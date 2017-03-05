5 березня на редуті блокади торгівлі з ОРДЛО в селищі Щербинівка поблизу Торецька на Донеччині очікували на штурм. Свій табір блокадники загородили колючим дротом та почали рити траншеї. Силового розгону не відбулося. Наразі тут заблокували близько 20 вагонів з вугіллям. Блокадники кажуть, що потяг прямував з окупованих територій. Активісти продовжують укріплювати позиції та не скасоувють своїх вимог: звільнення полонених та припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями.