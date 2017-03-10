​Соратника Саакашвілі звинуватили у присвоєнні державних коштів 5 років тому

Генеральна прокуратура України підозрює в економічному злочині соратника екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі, колишнього генерального консула Грузії – йдеться про підозру в привласнені 4 мільйонів гривень державних коштів. Колишній президент Грузії називає це тиском на нього, а колишній генеральному консул – порушенням міжнародного права. В Генеральній прокуратурі справу не коментують, а експерти ГПУ нагадують: ще тиждень тому Юрій Луценко засуджував нічні вручення підозр (а саме вночі цього разу спробували вручити підозру Теймуразу Нішніанідзе).

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Незаконне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) – лише один із кількох епізодів у великій справі проти дій команди колишнього керівника Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. Генеральна прокуратура України звинуватила керівника благодійного фонду «На благо Одеси» Теймураза Нішніанідзе в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах.

За версією слідства, в 2012-2013 роках, коли Нішніанідзе працював генеральним консулом Грузії в Одесі, він та інші працівники консульства подали підроблені документи для відшкодування ПДВ на суму понад 17 мільйонів гривень. 4 мільйони, згідно з повідомленням Генеральної прокуратури, привласнив безпосередньо генеральний консул. І він сам, і інші працівники купували товари брендів Louis Vuitton, Gucci та інших на загальну суму 100 мільйонів гривень. На підтвердження покупок були надані товарні чеки.

Підозру Нішніанідзе намагалися вручити вночі 10 березня на трасі Одеса-Київ, але він відмовився, розповів підозрюваний. Його машину, каже він, блокували автівки спецназу «Альфа».

Згодом прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook​ повідомила, що Нішніанідзе таки повідомили про підозру в заволодінні держкоштами у великих розмірах.

Прокуратура вимагає взяти колишнього генерального консула під варту із заставою у 10 мільйонів гривень. Про готовність поручитися за Нішніадзе вже заявили народні депутати Остап Єднак і Сергій Лещенко.

Усі дипломатичні установи в Україні не сплачують податки, наголосив колишній генеральний консул в коментарі Радіо Свобода. Він також заявив, що якщо якесь порушення і мало місце, у слідчих було щонайменше 3 роки на їхнє виявлення – із обшуком до нього прийшли тільки в травні 2016 року. Вилучили кілька тисяч доларів, які повернули вже наступного дня.

«Чому саме в 2016 році, коли я вступив в команду Саакашвілі і очолив фонд «На благо Одеси», мною зацікавились? Я 8 місяців просив, щоб мене допитали як свідка, якщо до мене є якісь запитання, але мені відмовляли. 6 березня суд зобов’язав Генеральну прокуратуру розглянути моє клопотання про закриття кримінального провадження через відсутність складу злочину», – заявив Нішніанідзе. Розглянути це клопотання впродовж 10 днів пообіцяв заступник генерального прокурора Юрій Столярчук.

Нішніадзе знав про можливі проблеми з ПДВ заздалегідь – активісти

Допит Нішніадзе мав відбутися 10 березня, але прокуратура його перенесла, щоб і сам Нішніанідзе, і його адвокати ознайомилися з матеріалами справи – раніше вони не могли цього зробити. Колишній генеральний консул каже, що цю підозру підготували ще 22 лютого 2017 року, проте він спеціально повернувся в Україну для того, щоб захищати себе в суді.

Одеські активісти розповідають, що Нішніанідзе знав про можливе звинувачення у відмиванні коштів ще до обшуку. Колишній волонтер Одеської облдержадміністрації Павло Поламарчук говорить, що заздалегідь знав про проблеми з чеками і попереджав його.

«Я говорю: чи ти знаєш, що є до тебе претензії по чеках? Він тоді заявив, що це вже стара справа і це повна нісенітниця. Я йому сказав, а потім відбулися обшуки. Я його попереджав про ПДВ, але обшуки були пов’язані з благодійним фондом», – розповів Поламарчук Радіо Свобода.

Колишній керівник Одеської облдержадміністрації і колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі назвав дії Генеральної прокуратури щодо Нішніадзе тиском на нього. На своїй сторінці у Facebook він написав, що, попри репресії, не буде йти на переговори з владою.

Екс-заступник попереднього голови Одеської облдержадміністрації Ігоря Палиці Зоя Казанжи засудила методи боротьби із Теймуразом Нішніанідзе. Раніше вона серйозно критикувала роботу Саакашвілі на посаді голови облдержадміністрації, проте подібні методи вважає непристойними та симптоматичними для українського правосуддя.

«Минулого тижня Юрій Луценко, генеральний прокурор України, заявив, що вручати підозру вночі – це непристойно. В чому була необхідність саме таким чином, блокуючи машину, вручати підозру колишньому генеральному консулу Грузії в Україні – це питання. Друге запитання – чому все це було активізовано так терміново, якщо мова йде про речі, які відбувалися в 2013 році? І тоді запитання – це була податкова, яка мала б відслідковувати незаконне відшкодування ПДВ?», – говорить Казанжи.

Збіги обставин, про які говорить Саакашвілі, і сам формат дій дозволяє вважати цю справу політичною, а відсутність подібної рішучості щодо цілої низки колишніх регіоналів – про наявність подвійних стандартів, каже Казанжи.

Справою Нішніанідзе вже зацікавились в посольстві Грузії – вони звернулися до Міністерства закордонних справ за матеріалами справи і будуть вивчати документи. Протягом 8 місяців, поки триває слідство, вони ніяк не допомагали, каже підозрюваний. «Мабуть, перелякані, тому що також ПДВ відшкодовують», – припускає він.