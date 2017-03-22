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Лидер группировки «ДНР» Александр Захарченко провел прямую линию с жителями Донецкой области, подконтрольной украинской власти. Для этого на сайте собирали вопросы, а все каналы, подконтрольные группировке, передавали это в прямом эфире. Игра на публику или реальная угроза? Что стоит за прямыми линиями боевиков?

«Прямая линия главы Донецкой народной республики. Александра Захарченко даст ответы на вопросы, волнующие жителей «ДНР», проживающих на временно неподконтрольных территориях. 22 марта 19:00 по московскому времени на всех каналах республики», – так анонсировали прямую линию с лидером группировки «ДНР» Александром Захарченко на сепаратистских каналах.

В этот раз Захарченко решил пообщаться с жителями Донецкой области, для этого вопросы собирают в видео, аудио и электронном варианте. Как сообщили, было более 950 обращений, а сайт, на котором принимались вопросы главарю группировки дважды подвергся DD0S-атаке.

Это уже не первая прямая линия Захарченко, ранее лидер группировки «ДНР» уже провёл 6 онлайн-конференций с жителями разных регионов Украины.

«Если это женщина, то я очень рад, что она следит за моим внешним видом. Мне приятно», – это ответ Захарченко на вопрос с предыдущей так называемой конференции с жителями Киевской области. Тогда его спросили, почему он поправляется в то время, как люди, живущие на захваченных территориях, еле сводят концы с концами.

В этот раз Захарченко рассказывал, что в так называемой «ДНР» готовы принять всех желающих переехать на неподконтрольную Украине территорию. А так же рассказывал, как в группировке убивают «украинских фашистов». Прямая линия длилась час, за время трансляции её посмотрели более 3 тысяч человек. А вот после прямой трансляции видео с YouTube было удалено.

Очередная прямая линия Захарченко – это инструмент шантажа со стороны России, считает украинский политолог Кирилл Сазонов.

«Это угроза продолжения войны. Не временная, а территориальная. Приведения так называемых корпусов «ДНР» в наступление и захват всей территории Донецкой области. Захарченко уже не раз об этом говорил, и он обещал, что они вернут себе всю территорию, где проходили так называемые «референдумы», – говорит Сазонов.

По мнению политолога, такие трансляции – работа на внутреннего потребителя, чтобы показать, что так называемая «ДНР» не стоит на месте. Украинская сторона, особенно жители прифронтовых городов, не отреагируют на обещания сепаратистов о «воссоединении народа Донбасса», считает Сазонов.

Политическим шантажом обращение лидера боевиков считает и военный эксперт Олег Жданов. Он расценил стремление Захарченко поговорить с жителями подконтрольного украинской власти Донбасса, как «план В» по интеграции так называемой «ДНР» в состав Украины.

План «Новороссия» провалился, план «ЛНР-ДНР» провалился, а сейчас план квазигосударств

«План «Новороссия» провалился, план «ЛНР-ДНР» провалился, а сейчас план квазигосударств, с собственной государственностью, которые будут готовы войти в состав федеративной Украины, когда сформируют все институты государственной власти. А чтобы показать свою значимость, делаются такие заявления, что будут расширять свои границы», – сказал военный эксперт.

«Донбасс.Реалии» поинтересовались у слушателей, живущих на подконтрольной Украине части Донбасса, какой вопрос они хотели бы задать Захарченко. На что слушатели ответили, что вопросов к нему нет, есть лишь нецензурные пожелания.

В Службе безопасности Украины проведение так называемой прямой линии лидера группировки «ДНР» не прокомментировали. Однако во время подобного мероприятия в Харькове в СБУ заявляли, что отслеживают прямые линии и обращают внимание на задающих вопросы.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)