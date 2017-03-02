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В группировке «ЛНР» заявляют, что готовы начать разведение сил и средств в районе Станицы Луганской 7 марта. Это предусмотрено последними договоренностями Трехсторонней контактной группы в Минске. Содействовать этому должны представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Украинские военные, тем временем, не верят в выполнение последних договоренностей.

Первым о договоренности 7 марта развести войска в районе Станицы Луганской заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов. Позже на пресс-конференции эту информацию подтвердил и представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Мартин Сайдик.

Стороны попросили ОБСЕ посодействовать осуществлению в разведении сил и средств в районе Станицы Луганской

«Стороны попросили Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ посодействовать осуществлению в разведении сил и средств в районе Станицы Луганской 7 марта. Кроме того, стороны подтвердили свою приверженность к отводу тяжелого вооружения», – рассказал Мартин Сайдик.

О готовности отвести свои подразделения в районе Станицы Луганской уже заявили в группировке «ЛНР». Об этом на пресс-конференции рассказал представитель «оборонного ведомства» группировки Андрей Марочко.

«Народная милиция» «ЛНР», как всегда, готова выполнить взятые на себя обязательства, но при условии ответных действий со стороны вооруженных сил Украины», – заявил Андрей Марочко.

«Режим тишины» на участке разведения в районе Станицы Луганской пока не соблюдается – Леонид Матюхин

Украинские военные, тем временем, скептически настроены к возможному разведению сил и средств. По словам спикера штаба АТО Леонида Матюхина, украинская сторона готова выполнить договоренности, достигнутые в Минске, но для этого нужно, чтобы в районе разведения соблюдался «режим тишины». Однако в Станице Луганской обстрелы продолжаются.

По договоренностям неделю не должны стрелять в районе разведения

«Дело в том, что по договоренностям неделю не должны стрелять в районе разведения в Станице Луганской. Насколько мне известно, не позже, как позавчера, там стреляли», – рассказал Леонид Матюхин.

По Станице Луганской 2 марта полночи стреляли из стрелкового оружия. Об этом рассказала местная жительница Светлана Светикова. По ее словам, также были слышны взрывы снарядов тяжелой артиллерии. Но, скорее всего, это стреляли по Трехизбенке или Крымскому, говорит она. Как можно в таких условиях говорить о разведении войск, женщина не понимает. По ее словам, в таком видении ситуации она не одинока.

Сегодня мне звонили многодетные мамочки. Они вслух мне кричат «караул», что тоже об этом узнали

«Сегодня мне звонили многодетные мамочки. Я к ним сегодня еду – везу детское питание. Они живут в трех километрах от линии огня. Они вслух мне кричат «караул», что тоже об этом узнали», – рассказала Светлана Светикова.

Станица Луганская является одним из участков для разведения войск в рамках подписанного 21 сентября прошлого года соглашения Трехсторонней контактной группы. Эту договоренность нужно было реализовать в течение 30 дней. Но войска там не получается развести уже больше пяти месяцев. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)