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После «разгона», как заявляют сами активисты, редута на станции Кривой Торец всех задержанных пикетчиков отпустили. Но в Нацполиции говорят о «контрдиверсионной операции», которая не имеет ничего общего с транспортной блокадой неподконтрольных территорий. Организаторы транспортной блокады утверждают, что к ним применяли силу и многие получили травмы, что в полиции опровергают. А ветераны из батальона «Азов» заявили, что готовы присоединиться к транспортной блокаде.

Всех задержанных 13 марта в поселке Щербиновка в районе пикета на железнодорожной станции Кривой Торец отпустили. Никто из них не пострадал, сообщили в управлении Национальной полиции. Это была контрдиверсионная операция, которая не имеет ничего общего с ликвидацией транспортной блокады, заявила глава пресс-службы полиции Донецкой области Наталья Шиман: «Я хочу, чтобы вы не связывали эту спецоперацию с транспортной блокадой. В этот день, 13 марта, отрабатывалась Щербиновка и еще несколько населенных пунктов. Поэтому в числе остальных были проверены и блокадники, которые находятся в селе Щербиновка. СБУ, полиция и другие ведомства работают по распоряжению штаба АТО».

В полиции также сообщили, что один из задержанных пикетчиков признался, что организаторы ему платили 400 гривен в сутки.

Один из лидеров блокады, депутат Верховной Рады от «Самопомощи» Семен Семенченко заявил, что на пикете были исключительно добровольцы.

«Что там за личность рассказывает о 400 гривен в день – я не знаю. Очевидно, это какой-то их (силовых ведомств – ред.) агент. Никто в здравом уме не будет подставлять себя за деньги под дубинки или риск, что в тебя ночью бросят гранату. Это все патриоты Украины», – заявил Семен Семенченко.

Во время задержания и в отделениях полиции пикетчики получили ушибы и сотрясения – Семенченко

Также Семен Семенченко заявил о том, что во время задержания и в отделениях полиции многих пикетчиков избили. Ветераны АТО, которые не участвовали в блокаде, планируют принять участие, заявил один из лидеров ветеранов батальона «Азов» Назар Кравченко: «В первую очередь мы осуждаем силовой разгон. Еще недавно хлопцы справлялись с блокадой, у них все получалось. Теперь после силового разгона в «Национальном корпусе» («Азов») мы обсуждаем наше участие».

Мы уже потеряли реальные поставки угля и всего остального с наших предприятий, расположенных по ту сторону, зачем сейчас производить разгон

Транспортная блокада – это политическая акция, которая, прежде всего, выгодна лидерам партий «Батькивщина», «Самопомощь» и партии «Свобода», считает политолог Тарас Черновол. Недаром эту акцию больше всего поддерживают в регионах, где в местных советах доминируют эти партии. Например, на Волыни на следующий же день после разгона пикета ветераны захватили местную обладминистрацию. Сейчас разгон пикетов уже не имеет никакого смысла, считает Тарас Черновол: «Сейчас, когда мы уже потеряли реальные поставки угля и всего остального с наших предприятий, расположенных по ту сторону, когда мы уже утратили возможность получать налоговые поступления от предприятий, работающих на неподконтрольной территории, зачем сейчас производить разгон. Под прикрытием этой блокады Россия сделала все, что могла сделать. Теперь нам предлагают покупать наш донецкий уголь как русский по цене на 37% выше».

В свою очередь лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый использование блокады в политических целях отрицает.

А руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сегодня осуждала «разгон» «редута» в Щербиновке с трибуны Верховной Рады.

Железнодорожная станция Кривой Торец разблокирована. Однако в пресс-службе «Укрзализници» заявили, что, несмотря на это, движение грузовых поездов с неподконтрольных территорий все равно не осуществляется.

Транспортная блокада торговли с неподконтрольными территориями началась 25 января.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)