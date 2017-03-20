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На пункте пропуска «Майорское» с подконтрольной Украине стороны впервые нет пешеходной очереди. Здесь открыли дополнительные пункты паспортного контроля. Пенсионеры, приехавшие на КПВВ, не верят своим глазам. А жители неподконтрольных территорий рассказывают – со стороны группировки «ДНР» очереди значительно больше.

Пешеходной очереди на КПВВ «Майорское» практически нет. Обычно заполненные пространства под навесами от различных гуманитарных организаций пусты. Здесь прячутся от дождя скучающие пограничники и сотрудники фискальной службы.

Такую картину у пункта пропуска встретишь нечасто. Новые вагончики и дополнительные контрольные места существенно снизят нагрузку на КПВВ.

Сегодня даже не ожидала, что здесь вообще очередей не будет

«Я думаю, что обязательно поможет это расширение. Сегодня даже не ожидала, что здесь вообще очередей не будет. Это прекрасно», – говорит пенсионерка из Горловки Любовь.

А вот Александр по дороге из Донецка простоял в очереди три часа. Мужчина говорит, что пограничники активизировались только после появления журналистов.

«Часа три тоже стояли. Это, когда вы приезжаете, тогда да, быстренько, все хорошо. Чего душой кривить? Говорить надо то, что есть», – рассказывает мужчина.

Но, сколько бы не поставили дополнительных вагончиков на КПВВ, пункты пропуска на неподконтрольной территории работают значительно медленнее и общее время ожидания практически не меняется,

В Донецке сложно проходить пункты пропуска

«В Донецке сложно проходить пункты пропуска. Там приходится долго стоять в очереди. И людей почему-то там больше», – рассказывает дончанин Виталий.

Чиновники говорят, что кроме самого упрощения паспортного контроля надо помнить и про то, как это все оценят простые люди. По словам заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Игоря Стокоза, переоборудование КПВВ сформирует позитивный имидж украинской власти.

Будет формироваться лицо страны, наше лицо. Это очень хорошо и в гуманитарном смысле, и в политическом

«В зависимости от того, как быстро люди будут переходить с той стороны и видеть, как быстро с ними работают и в каких условиях, будет формироваться лицо страны, наше лицо. Что мы можем, чего мы достигли. Поэтому, я считаю, что это очень хорошо и в гуманитарном смысле, и в политическом. Это восприятие нас на той стороне теми людьми, которые сомневаются. Может быть, они изменят свою точку зрения», – считает Игорь Стокоз.

Теперь в Майорске в пунктах паспортного контроля будет работать в 5 раз больше пограничников, и это существенно изменит время прохождения КПВВ.

Четыре модуля, в каждом по 5 рабочих мест. Всего 20 рабочих мест

«Четыре модуля, в каждом по 5 рабочих мест. Всего 20 рабочих мест. Мы планируем, что 4 будут работать на пропуск граждан, которые въезжают на подконтрольную территорию или выезжают отсюда, и одно место для оформления граждан, у которых есть право приоритетного оформления. Это беременные женщины или люди с ограниченными способностями», – рассказывает заместитель начальника Восточного регионального командования Госпогранслужбы Украины Юрий Филипчук.

Обустроить КПВВ в Майорске помогли сотрудники Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. На это потратили полтора миллиона гривен. Кроме самих вагончиков, которые заказали у местных производителей в Славянске, также закупили мебель, компьютерное оборудование и две палатки для пунктов обогрева.

Чтобы люди не стояли и не мучились

«Цель у нас одна – чтобы люди не стояли здесь долго. Чтобы пропускная способность увеличилась. Чтобы люди не стояли и не мучились», – заявляет глава Харьковского офиса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Момо Мулусеу.

Аналогичное расширение ждет и КПВВ «Марьинка». В ближайшее время здесь также укомплектуют дополнительные 20 рабочих мест для паспортного контроля. А вот как упростить пересечение пунктов пропуска автомобилистам, пограничники и чиновники пока не решили.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)