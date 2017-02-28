Чому в Україні ледь не кожен має свій «мирний план»? (Світова преса)

В міжнародній пресі обговорюють так званий план депутата Андрія Артеменка і аналізують й низку інших мирних планів щодо Донбасу та Криму. Також пишуть про ультиматум сепаратистів ввести на зареєстрованих в Україні підприємствах, які розташовані на окупованих теренах, «зовнішнє управління», якщо не буде зупинена залізнична блокада ОРДЛО. А народний депутата України Надія Савченко в інтерв’ю канадській газеті каже про готовність стати президентом і називає серед своїх політичних кумирів чилійського військового диктатора Августа Піночета.

Cайт агентства Bloomberg вміщує колонку Леоніда Бершидського під назвою «Чому раптом кожен має свій план щодо України», в якій йдеться про план раніше маловідомого депутата Верховної Ради Андрія Артеменка, який став відомим після публікації газетою Тhe New York Times інформації, що він працював з людьми з команди президента США Дональда Трампа над планом для України.

«Раптом багато українських політиків мають план, як покласти край конфлікту на сході України. Всі вони (плани) народжені хаосом в США та місцевим розчаруванням на тлі того, як країна входить в четвертий рік після Революції гідності 2014 року, і є мало що показати в плані досягнень та існування зовнішніх загроз, які не подолані», – читаємо в колонці.

Автор зазначає, що Радикальна партія відмежувалась від свого депутата, звинувативши його в порушенні територіальної цілісності України. Ідея Артеменка полягала в тому, щоб дати Крим в оренду Росії на термін від 30 до 50 років, якщо це буде дозволено на загальнонаціональному референдумі, і потім дати право жителям Криму вирішувати, до якої країни їм належати. Депутат, нагадує автор статті, також пропонує провести референдум щодо ширшої автономії Донбасу, а російська орендна плата за Крим використовувалась би для відбудови враженої війною східної України.

«Це був нереалістичний план: Кремль вважає анексований Крим «своїм» і ніколи не погодився б на його оренду в України, а тим більше платити за нього. Але рівень реалізму так само низький і в інший недавніх миротворчих спробах», – читаємо в колонці.

Так, народний депутат Віктор Балога пропонував референдуми у східній Україні і – окремо – на решті території України щодо статусу Донбасу. Народний депутат і український олігарх Сергій Тарута опублікував свій план в лютому, закликаючи парламент забрати в президента Петра Порошенка повноваження вести мирні переговори і призначити останні вільно обрані місцеві ради в східній Україні (сформовані в 2010 році) як офіційну сторону на переговорах, а також надіслати до регіону миротворців ООН.

Можливо, буде й план із закликом до Віктора Януковича, який втік до Росії три роки тому, повернутися до України як лідера «неслухняних східних регіонів». Такий план нібито розробив Костянтин Килимник, колишня людина виборчого стратега Трампа Пола Манафорта в Україні – хоча сам Килимник заперечує це.

Сам Янукович надіслав лідерам США, Німеччини та Росії листи з ідентичними пропозиціями, закликаючи їх тиснути на Київ, аби провести вибори в східній Україні, як передбачено Мінськими угодами, а якщо такі спроби проваляться, тоді провести референдум щодо самовизначення східної України, читаємо в колонці на сайті агентства, в якій також нагадується і про ідеї українського олігарха Віктора Пінчука, висловлені в газеті The Wall Street Journal.

«Ніхто з людей, які висувають ці пропозиції, не мають впливу на Порошенка чи його уряд, і вони, ясна річ, не є лідерами думок для українців. Також є малий шанс того, що Кремль взагалі може піти на компроміс, адже дестабілізація середнього рівня є найсильнішою зброєю проти того, щоб Україна вийшла з його орбіти», – читаємо в колонці.

Сайт міжнародної телекомпанії Al Jazeera пише про ультиматум, який підтримувані Росією бойовики висунули Україні.

Суть його зводиться до наступного: українські підприємства та компанії «заберуть» в Донецьку та Луганську, якщо залізнична блокада утримуваних сепаратистами територій не буде зупинена.

Ультиматум лідери сепаратистів висунули 27 лютого – через місяць після того, як деякі українські депутати та ветерани війни на сході України почали залізничну блокаду.

Український уряд, пише Al Jazeera, виступає проти блокади, яка не дає добутому на утримуваних бойовиками теренах вугіллю потрапляти на українські теплоелектростанції та на металургійні заводи на решті території України, експорт продукції яких є важливим для економіки України.

В статті говориться, що у спільній заяві лідерів так званих «ДНР» та «ЛРН» говориться, що блокада завдає шкоди багатьом бізнесам на контрольованій сепаратистами територіях і що вона суперечить Мінським мирним угодам.

Лідери бойовиків кажуть, що запровадять на всіх зареєстрованих в Україні підприємствах «зовнішнє управління» і що взагалі припинять поставки вугілля Україні, натомість сконцентрувавшись на ринках Росії та інших країн.

Сайт міжнародної телекомпанії цитує заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгія Туку, який відкинув ультиматум сепаратистів: «Це спроба залякати нас».

Канадський часопис The Globe & Mail пише про депутата парламенту, колишнього в’язня Кремля Надію Савченко, яка тепер вважає президента Петра Порошенка та його партію своїми «ворогами номер два».

Савченко, йдеться в статті, готова кинути виклик Порошенку на наступних президентських виборах і вважає, що Україні потрібна «більш-менш диктатура».

Звільнена минулого року з російської в’язниці 35-річна колишня льотчиця вважалася національною героїнею після свого повернення до Києва. Дехто навіть припускав, що вона може стати лідером для всіх українців на тлі неоголошеної війни, що її проти України веде її велика сусідка зі Сходу.

Через 10 місяців після того Савченко й справді у вирі боротьби, але не з російським президентом Володимиром Путіним, якого вона вважає «ворогом номер один», а проти «ворога номер два» – уряду президента Петра Порошенка.

Савченко вважає владу в Україні корумпованою і критикує Порошенка за те, що той не дає українському війську можливості рішуче покласти край трирічному конфлікту.

«Неможливо воювати з ворогом номер один, коли за твоєю спиною ворог номер два. Занадто велика ймовірність того, що ворог номер два домовиться з ворогом номер один, щоб вбити вас», – каже Савченко в інтерв’ю газеті The Globe & Mail.

«Я не думала раніше над тим, щоб стати президентом. Я втомилася від цього питання. Моє завдання – зробити Україну сильнішою. Якщо для цього мені треба стати президентом, я готова стати президентом», – заявила Савченко, яка на кореспондента газети Марка МакКіннока справила враження радше військової людини, яка нині вільна від служби, ніж як політик.

На якомусь етапі інтерв’ю в одній з модних київських кав’ярень набирає «тривожного повороту». На запитання, як вона буде управляти, Савченко каже, що Україна потребує уряду військового штибу, якщо країна справді хоче протистояти Путіну і мати повагу в добу президента Трампа.

Серед політичних кумирів Савченко – чилійський диктатор Августо Піночет, а також Маргарет Тетчер, Анґела Меркель, Рональд Рейган та Нельсон Мандела, йдеться в статті.