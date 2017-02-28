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Боевики с оружием захватили расположенный на стадионе «Донбасс Арена» штаб фонда Рината Ахметова «Поможем». Эта организация занималась раздачей продуктов населению. На ресурсах, подконтрольных группировке «ДНР», этот захват никак не прокомментирован. Однако боевики заявили, что уже с 1 марта берут под свой «контроль» все предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией, если не прекратится транспортная блокада. Для этого они даже приняли отдельный «закон».

В Донецке вооруженные люди заблокировали распределительный центр на «Донбасс Арене» и пункты выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории. Информация об этом появилась на сайте благотворительной организации Рината Ахметова «Поможем». Гуманитарный штаб так прокомментировал захват неизвестными «Донбасс Арены»: «У Гуманитарного штаба нет достоверной информации о причинах таких действий. Помещения, инвентарь и вся гуманитарная помощь штаба заблокированы, и волонтеры штаба не имеют к ним доступа. Более полумиллиона стариков, инвалидов, молодых мам не смогут получить свои наборы выживания. Гуманитарный штаб готов возобновить работу, как только распределительный центр и пункты выдачи будут разблокированы».

Ультиматумы боевиков и «внешнее управления»

Сепаратисты на своих ресурсах никак не комментируют захват «Донбасс Арены». Зато сепаратисты активно ставят ультиматумы, что в случае продолжения блокады железнодорожных перевозок с 1 марта все украинские предприятия попадут под «управление» боевиков.

Для этого «народный совет» группировки «ДНР» принял «закон», по которому все предприятия должны до 1 марта «перерегистрироваться» и платить «налог» в «казну» сепаратистов. Все это делается для блага жителей, заявила «заместитель председателя» «народного совета» группировки «ДНР» Ольга Макеева: «Мы должны все брать под свой «контроль»! В связи с этим мы принимаем изменения для «законодательного» урегулирования введения «внешнего управления» на предприятиях, которые под украинской юрисдикцией».

Боевики группировки «ЛНР» заявили, что «временная администрация» уже введена шахтах «Краснодонуголь», «ДТЭК Ровенькиантрацит» и «ДТЭК Свердловантрацит». Главарь донецких сепаратистов Александр Захарченко заявил, что будет создан «штаб» по контролю за остановившимися из-за блокады предприятиями. Он упомянул и о том, что Енакиевский металлургический завод также остановил производство.

На Енакиевский завод никто не врывался с автоматами, люди получают 2/3 оклада – Мурашко

Енакиевский металлургический завод действительно простаивает, но его не захватывали, управляет заводом собственное, поставленное украинской корпорацией руководство, а сотрудники предприятия, получают 2/3 оклада, сообщил глава департамента по связям с общественностью группы «Метинвест» Дмитрий Мурашко: «Вооруженные люди заходили в гуманитарные штабы фонда Рината Ахметова. Их деятельность приостановлена. Работников, волонтеров напугали. Гуманитарная помощь не выдается, их работа заблокирована в Донецке и Харцызске. Но на заводы к нам никто не врывался с автоматами. У нас на предприятиях находятся наши руководители».

В своем ультиматуме боевики Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что если до 00:00 часов 1 марта 2017 года транспортная блокада не прекратится, то все украинские предприятия на территориях, подконтрольных группировкам «ЛНР» и «ДНР», попадут под «управление» сепаратистов.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)