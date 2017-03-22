Нові кандидати на аудитора від Верховної Ради: можна забути про Брауна і Сторча?

Антикорупційний комітет вирішив провести новий конкурс на аудитора НАБУ від Верховної Ради. У ньому зможуть брати участь не лише резонансні кандидатури Найджела Брауна та Роберта Сторча, але й троє фахових юристів, яких експертне середовище пропонувало як «ревізора» від Кабінету міністрів. Не виключено, що з’являться й зовсім нові обличчя, що подадуть заявки найближчим часом, говорять у комітеті. Новий конкурс, із усіма бюрократичними етапами, може зайняти в часі не менше від місяця.

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Антикорупційний комітет дав собі два тижні на те, щоби підготувати оголошення про новий конкурс на посаду аудитора від парламенту. Із цим погодились 16 із 20 присутніх депутатів.

За цей час мають провести консультації з трьома фахівцями, кандидатури яких експерти пропонували урядові на цю посаду. Мова йде про колишнього прокурора Сполучених Штатів, яка працювала у справі українського екс-прем’єр-міністра Павла Лазаренка, Марту Борщ; іспанського прокурора, екс-голову створеної ООН Міжнародної комісії по боротьбі з безкарністю в Гватемалі Карлоса Кастресану та італійського юриста, генерального директора Європейського управління боротьби з шахрайством (ОЛАФ) Джованні Кесслера. Останній брав участь у конкурсній комісії з відбору кандидатів на посаду керівника НАБУ ще в 2015 році.

Висунути саме ці кандидатури, або ж обрати одну з них на голосування Ради пропонував позафракційний депутат Віктор Чумак.

«У залі патова ситуація: голосів бракує, щоби призначити Брауна, голосів бракує, щоби призначити Сторча. І я розумію, можливо, це не дуже коректно – перебирати на себе такі сильні кандидатури від Кабміну. Без сумніву, це був конкурс для Кабміну, але я не бачу в цьому різниці», – сказав він.

Що буде з Брауном та Сторчем?

Без попередньої згоди цих експертів, їхні кандидатури вирішили не висувати за квотою Верховної Ради. Тож до 5 квітня – дата наступного засідання – комітет має заручитись їхньою підтримкою та почати приймати заяви від решти охочих проводити аудит НАБУ. За словами депутата від Радикальної партії Ігоря Попова, подальша процедура може зайняти ще 3-4 засідання, адже потрібно розглянути усі заявки, відібрати фіналістів, проголосувати за постанову, і лише потім винести певну кандидатуру, або ж кандидатури на голосування парламенту.

Повний запис засідання комітету. Питання аудитора з 1:23:40

«Бо найгірший варіант – це якщо Рада не обере нікого. Ну, або буде комісія з двох осіб. Це також буде комісія – ніде не прописані процедури, регламент їхньої роботи. Написано двоє – будуть троє, але матимуть набагато менше довіри від суспільства тоді. І Верховна Рада покаже тоді свою неспроможність. Але з досвіду минулого: у проекті постанови треба ставити кілька прізвищ. Бо якщо буде одне – то точно більша частина зали не буде голосувати», – сказав Попов.

Чи буде у новому переліку кандидатів попередньо розглянуті Верховною Радою кандидатури Найджела Брауна, якого низка політичних сил та громадських організацій вважають креатурою президента Петра Порошенка і Банкової, та Роберта Сторча із американського Департаменту юстиції, який виграв конкурс від комітету? Прямої відповіді на це голова антикорупційного комітету, депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв журналістам не дав.

«Браун мене взагалі не цікавить, – сказав Соболєв після засідання комітету, – Що стосується Роберта Сторча, ми насправді перед ним завинили як парламент».

Та рішення, за яке голосував комітет, дійсно дозволяє усім охочим подавати свої заявки, тож серед них, зрештою, цілком можуть виявитись уже знайомі депутатам та суспільству Сторч та Браун.

Що цьому передувало?

Загалом до комісії зовнішнього контролю мають увійти три аудитори: від президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради. Вони матимуть повний доступ до матеріалів цього антикорупційного органу, чию роботу повинні будуть неупереджено перевіряти. І саме від звітів аудиторів, за законом, може залежати кар’єра Артема Ситника на посаді голови НАБУ.

Парламент уже кілька разів не міг обрати аудитора – голосів бракувало і для американського юриста Роберта Сторча, якого комітет пропонував ще з грудня 2016 року, ані Найджела Брауна – англійського слідчого, якого несподівано висунули фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» під час першого голосування 23 лютого 2017 року.

Донедавна Сторч залишався єдиною кандидатурою антикорупційного комітету. Проте всередині цієї групи відбулись «перетасування». До складу антикорупційного комітету 14 березня увійшли відразу три депутати з «Блоку Петра Порошенка»: Андрій Немировський, Тетяна Ричкова та юрист корпорації Roshen, який зовсім нещодавно склав присягу, Юрій Буглак.

І вже 16 березня група депутатів-членів ухвалила рішення винести ще і кандидатуру Найджела Брауна на голосування в Раду. Представники «єврооптимістів» у парламенті та голова антикорупційного комітету назвали те засідання «нелегітимним» через те, що його скликали усупереч регламенту. Натомість, 13 депутатів, які зібрались 16 березня, наполягають, що закон не порушували, тож рішення є законним.

Власне голова НАБУ Артем Ситник заявляв, що дві найбільші фракції у парламенті – «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт» – намагаються звільнити чинне керівництво відомства та призначити нове. Він додав в інтерв’ю виданню «Фокус», що не знав про їхні наміри представити Найджела Брауна як альтернативну кандидатуру.

21 березня кілька депутатів заявили, що за їхніми даними президент Петро Порошенко має намір призначити Роберта Сторча за своєю квотою. Наразі ця інформація не підтверджується.

Дедлайну на те, щоби Верховна Рада, президент та Кабінет міністрів обрали по аудитору для перевірки НАБУ, немає.