Невідомі факти справи Насірова («Схеми» | Випуск №123)

Як влада намагалась врятувати нині відстороненого голову ДФС Романа Насірова ще до вручення йому підозри, дослідив Олександр Чорновалов. Михайло Ткач розбирався, хто стоїть за адвокатами фіскала. У Лондоні Насіров має дві квартири. Що це за житло та хто мешкає у лондонській квартирі Насірова, поки той перебуває під вартою, з’ясовували Максим Савчук та Богдан Цюпин. Що планується робити з недобудованим ЖК «Сонячна Рів'єра» та хто стоїть за корпорацією «Укрбуд», з’ясовував Максим Савчук. «Схеми. Корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань, спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший».