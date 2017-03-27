Жителі Балаклії повертаються у свої домівки після вибухів боєприпасів на артарсеналі

Балаклія та 9 довколишніх населених пунктів очищені від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Утім, піротехнічні групи продовжують збирати по місту уламки від снарядів, але вони вже не становлять небезпеки для людей, які повертаються додому з евакуації. Що ж до самих ракетно-артилерійських складів, то на території арсеналу продовжують гасити поодинокі осередки тління.

Субота і неділя для містян Балаклїї минули з масштабним генеральним прибиранням в найширшому розумінні цього слова. П’ятнадцять піротехнічних розрахунків ДСНС збирали вцілілі снаряди і відвозили у спеціально підготовлені місця. Їх вилучали у людей на подвір’ях, витягували застряглі залишки боєприпасів зі стін будинків, пильно обстежували вулиці.

«Всього з початку робіт вилучено 1 тисячу 92 вибухонебезпечних предмети. До виконання робіт з розмінування від ДСНС залучено 75 піротехніків та 27 одиниць спеціальної техніки (15 піротехнічних розрахунків)», – йдеться в інформаційному повідомленні ДСНС.

Помічник начальника харківського обласного управління ДСНС Ігор Лупандін запевняє: «Людям уже нема чого боятися. Всі небезпечні вибухопредмети піротехніки вилучили. Якщо дещо кому й зустрінеться, то просимо руками не чіпати – одразу повідомляти в службу 112», – наголосив Ігор Лупандін.

Тепер фахівці візьмуться за прибирання міста і дев’яти прилеглих населених пунктів, що входили до десятикілометрової зони, від уламків снарядів, але вони уже небезпеки людському життю не становлять.

На часі – ремонт пошкодженого житла

У найбільш потерпілих районах Балаклії цими днями лунає стукіт молотків, працюють теслярські пили та інші будівельні інструменти. Це жителі ремонтують свої квартири і хати. У будівлях, найближчих до військового арсеналу, вибиті шибки, двері, є вщент згорілі будівлі.

За даними віце-прем’єра, міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, в Балаклії виявлено 5 зруйнованих приватних будинків, пошкоджено 243 будівлі, зокрема 117 багатоквартирних будинків, 87 приватних будинків, об’єкти соціальної сфери, інфраструктури та промисловості.

Журналісти, зокрема, бачили серйозно пошкоджену будівлю школи. І це ще не остаточна інформація про руйнування від детонації снарядів.

Кореспондент Радіо Свобода бачив як жителям Балаклії, у кого найменші пошкодження будинків, роздають цвяхи, плівку для затягування вибитих вікон, дошки та шифер. Тим, у кого серйозніші проблеми з житлом, доведеться трохи зачекати майстрів. Говорить голова харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична.

«Ці руйнування ми розподілимо за трьома напрямками: це швидке відновлення – плівка на вікна та ті пошкодження, які ми можемо усунути в найкоротший час. Також середньострокова перспектива, де до відновлення ми залучимо будівельників. І довгострокові, які потребують серйозного втручання», – повідомила Юлія Світлична.

Тим балакліївцям, кому доведеться чекати тривалий час капітального ремонту осель, влада обіцяє комфортне житло в місцевому готелі та в гуртожитку дитячо-юнацької спортивної школи.

Родина Леоніда та Ірини Єфремових ночує в евакуаційному пункті, що працює при школі села Савинці, а вдень їздять ремонтувати хату в селищі Нафтовиків, розташованому неподалік військового арсеналу. Подружжя поспішає закрити плівкою вікна, поки не пішов дощ.

«О, який подаруночок прилетів, це осколок. Ось тут лежав килим, усе пропалив. Я не знаю, хто нам відшкодовуватиме збитки. Поки що з ЖЕКу нам дали бруски, клейонку. Будемо затягувати вікна, щоб встигнути поки не пішов дощ. А тоді нам сказали, що екіпаж нам буде повністю міняти вікна», – родина Єфремових показує безлад в хаті, спричинений вибуховою хвилею та осколками боєприпасів, що залітали через вибите вікно.

Щодня чоловік з жінкою та решта балакліївців отримують гуманітарну допомогу від влади та благодійних організацій: людям роздають продуктові набори, воду, одяг та ковдри. Майже в усьому місті налагодили електрику, працюють аптеки, супермаркет, запустили залізничну станцію для цивільних пасажирів, а до четверга обіцяють підключити газ.

На території арсеналу працюють пожежні та інженерні машини

А тим часом на території самої військової частини продовжують боротися з осередками тління. Іноді лунають поодинокі вибухи. На території арсеналу працює інженерна розвідка, за ними їдуть пожежники, повідомив представник оперативного прес-центру Міноборони в Балаклії Віталій Саранцев.

«На території самого військового арсеналу працює три пожежні машини, три інженерні машини і працюють цистерни, що підвозять воду», – зазначив спікер оперативного прес-центру військових.

За словами генерал-майора Олега Грунтковського, розпочалося часткове розмінування технічної території арт арсеналу. Віталій Саранцев пояснив Радіо Свобода, що про розмінування всієї технічної території військової частини може йтися за умови повного припинення детонації снарядів, ліквідації всіх осередків задимлення. І вже після цього розпочнуться слідчі дії, що мають з’ясувати причини детонації боєприпасів, які зберігалися на складах ракетно-артилерійського озброєння.

23 березня повідомлялося про порушення двох кримінальних проваджень за результатами надзвичайної ситуації на Балакліївському військовому об’єкті. Службою безпеки України ведеться досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 113 Кримінального кодексу України (диверсія), а військовою прокуратурою Харківського гарнізону – за ознаками частини 3 статті 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду).

Подолати труднощі з розмінуванням території ракетно-артилерійського арсеналу обіцяють й американські військові експерти. В суботу представники військового аташе посольства США в Україні відвідали Балаклійську частину і змогли оглянути ситуацію наживо.

Старший групи іноземних представників Поул Шмітт повідомив, що їхнім завданням було ознайомлення з поточною ситуацією на арсеналі з метоювизначення обсягів і характеру майбутньої допомоги від країн-партнерів.

Поул Шмітт розповів, що наразі може йтися про навчання та інструктаж іноземними фахівцями українських саперів й решти військових, що долатимуть надзвичайну ситуацію на арсеналі, а також надання технічної допомоги. За інформацією представника оперативного прес-центру Міноборони в Балаклїї Віталія Саранцева, йдеться про можливу допомогу технічними засобами розмінування: «Це може бути спеціальна техніка, дистанційно керовані маніпулятори, це можуть бути костюми індивідуального захисту для саперів. А також йшлося про навчання наших військових управляти цією технікою в разі її надання», – повідомив Віталій Саранцев.

Пожежа на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула в ніч на четвер, 23 березня, внаслідок чого почали вибухати боєприпаси. З навколишніх населених пунктів у радіусі 10 кілометрів від складів евакуювали майже 20 тисяч людей. Пожежа ліквідована. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.

Міністр оборони Степан Полторак нагадав, що на цих складах у Балаклії у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запалювальні снаряди з напалмом, які закидали на територію арсеналу за допомогою безпілотників.