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03 Березень 2017, Київ 15:59
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Керівник НАБУ розкрив подробиці «полювання» на Насірова (відео)

Керівник НАБУ розкрив подробиці «полювання» на Насірова (відео)
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Про те, як оголошували про підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову та як його затримували ввечері 2 березня у лікарні «Феофанія», журналістам розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Він запевнив, що детективи НАБУ діяли в межах закону і отримали доручення «не застосовувати силу без крайніх підстав». Ситник запевнив, що НАБУ перевірить, чи не симулював Насіров хворобу і чи не підробили йому діагноз. Очільник антикорупційного бюро стверджує, що Насірову необхідно обрати запобіжний захід у вигляді «тримання під вартою».

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