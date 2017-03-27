Як Ощадбанк грає на виживання з пенсіонерами-переселенцями

Приречені стояти в черзі: другий тиждень триває гра під назвою «доведи, що ти переселенець». За постановою Кабміну, до 3 квітня тимчасово переміщені особи повинні пройти верифікацію у відділенні Ощадбанку. Правда, не всі, а ті, кому прийшло смс-повідомлення, що дає старт цьому «квесту», який іноді закінчується трагічно.

Отримай СМС-ку і приходь вночі до «Ощадбанку». Жителька Луганська Катерина показує повідомлення в телефоні, написане... англійськими літерами:

– Просимо вас звернутися до відділення Ощадбанку до 3.04.17.

– Як же ви це читали?

– Я? Донька читала...

Відстояти чергу, відмітитися в банку і попрямувати додому. Мета цієї гри проста тільки на перший погляд.

Етапи квесту. Стань в потрібну чергу

«В банкомат одна черга. Другий поверх – картки – інша черга, платіжки – третя. Ідентифікація – там», – показує переселенка Любов Дяченко.

Чотири черги в одному відділенні «Ощадбанку» Станиці Луганської. Кілька списків. В одному п'ятсот, в іншому двісті чоловік.

Записуються з ночі. Який список – не розібратися. Тим більше, середній вік учасників цієї гри – десь 65 років.

– Скільки вам років? – Запитуємо.

– 90 в жовтні...

У віці цього чоловіка складно приховати наслідки двох операцій. Однак і він, і його дружина прийшли з непідконтрольної території відмітитися, щоб українську пенсію не відібрали.

«Тому що жити на ту («ЛНР» – ред.) пенсію ми не можемо», – каже Надія Іванівна.

Тут багато таких, як ця пара: які живуть на тій стороні, а одержують пенсію на цій. Дехто їх називає «пенсійні туристи». Забуваючи, що вони теж чиїсь батьки.

«Ми взагалі не вживаємо слово псевдо-переселенець, особливо, коли ми говоримо про пенсії, бо пенсію мають право отримувати і люди з непідконтрольних територій», – говорить Ольга Грекова, голова сєверодонецького офісу БФ «Право на захист».

Але з іншого боку ігрового поля – держава. Її мета – вивести з гри вже неіснуючих переселенців. І, можливо, відбити охоту пенсіонерам з того боку їздити сюди.

«Ніхто нічого не пояснює. Бардак цілковитий!»

А це вже Костянтинівка. «Добу їдемо сюди, нас кругом перевіряють. Для чого все це робиться, я не знаю. Люди вже терпіти не можуть, ми вже зниклі люди», – говорять переселенці, що сюди приїхали.

Ситуація у Донецькій області схожа, за винятком одного: місцеві в списках не значаться. І ще одна деталь, яка об'єднує всіх переселенців у чергах: ніхто точно не знає, що потрібно робити.

– Що собою являє ось ця ідентифікація? Вам хтось пояснює?

– Ніхто нічого не пояснює. Бардак цілковитий! – Відповідають люди у черзі.

Насправді, можна пройти ідентифікацію в будь-якому відділенні – експерт

«Ощадбанк не веде абсолютно ніякої інформаційної роботи. Насправді, людям не треба приїжджати в те відділення, де вони оформлювали картку. Вони можуть пройти ідентифікацію в будь-якому відділенні», – пояснює Ольга Грекова з організації «Право на захист».

Щоб виявити організаторів цієї гри з живими людьми, ми написали запит до Мінсоцполітики та Центрального офісу Ощадбанку. Не розраховуючи на швидку відповідь, звернулися до керуючої станично-луганським відділенням.

«Ми чергу ідентифікації та інших операцій розділили. Ідентифікація проходить – ми виділили спеціальне приміщення, нам додана додаткова чисельність людей», – відповідає керуюча банком у Станиці Людмила Сидяченко.

Але незважаючи на всі заходи, більшість людей, які щойно записались, залишаться в Станиці на ніч.

– Ви тут ночували?

– Ночували.

– Знімали квартиру?

– Так.

– А дорого?

– Ну хто 100, хто 75. Ми один день. Але взагалі-то люди по три доби.

«Не треба скаржитися»

Пропозиції подобової оренди – на площі біля КПВВ. В принципі, тут і починається ця гонка на виживання, і звідси багато з тих, хто вистояв під Ощадбанком, прямують додому.

Інколи ця гра закінчується трагічно, дійти до фінішу не виходить. Минулого тижня біля відділення Ощаданку в Сєвєродонецьку прямо в черзі від серцевого нападу помер чоловік.

– Леонов! Леонов! – Оголошують у черзі... Взагалі, більшість з тут присутніх – родом з країни черг. Тому намагатися обіграти цих людей на їхньому полі складно.

– Я за номером сороковий! Так це з учорашнього дня і ночі. Не треба скаржитися! Все прекрасно у нас, – сміється чоловік у черзі.

І як підтвердження – відповідь на наш запит з Ощадбанку. Терміни ідентифікації переселенців продовжили ще на місяць. До початку травня. Але тріумфу від швидкої перемоги ця новина поки не принесла. Адже в чергах готуються до тривалої облоги і раз по раз гукають: «294-й! 296-й!...»

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