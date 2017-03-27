Голова комітету Сенату США зі збройних сил, республіканець Джон Маккейн під час візиту до Брюсселя 25 березня заявив, що Сполучені Штати повинні розпочати «постачання летальної оборонної зброї» Україні. Маккейн сказав, що президент Росії Володимир Путін «активізував свою агресію в Україні», в результаті якої «українці вмирають». «Ми повинні дати їм зброю, щоб за її допомогою вони себе захистили», – сказав Маккейн. За його словами, пріоритетом у цьому питанні для США має бути надання протитанкових ракетних комплексів Javelin та контрбатарейних радіолокаційних станцій.