(Друкуємо мовою оригіналу)

Покупка мест в очередях, проезд бывших боевиков через КПВВ за взятки – всё это реалии сегодняшних блокпостов в зоне АТО. С чем сталкиваются местные жители при пересечении КПВВ, и насколько сильна коррупционная составляющая с обеих сторон – личные впечатления от пересечения КПВВ в материале донецкого блогера Станислава Васина. Он сам несколько дней назад неоднократно пересекал линию разграничения и узнал новые подробности «льготных» условий проезда через КПВВ.

Что касается боевиков, то коррупционная составляющая на их блокпостах уже давно не вызывает недоумения или возмущений. Это является одним из маркеров восприятия самой группировки «ДНР», когда даже жители в оккупации воспринимают взятки на постах боевиков как нечто само собой разумеющееся. Здесь также действуют некие «базы данных», в которых проверяют паспорта при въезде и выезде, однако сама процедура действует через раз.

К примеру, во время моего недавнего выезда из Донецка – я был единственным, у кого взяли паспорт на проверку, так как остальные пассажиры маршрутки были либо пенсионерами, либо женщинами. Тогда как на обратном пути, при въезде в «ДНР», паспорта вообще не проверяли. Вместо этого – на въезде со стороны Курахово – происходил полный абсурд. Здесь боевики организовали блокпост, который назвали «таможенной зоной»: водитель выходит из кабины, подходит к будке боевиков, тут же отдаёт некую сумму – и проезжает ещё метров 50. Здесь багажник авто снова досматривают, хотя досмотр только что проводился буквально в двух минутах ходьбы отсюда. Паспорта не проверяют и здесь, так как вопрос уже решён. Наконец, ещё через 100-150 метров авто снова останавливают – и вновь заглядывают в багажник. После чего «таможенная зона» считается пересечённой. Но и это ещё не конец, так как уже буквально на въезде в сам Донецк стоит блокпост «полиции» «ДНР», на котором в этот раз не взяли даже привычные для них сигареты: снова заставили открыть багажник и показать сумки.

Коррупция и поборы со стороны боевиков ограничиваются возможностью проехать блокпост вне общей очереди. А также пачками сигарет или кофе, если вы пересекаете «нулевой» блокпост в «комендантский час».

Совсем иначе дело обстоит на украинских постах. Ввиду того, что здесь стараются сохранять лицо государства и повсеместно размещают плакаты о борьбе с коррупцией, дать взятку на украинском блокпосте не так просто. Во-первых, вопрос с покупкой места в очереди на большинстве блокпостов решён положительно: здесь действительно почти не оставили места для коррупции. Каждому водителю в очереди раздаётся специальный формуляр, в том числе – с номером в общей очереди. Так что договориться с самим бойцом и объехать машины, как это происходит на постах боевиков, нельзя. Однако водители договариваются между собой, когда желающий стать на 20 авто ближе к посту покупает это место у того, кто уже там стоит. Этим зарабатывают в том числе местные жители, с утра до вечера продающие такие места.

Коррупция на украинской стороне начинается там, где требуется решить более серьёзные вопросы. Так, несколько пенсионеров-макеевчан, лично знакомых со мной, ехали в Днепр для оформления украинской пенсии по фиктивным справкам переселенцев. Заплатив по 7 тысяч гривен за все услуги (включая фальшивые справки), они смогли пройти КПВВ без проверки по базе данных, просто пересев в другое авто.

Однако такие вопросы решаются далеко не на самом блокпосту. Как рассказал один из участников поездки, ещё рано утром они заехали в один из микрорайонов Макеевки, в котором водитель передал пачку денег некоему человеку, тут же позвонившему куда-то и назвавшему номер машины. А ещё в 2016 году один из бывших макеевских боевиков смог выехать в Бахмут для вклеивания фото в паспорт, несмотря на то, что числился в розыске на сайте «Миротворец».

Из более простых коррупционных схем можно упомянуть и развилку на Курахово, где в полукилометре от блокпоста стоит «наш патруль», собирающий по 50 гривен с каждого проезжающего здесь микроавтобуса.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)