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27 Березень 2017, Київ 10:19
Суспільство

Як Ощадбанк грає на виживання з пенсіонерами-переселенцями

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Приречені стояти в черзі: другий тиждень триває гра під назвою «доведи, що ти переселенець». За постановою Кабміну, до 3 квітня тимчасово переміщені особи повинні пройти верифікацію у відділенні Ощадбанку. Правда, не всі, а ті, кому прийшло смс-повідомлення, що дає старт цьому «квесту», який іноді закінчується трагічно.

Отримай СМС-ку і приходь вночі до «Ощадбанку». Жителька Луганська Катерина показує повідомлення в телефоні, написане... англійськими літерами:

– Просимо вас звернутися до відділення Ощадбанку до 3.04.17.

– Як же ви це читали?

– Я? Донька читала...

Відстояти чергу, відмітитися в банку і попрямувати додому. Мета цієї гри проста тільки на перший погляд.

Етапи квесту. Стань в потрібну чергу

«В банкомат одна черга. Другий поверх – картки – інша черга, платіжки – третя. Ідентифікація – там», – показує переселенка Любов Дяченко.

Чотири черги в одному відділенні «Ощадбанку» Станиці Луганської. Кілька списків. В одному п'ятсот, в іншому двісті чоловік.

Записуються з ночі. Який список – не розібратися. Тим більше, середній вік учасників цієї гри – десь 65 років.

– Скільки вам років? – Запитуємо.

– 90 в жовтні...

У віці цього чоловіка складно приховати наслідки двох операцій. Однак і він, і його дружина прийшли з непідконтрольної території відмітитися, щоб українську пенсію не відібрали.

«Тому що жити на ту («ЛНР» – ред.) пенсію ми не можемо», – каже Надія Іванівна.

Тут багато таких, як ця пара: які живуть на тій стороні, а одержують пенсію на цій. Дехто їх називає «пенсійні туристи». Забуваючи, що вони теж чиїсь батьки.

«Ми взагалі не вживаємо слово псевдо-переселенець, особливо, коли ми говоримо про пенсії, бо пенсію мають право отримувати і люди з непідконтрольних територій», – говорить Ольга Грекова, голова сєверодонецького офісу БФ «Право на захист».

Але з іншого боку ігрового поля – держава. Її мета – вивести з гри вже неіснуючих переселенців. І, можливо, відбити охоту пенсіонерам з того боку їздити сюди.

«Ніхто нічого не пояснює. Бардак цілковитий!»

А це вже Костянтинівка. «Добу їдемо сюди, нас кругом перевіряють. Для чого все це робиться, я не знаю. Люди вже терпіти не можуть, ми вже зниклі люди», – говорять переселенці, що сюди приїхали.

Ситуація у Донецькій області схожа, за винятком одного: місцеві в списках не значаться. І ще одна деталь, яка об'єднує всіх переселенців у чергах: ніхто точно не знає, що потрібно робити.

– Що собою являє ось ця ідентифікація? Вам хтось пояснює?

– Ніхто нічого не пояснює. Бардак цілковитий! – Відповідають люди у черзі.

Насправді, можна пройти ідентифікацію в будь-якому відділенні – експерт

«Ощадбанк не веде абсолютно ніякої інформаційної роботи. Насправді, людям не треба приїжджати в те відділення, де вони оформлювали картку. Вони можуть пройти ідентифікацію в будь-якому відділенні», – пояснює Ольга Грекова з організації «Право на захист».

Щоб виявити організаторів цієї гри з живими людьми, ми написали запит до Мінсоцполітики та Центрального офісу Ощадбанку. Не розраховуючи на швидку відповідь, звернулися до керуючої станично-луганським відділенням.

«Ми чергу ідентифікації та інших операцій розділили. Ідентифікація проходить – ми виділили спеціальне приміщення, нам додана додаткова чисельність людей», – відповідає керуюча банком у Станиці Людмила Сидяченко.

Але незважаючи на всі заходи, більшість людей, які щойно записались, залишаться в Станиці на ніч.

– Ви тут ночували?

– Ночували.

– Знімали квартиру?

– Так.

– А дорого?

– Ну хто 100, хто 75. Ми один день. Але взагалі-то люди по три доби.

«Не треба скаржитися»

Пропозиції подобової оренди – на площі біля КПВВ. В принципі, тут і починається ця гонка на виживання, і звідси багато з тих, хто вистояв під Ощадбанком, прямують додому.

Площа біля КПВВ Станиця Луганська

Площа біля КПВВ Станиця Луганська

Інколи ця гра закінчується трагічно, дійти до фінішу не виходить. Минулого тижня біля відділення Ощаданку в Сєвєродонецьку прямо в черзі від серцевого нападу помер чоловік.

– Леонов! Леонов! – Оголошують у черзі... Взагалі, більшість з тут присутніх – родом з країни черг. Тому намагатися обіграти цих людей на їхньому полі складно.

– Я за номером сороковий! Так це з учорашнього дня і ночі. Не треба скаржитися! Все прекрасно у нас, – сміється чоловік у черзі.

І як підтвердження – відповідь на наш запит з Ощадбанку. Терміни ідентифікації переселенців продовжили ще на місяць. До початку травня. Але тріумфу від швидкої перемоги ця новина поки не принесла. Адже в чергах готуються до тривалої облоги і раз по раз гукають: «294-й! 296-й!...»

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