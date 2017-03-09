Тараса Шевченко декламировали в краматорских троллейбусах. В честь дня рождения Кобзаря в общественном транспорте города вместо радио включили стихи. Люди отнеслись к такой инициативе с одобрением, хотя не для всех краматорчан Шевченко стал ближе и понятней.

В честь 203-летия со дня рождения Тараса Шевченко стихи поэта в исполнении чиновников и простых горожан зазвучали в краматорских троллейбусах. Из громкоговорителей вместо привычных радиостанций водители транслировали поэзию и песни на слова Шевченко. Пассажирам такая идея понравилась.

«Для общего развития очень даже полезно. Многие не знают этих стихов. Мне и самой интересно», – считает школьница Алиса Фетина.

Он – украинец, мы в Украине живем, и это нормально

Транслировать произведения украинских авторов в украинском городе нормально и логично, рассказывают пассажиры.

«Каждый воспринимает по-разному. Я считаю, что он – украинец, мы в Украине живем, и это нормально», – говорит однофамилица известного поэта Любовь Шевченко.

Старшее поколение горожан тоже относится к украинской поэзии с уважением. Говорят, что во времена их молодости считалось постыдным не знать стихи Тараса Шевченко. Многие до сих пор их помнят и перечитывают.

«Кобзарь у меня как талисман. Я его читаю. Перед сном прочту стихи и приятно засыпаю», – рассказывает краматорчанин Виктор.

Впрочем, в городе немало людей старшего поколения, которые не изучали украинский язык и литературу. Некоторые из них равнодушны к творчеству Шевченко. Традиционно в городе в честь дня рождения поэта провели митинг у памятника Кобзарю. Здесь собрались чиновники и школьники. Руководитель Донецкой областной администрации Павел Жебривский тоже декламировал строки «Кобзаря». Без критики текущей ситуации в стране не обошлось.

«Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха рідні люди її розпинають», – вот эти слова мне в посленее время часто навевают мысли, что на куски рвем страну. Мол, предатели всюду, негодяи. Все это на пользу врагу. Нет консолидации, нет единства», – говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В целом на подконтрольной Украине Донетчине день рождения Кобзаря прошел без происшествий. Во всех городах состоялись митинги и концертные программы. Правда, в большинстве случаев все ограничилось стандартным набором мероприятий в школах и детских тематических кружках.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)