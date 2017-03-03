«Справа Насірова» руйнує корупційний статус-кво (світова преса)

Міжнародна преса пише про раптову хворобу голови Державної фіскальної служби Романа Насірова і те, що його підозрюють у зловживанні владою під час особистого підписання рішень про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти депутата Олександра Онищенка, якого підозрюють в завданні державі збитків на суму близько двох мільярдів гривень. Справу називають індикатором серйозності намірів нинішнього керівництва України подолати глибоко вкорінену корупцію. Пишуть також і про залізничну блокаду на Донбасі та мотиви українських активістів, які її здійснюють. І сайт ВВС розповідає про пісенний конкурс «Євробачення» в Києві, а також війну заяв між Москвою та Києвом та дилему для російської сторони: брати чи не брати участь у конкурсі на території країни, проти якої Москва фактично веде війну.

Агентство Reuters пише про хворобу голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, яка сталася на тлі розслідування корупційної схеми вартістю два мільярди гривень (75 мільйонів доларів).

На телевізійних кадрах видно, як Насірова, який, як виглядає, у непритомному стані, у четвер увечері карета швидкої привезла до лікарні у «Феофанії» під Києвом. Журналісти сказали, пише агентство, що у Насірова стався серцевий напад, але цю інформацію не вдалося перевірити з незалежних джерел.

Антикорупційний прокурор Назар Холодницький сказав, що, на думку слідчих, Насіров допомагав депутату-втікачу Олександру Онищенку привласнювати два мільярди гривень прибутків, пов’язаних з газовими оборудками.

«Слідчі та прокурор поїхали до «Феофанії» учора», – сказав Холодницький одному з українських телеканалів.

Агентство зазначає, що Насіров раніше заперечував свою вину та участь в корупційній схемі, а Холодницький відкрито поставив під сумнів серйозність раптової хвороби Насірова.

«Я, як і багато українських громадян, маю сумніви щодо неочікуваного потрапляння до лікарні, оскільки це вже стало історичною традицією української політичної еліти та топ-управлінців», – сказав Холодницький.

Агентство зазначає, що якщо 38-річного Насірова визнають винним, це стане першим успішним покаранням чільного посадовця за корупцію з часів Революції 2014 року, яка привела до влади підтримуване Заходом керівництво держави, яке пообіцяло викорінити корупцію в країні.

«Це руйнування неписаного корумпованого статусу-кво в країні», – цитує агентство депутата парламенту Сергія Лещенка, який додав: «Насіров буде цінним свідком зловживань державними грошима тими, хто займає найвищі посади».

В статті говориться, що непослідовні реформаторські зусилля останніх трьох років викликали стурбованість, що політичній еліті України бракує волі для знищення вкоріненої системи корупції та хабарництва.

Газета The New York Times пише про залізничну блокаду окупованих територій українськими активістами.

Видання зазначає, що напруга зростає на лінії розмежування між, власне, Україною та сепаратистськими «республіками», в східній частині країни після того, як українські активісти зупинили залізничне сполучення і називають свою акцію «блокадою».

Війна у східній Україні нині наближається до третьої річниці і є найкривавішим конфліктом в Європі з часу балканських воєн 1990-х років. «Незважаючи на сутички, що тривають, прибуткова транскордонна торгівля вугіллям, як не дивно, не припинялася», – зауважує часопис.

Блокадники, як вони себе називають, є порівняно новим рухом, але вже стають важливими для політики миру в Україні на тлі того, як адміністрація Дональда Трампа намагається покращити відносини з Росією. Головною метою активістів є відрізати шлях вагонам з вугіллям з окупованої частини сходу, яке призначається для промисловості в решті країни, але водночас є однією зі статей доходів для підтримуваних Росією сепаратистів.

Газета цитує депутата Володимира Парасюка, який сказав: «Путін хоче, аби ми платили за війну, яку він почав. Він хоче, що «республіки» фінансово підтримували себе, продаючи вугілля».

Але уряд у Києві наполягає, що решта України залежить від вугілля і від цього залежать і сотні тисяч робочих місць, як також і теплова електроенергетика.

Сайт Британської телерадіомовної корпорації ВВС пише, що Росія взяла «фальшиву ноту» з пісенним конкурсом «Євробачення» в Україні.

Високою метою «Євробачення», йдеться в статті, є об’єднувати народи через фестиваль музики з тим, аби довести, що поп-музика може піднятися вище політики і об ’єднати народи.

І цього року в пісенному конкурсі, який буде відбуватися в Києві, братимуть участь Україна та Росія. Київ звинувачує Москву в озброєнні бойовиків на Донбасі, а Росія звинувачує Україну в обстрілі цивільних на сході. Також, йдеться в статті, є й питання Криму, який Москва анексувала в 2014 році.

На тлі напруги, яка триває на сході, були заклики в Росії бойкотувати «Євробачення» у Києві у травні, а цього тижня один чільний російський парламентар закликав керівника «Першого каналу» Росії вийти з цьогорічного пісенного конкурсу.

«Реалії такі, що ми будемо небажаними гостями в країні, яку захопили фанатики, які мріють про знищення всього доброго між російським та українським народами», – написав російський депутат Віталій Мілонов.

В інтерв’ю ВВС Мілонов сказав, що його заклик підтримують багато росіян і його також підтримав інший депутат, співак Йосип Кобзон.

ВВС каже, що Кобзона називають «російським Френком Сінатрою», і він заявив: «Я категорично проти виступу перед аудиторією, яка поширюватиме русофобію».

Такі заяви викликали хвилю обурення в Україні, говориться в статті.

«Така агресивна риторика російської влади є дивною, – сказала ВВС український депутат Ольга Червакова. – З іншого боку, вона є логічною. Вже якийсь час російські офіційні представники бойкотують багато речей: Раду безпеки ООН, Росія бойкотує здоровий глузд, в Криму і на Донбасі Росія бойкотує міжнародні норми, а в той же час в себе вдома (через антизахідні санкції) бойкотує швейцарській сир».