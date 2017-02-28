(Друкуємо мовою оригіналу)

В Енакиево, находящемся под контролем группировки «ДНР», был собран митинг в поддержку «укрепления экономических связей с Российской Федерацией». Подконтрольные сепаратистам СМИ утверждают, что люди вышли из-за перекрытия поставок угля и сырья для металлургической промышленности через линию разграничения. В ультиматуме же группировок «ДНР» и «ЛНР», выдвинутом Украине, есть и угроза переориентации экспорта с территорий ОРДЛО на российский рынок и более плотной интеграции с Россией. Насколько вероятно, что блокада приведет к официальной аннексии части этой части Донбасса Россией?

Как утверждает российский журналист и политолог Александр Морозов, крымский сценарий присоединения территорий, подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР», может быть реализован в этом году. По его мнению, в эту логику входит и признание «документов», выданных группировками, и активная реакция в Российской Федерации на блокаду отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

28 февраля представитель России в Трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов заявил, что «блокада Донбасса может вынудить российскую сторону к ответным мерам в отношении Украины».

По мнению российского политолога Дмитрия Орешкина, Кремль не пойдет на такой шаг, потому что ответные меры США и Европы будут слишком жесткими, а президент России Путин остается рациональным политиком.

«Конечно да, уже терять нечего. Но и в МИДе, и в Кремле считают, что еще одна волна санкций абсолютно неуместна. Поэтому я думаю, что ни начала серьезной войны, ни начала присоединения к России Путин себе позволить не может. Другое дело, что будет нагнетание информационно-пропагандистской, диверсионной деятельности. Вот мы сейчас «национализируем» предприятия Ахметова, вот мы сейчас лишим Украину угля, то, это. Вот здесь будет обострение и будет на полную катушку использоваться. Это мы сейчас и имеем», – считает Орешкин.

Крымский журналист и историк Сергей Громенко тоже считает, что аннексии оккупированной части Донбасса по типу Крыма не произойдет, так как в случае с Крымом Россия уже получила ряд сложных проблем.

«Мне кажется, что дважды в одну реку вступить нельзя. Нет никакой гарантии, что Россия не пойдет на признание «ДНР» и «ЛНР» и уж тем более присоединение этих территорий. Но, по моему глубокому убеждению, второй раз такая штука, как с Крымом, не прокатит, и в Кремле это понимают не хуже. Эффект таких действий весьма сомнительный, а ущерб вполне очевиден», – говорит Громенко.

Однако политический эксперт Александр Палий считает, что блокада неподконтрольных территорий провоцирует Россию пойти на серьезные шаги в вопросе Донбасса.

«Фактически Россию блокадники подталкивают к принятию, к всяческим таким решениям. Я не исключаю возможности. Фактически создается этим очень благоприятный фон. Думаю, что к присоединению это вряд ли приведет, ведь это приведет к выходу из Минских соглашений и дополнительным санкциям. Но что-то болезненное Россия точно готовит», – считает он.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)