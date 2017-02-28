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«Козьими» тропами на территорию неподконтрольного украинской власти Донецка. Так, по словам Надежды Савченко, она попала на территорию, контролируемую сепаратистами. После возвращения из Донбасса Савченко рассказала, зачем действовала самостоятельно, а также сказала, что была готова рассказать о своей поездке СБУ, но в Службе безопасности якобы не нашлось для неё времени. Как реагирует на такие заявления Служба безопасности Украины?

«Минский формат» недееспособен, и договариваться об обмене пленными с группировками «ДНР» и «ЛНР» необходимо на Донбассе. Об этом заявила народный депутат Украины Надежда Савченко. Кроме того, Савченко добавила, что намеревалась сотрудничать со Службой безопасности Украины, но, не добившись нужного результата, решила действовать самостоятельно. В результате чего поехала на неподконтрольную территорию, по словам самой Надежды, для того, чтобы увидеть условия, в которых содержатся украинские пленные.

«Я не переходила с Рубаном. И Рубану сейчас препятствуют, чтобы вывести оттуда людей, хотя это могло получится уже в этот раз. Если кого-то очень интересует, то переходила я козьими тропами, по которым гуляет контрабанда, «крышуемая» СБУ. Чем больше вы будете нападать на меня и на тех волонтеров, которые хотят помочь нашим пленным с освобождением, чем больше СБУ будет не Службой безопасности Украины, а службой безопасности Банковой, тем дольше мы будем ждать наших героев дома», – заявила Савченко.

По поводу самих пленных, по словам Савченко, ей удалось найти 6 заключенных, которые не значились ни в одном из списков. Но рассказывать о этих людях Надежда отказалась. Также как и о тех, чьи имена она выложила на своей странице в Facebook.

Отметила лишь то, что люди находятся в заключении почти три года, и условия там не лучшие.

Кроме того, Савченко сказала, что была готова рассказать о своей поездке СБУ, но в Службе безопасности якобы не нашлось для неё времени.

«В СБУ допроса не было. Вернувшись, я предложила встретиться руководителям СБУ, но у них не нашлось времени. Потом я сказала, что делаю и брифинг и буду думать, отвечать ли на их вопросы, или воспользуюсь статьей Конституции, и не буду давать показаний», – сказала Надежда Савченко.

В Службе безопасности Украины информацию о том, что не нашли времени для встречи с Надеждой Савченко, опровергли. Советник главы СБУ Юрий Тандит, сообщил, что Надежду по-прежнему ждут для беседы.

«Надежда Савченко сказала неправду. Утром мы говорили о том, что Савченко пригласили. И было поручено первым заместителем главы Службы безопасности провести такую встречу. Мы её ждали с самого утра. Надеюсь, что в скором времени она скажет, как она пересекала линию разграничения. У Нади Савченко было официальное разрешение, она могла переходить через КПВВ, у неё есть пропуск, которым она не воспользовалась и прошла так, как ей хотелось», – говорит Тандит.

Также Юрий Тандит добавил, что пройти «козьими» тропами Надежда Савченко не могла, и ей придется объясниться, каким именно образом она попала в оккупированный Донецк.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)