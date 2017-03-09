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В неподконтрольном Донецке постепенно исчезает украинская мобильная и городская связь. За время конфликта были захвачены офисы и оборудование оператора «Киевстар», на базе которого теперь работает локальный мобильный оператор сепаратистов «Феникс». В феврале прекратил свою работу оператор «Лайфселл». Первого марта боевики захватил донецкий филиал «Укртелекома».

После захвата офиса «Укртелеком» в Донецке более 200 тысяч абонентов осталось без городской связи и интернета. Специалисты были вынуждены отключить оборудование от общенациональной сети. А вот боевики, захватившие филиал, уже сообщили, что возобновят работу «Укртелекома», но это уже будет оператор «Комтел» (российский интернет провайдер – ред.).

«Первого числа нас Украина отключила полностью от междугородней связи. У нас нет ни входящей, ни исходящей связи с территорией Украины, также с Россией. Сейчас уже запущены у нас 6 площадок, они работают в тестовом режиме. Я думаю, что на следующей неделе вопрос по интернету, что предоставлял «Укртелеком», мы закроем», – заявил «директор по контролю электросвязи и телекоммуникация» «министерства связи» группировки «ДНР» Игорь Халепа.

Фрагмент донецкой сети был подключен к национальной сети «Укртелекома», которая имеет трансграничные переходы. И та часть сетей, которая находилась на неподконтрольной территории Донецкой области, была отключена, сообщил Михаил Шуранов, спикер компании. «Укртелеком».

«После того, как у нас вооруженные люди захватили оборудование и офис, мы были вынуждены отключить соединение с этим оборудованием, и соединение оборудования с национальной сетью. Судьба этого оборудования сейчас нам неизвестна. Первого марта мы потеряли контроль над этим оборудованием, речь идёт как о фиксированной, мобильной связи и об интернете. Теоретически, местная фиксированная связь может функционировать и дальше», – сообщил Михаил Шуранов.

Сейчас в неподконтрольной украинской власти части Донецкой области работают несколько национальных операторов «Интертелеком» и «Водафон», более известный украинцам как «МТС», а также местный локальный оператор боевиков «Феникс». Местные жители обеспокоены тем, что если отключат «Водафон», то люди останутся отрезанными от цивилизации, и не смогут выйти на связь со своими близкими.

На данный момент, по заявлению на сайте предприятия, в рабочем состоянии оператора «Водафон» 87 процентов оборудования в Донецкой области и 84 процентов в Луганской. Оператор работает в автономном режиме, хотя возможности для обслуживания базовых станций на неподконтрольных территориях у специалистов компании нет.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)