9 марта комитет Европейского парламента по вопросам прав и свобод человека утвердил проект резолюции о предоставлении Украине безвизового статуса. Следующим шагом будет голосование на пленарном заседании Европейского парламента, после чего решение вернется в Совет министров стран-членов ЕС. Европейский союз может предоставить безвизовый режим для граждан Украины до лет 2017 года. Об этом заявил пресс-атташе представительства Евросоюза в Украине Давид Стулик.

Президент Украины Петр Порошенко назвал введение безвизового режима с Европейским союзом шагом к возвращению аннексированного Крыма и части оккупированного Донбасса. В то же время на Донбассе продолжаются боевые действия, а часть территории остается неподконтрольной украинскому правительству. При этом на ней проживают граждане Украины.

Насколько вероятно скорое принятие позитивного решения в вопросе предоставление Украине безвизового статуса со стороны Европейского союза и как на это решение может повлиять ситуация на востоке Украины?

По мнению эксперта Украинского института анализа и менеджмента политики Владимира Воли, этот вопрос на финишную прямую и мало что может серьезно повлиять на положительное решение. Единственным таким фактом могло бы стать обострение на линии разграничение и начало крупномасштабного наступления. Однако его вероятность крайне мала.

«Рост преступности в ЕС, возможно, и приведет к дебатам в Европарламенте, но вряд ли это повлияет на принятие окончательного решения. И конечно политическим моментом, который усложняет принятие этого решения, может стать отсутствие политической солидарности, связанной с миграционным кризисом в Европе», – считает эксперт.

Он считает, что граждане Украины, проживающие на территории ОРДЛО, не смогут воспользоваться безвизовым статусом без определенной процедуры на подконтрольной Украине территории.

«Вероятнее всего, этим гражданам необходимо будет получить новый украинский биометрический паспорт. Переселенцы уже зарегистрированы на украинской территории. Возможно, некоторым из них придется пройти какую-то проверку. Но в целом препятствий для получения биометрического паспорта и права воспользоваться безвизовым режимом возникнуть не должно», – комментируется Владимир Воля.

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