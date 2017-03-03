Про те, як оголошували про підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову та як його затримували ввечері 2 березня у лікарні «Феофанія», журналістам розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Він запевнив, що детективи НАБУ діяли в межах закону і отримали доручення «не застосовувати силу без крайніх підстав». Ситник запевнив, що НАБУ перевірить, чи не симулював Насіров хворобу і чи не підробили йому діагноз. Очільник антикорупційного бюро стверджує, що Насірову необхідно обрати запобіжний захід у вигляді «тримання під вартою».