжев.

Нужно обеспечить границу, порядок пребывания граждан Украины, не должны финансировать ОРДЛО – Романенко

Закон об оккупированных территориях нужно было принять давно – это план «Б», альтернатива Минским соглашениям, считает руководитель политических программ «Украинского института будущего» Юрий Романенко. Но перед принятием этого закона необходимо провести всеукраинский референдум, как население относится к предоставлению статуса оккупированных территорий. А перед блокадой необходимо построить независимую от ОРДЛО электросеть, систему водоснабжения, чтобы не пострадала остальная часть Украины, считает Юрий Романенко.

«Мы должны легализовать торговлю, мы должны обеспечить создание полноценной границы, мы должны обеспечить порядок пребывания граждан Украины, которые оказались на территории ОРДЛО в Украине. То есть, как они легализуются, устраиваются на работу. Мы не должны финансировать граждан Украины, которые проживают на оккупированных территориях, для того, чтобы не вытягивать из Украины экономические ресурсы», – говорит Романенко.

Депутаты «Самопомочи» сами говорят, что законопроект несовершенен и готовы выслушать любые предложения. Но для этого нужно хотя бы вынести закон на обсуждение.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)