Убивство Вороненкова і вибухи на складах зброї: Кремль намагається змінити владу в Україні?

Убивство в Києві екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова навмисне доручили одному з ветеранів українського добровольчого батальйону, щоб мати змогу звинуватити у цьому Україну, зазначають експерти, які були опитані Радіо Свобода. Частина з них прогнозує посилення диверсійної активності Росії проти України з метою соціального вибуху та зміни влади на більш лояльну до Кремля. В українських добровольчих підрозділах стверджують, що не брали до своїх лав майбутнього убивцю екс-депутата, оскільки він прийшов за мобілізацією. Фахівці говорять про наявність значної кількості російських агентів в Україні, «законсервованих» для здійснення убивств відомих людей чи диверсій на об’єктах інфраструктури. Однак називають й інші версії, як-от помста з боку оточення Януковича або ж бізнес-конкурентів загиблого російського політика.

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Екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який виїхав до України через переслідування російською владою, застрелив громадянин України Павло Паршов, стверджує на своїй сторінці у Facebook народний депутат і радник керівника МВС Антон Геращенко.

Паршов пройшов курс спеціального навчання в школі для диверсантів у Росії, після чого отримав завдання потрапити в один із українських добровольчих підрозділів, розповів Геращенко журналістам.

Те, що кілером є громадянин України, говорить про те, що Росія має велику кількість спецагентів і людей, на яких вона може впливати і задіювати як убивць

«Те, що кілером є громадянин України, говорить лише про те, що Росія має велику кількість спецагентів і людей, на яких вона може впливати і задіювати як убивць. Можу додати, що й той замах на мене теж мали вчинити громадяни України, підготовлені в таборах для диверсантів та терористів», – зазначив Антон Геращенко.

Скільки ще таких агентів Росії у силових органах України – невідомо, тож силові відомства проведуть ретельну перевірку всіх своїх кадрів щодо причетності до роботи спецслужб Росії в Україні, стверджує депутат.

Президент України Петро Порошенко заявив на своєму сайті, що розкриття цього резонансного злочину – справа честі для українських правоохоронних органів.

У день убивства Вороненкова, 23 березня, генпрокурор Юрій Луценко запевнив, що екс-депутат встиг надати детальні письмові свідчення у справі державної зради Януковича.

Про те, що вбивця Вороненкова Павло Паршов дійсно служив у складі батальйону «Донбас» в 2015 році, Радіо Свобода підтвердив екс-командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногородський. Паршов прийшов за мобілізацією, втім, через рік його звільнили.

«Був такий боєць. Прийшов у 2015 році. Був звільнений за невиконання контракту в 2016 році. Люди, які прийшли по мобілізації – я їх не знаю, вони не воювали. У нас всі люди до батальйону приходили за наказом Національної гвардії: в нас не було свого відділу кадрів. Абсолютно всі призначення йшли із військової частини №3057» – заявив колишній командир батальйону «Донбас».

Тим не менш, нинішній командир 46-го батальйону ЗСУ «Донбас-Україна» В’ячеслав Власенко стверджує, що у 2015 році, коли до лав батальйону прийшов Павло Паршов, бійців добирали самі керівники батальйону – Семен Семенченко та Анатолій Виногородський.

Раніше ЗМІ повідомляли і про те, шо вбивця Дениса Вороненкова нібито був бійцем полку спецпризначення «Азов», але в цьому підрозділі спростували таку інформацію. За словами речника «Азову» Олександра Альфьорова, російська пропаганда має на меті звинуватити й дискредитувати українські добровольчі підрозділи.

«Тут не останню роль грає інформаційна політика російських телеканалів, які вже почали залякувати «азовськими карателями» свою аудиторію», – зауважив Алфьоров.

Тим часом «Телевізійна служба новин» телеканалу «1+1» додзвонилася до матері нападника на Дениса Вороненкова. Вона повідомила, що не контактувала із сином «з того часу, як він втік до Росії», стверджують журналісти телеканалу. Із 2011 року Павло Паршов, за даними МВС, перебуває в розшуку за економічні злочини.

Рішення про «ліквідацію» колишніх працівників спецслужб Росії ухвалює особисто Путін – експерт

Рішення про убивства колишніх працівників радянських та російських спецслужб ухвалює особисто президент Росії Володимир Путін, зазначив у коментарі Радіо Свобода політтехнолог Тарас Березовець. За його словами, у Кремлі розцінили як «зраду» дії Вороненкова, який прийняв українське громадянство, давав свідчення у справах проти Януковича та щодо російської агресії в Україні.

«Легенда», що убивця раніше був бійцем українського добровольчого батальйону, створювалася навмисне. Такі люди, завербовані російською розвідкою, і нині є в українських силових структурах

«Чому це виглядало як публічна страта в центрі європейської столиці, й чому саме Вороненков? Для Росії немає значення, в якій країні перебуває той, кого вони вважають зрадником. Технічні можливості російських спецслужб дозволяють дістати людину майже скрізь. Причому радянські спецслужби часто обирали для виконання політичних вбивств людей, які нібито представляли іншу сторону. Так, убивство Степана Бандери здійснював етнічний українець, і організував його теж етнічний українець. Це певна іронія радянських спецслужб. Тому «легенда» про те, що убивця раніше був бійцем українського добровольчого батальйону, створювалася навмисне. Такі люди, завербовані російською розвідкою, і нині є в українських силових структурах, і чекають наказу», – наголошує Березовець.

Таким чином, особа того, хто вбив Вороненкова, дає Росії підстави стверджувати, що це вчинили аж ніяк не російські спецслужби, а звичайний український боєць добровольчих батальйонів, пояснює Березовець логіку замовників убивства.

Зі свого боку в Кремлі назвали заяви про російський слід у вбивстві колишнього депутата Держдуми абсурдними. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що це Україна не змогла гарантувати безпеку Вороненкову. В Міністерстві закордонних справ Росії звинуватили у вбивстві Вороненкова українську сторону.

«Як його уже називають, «режим-вбивця», ймовірно, і цього разу зробить все, щоби ніхто ніколи не дізнався правди про те, що 23 березня сталося в Києві. Після заяви президента України у нас таких сумнівів немає», – заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Кремль вдається до диверсій, бо не зміг «гібридизувати» Європу і натиснути на Україну військово і дипломатично – політолог

Видається дивним те, що людина, яка іде на вбивство, має паспорт і посвідчення з собою, отже, організатори вбивства Дениса Вороненкова прагнули зробити особу вбивці відомою, зауважує український та російський політолог Олеся Яхно. За її словами, така ситуація є вигідною Кремлю.

Ми – в умовах гібридної війни проти України. Війна може набувати диверсійно-терористичних ознак

«Ми – в умовах гібридної війни проти України. І суб’єкт війни, Росія, не змогла нав’язати Україні свою версію виконання мінських угод, їй також не вдалося розвалити Україну, створивши більш масштабні утворення, ніж нинішні сепаратистські анклави. Забуття України основними світовими геополітичними суб’єктами теж не відбулося, пакту «Трампа-Путіна» – немає. Ставки Росії на «гібридизацію» Європи теж не спрацювали. Тому війна може набувати диверсійно-терористичних ознак»,– прогнозує політолог.

Кінцевою метою диверсій, які організує в Україні Кремль, є «підривання» ситуації зсередини, припускає Олеся Яхно. Одним із підтверджень цього вона називає агентурну мережу, націлену на диверсії на об’єктах інфраструктури півдня України, яку днями викрила та знешкодила СБУ. Окрім того, такими діями, як убивство Дениса Вороненкова, Кремль прибирає свідків своїх злочинів, підсумовує політолог.

Кремль вдається до демонстративних убивств та диверсій для внутрішньої дестабілізації в Україні, оскільки військовими методами він не зміг цього досягти, з цим погоджується й координатор групи «Інформаційний спротив» Юрій Карін. Він вважає пожежу на військових складах у Балаклії та убивство екс-депутата у Києві елементами однієї стратегії.

Це все пов’язано з гібридною війною задля розхитування ситуації в Україні, бо військові методи не діють

«Це все пов’язано з гібридною війною. Це тиск, дестабілізація українського суспільства задля розхитування ситуації в Україні, бо військові методи не діють. Військовими методами не вдалося викликати соціального вибуху, який би збурив Україну і привів до влади людей, здатних виконували всі забаганки Кремля», – наголошує Карін.

За словами Каріна, коли набирали людей у добробати – ніхто не дивився, чи мають вони судимості, чи ні, саме так до їхніх лав потрапили агенти на зразок Паршова.

Є чимало російських «консервів», які час від часу з’являються і вибухають, як у випадку з Паршовим

«Треба було захищати Україну, але спецпідрозділи МВС і СБУ у той момент не діяли, тому честь і хвала тим людям, які взяли зброю і пішли захищати державу. Однак не все вийшло гладко, і є чимало російських «консервів», які час від часу з’являються і вибухають, як у випадку з Паршовим», – підсумовує Карін.

Російський військовий журналіст Аркадій Бабченко, зі свого боку, називає імовірною версію про те, що убивство Дениса Вороненкова могли замовити в оточенні колишнього українського президента Віктора Януковича, оскільки стилістика убивств, організованих російською стороною, є іншою. Утім, Бабченко не виключає і втручання Кремля, і навіть особистої ініціативи одного з українських ветеранів збройного конфлікту на Донбасі, якого обурило надання українського громадянства колишньому депутатові російської Держдуми, котрий свого часу підтримав анексію Криму. Водночас він закликає дочекатися попередніх результатів українського розслідування цього злочину.

Тим часом захист колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова визнає, що повідомив правоохоронним органам Росії його адресу в Києві за десять днів до його вбивства.

Адвокат екс-депутата Андрій Гривцов пояснив, що сам Вороненков погодився надати Росії свою київську адресу, щоб його зняли з міжнародного розшуку.