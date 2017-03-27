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27 марта – Международный день театра. Такой праздник театр, выехавший из Луганска в Северодонецк, встречает победами на международных фестивалях и в подготовке к гастролям. Оставшиеся же в оккупированном Луганске кукольный театр, «Театр на Оборонной» и русский театр гастролировать теперь могут только по России, аннексированному Крыму и неподконтрольным территориям. Да и выехавшие из Луганска актеры в гости к оставшимся в группировке «ЛНР» не спешат.

«Театр на Оборонной», он же бывший украинский театр, остался в неподконтрольном Украине Луганске. Однако восстанавливает свой украинский репертуар, который был до 2014 года. «Кайдашева сім’я», «Сватання на Гончарівці», «Донна Люція», «Марица», «Езоп» теперь предстанут перед луганчанами в новой вариации, рассказывает режиссер театра Анатолий Яворский в интервью сепаратистскому каналу «ГТРК «ЛНР». Но гастролировать театр едет только в Россию и со спектаклем про советское прошлое – «Молодую гвардию».

«Вот в начале апреля повезем один спектакль «Распятая юность». Но это как дорожная карта. Нужно ее написать, проверить и хорошенечко «наследить», а потом мы будем там частыми гостями. Вот в Астрахани, Волгограде… Вот пока мы планируем туда», – говорит Яворский.

Кино в оккупированном Луганске посвящено историям о войне, говорит Яворский. В «Театре на Оборонной» открылась киностудия и первая короткометражка посвящена «истории о войне и о том, что нужно заканчивать войну».

Восстановил свою деятельность и «Луганский театр кукол». Как сообщает режиссер Юрий Нетруненко, с 2014 года они поставили новых 20 спектаклей. Но выезжают на гастроли кукольники по городам и районам, которые сейчас подконтрольны группировке «ЛНР».

«В субботу и воскресенье у нас спектакли в театре, а со вторника по пятницу труппа выезжает на спектакли по городам и районам. И так каждую неделю», – цитирует Нетруненко сайт «ЛИЦ».

А впереди у театра гастроли и фестивали в неподконтрольном Украине Донецке, а также российских Липецке, Рязани, Тамбове и Воронеже.

Теперь на театральные фестивали в оккупированном Луганске приезжают только российские театры. Так, 20 апреля здесь планируют провести театральный фестиваль «Госпожа удача». В интервью сепаратистскому «ГТРК «ЛНР» директор «Луганского русского театра» Галины Михайлюк-Филипповой рассказала, уже подтвердили участие коллективы из Республики Марий Эл, Рязани, Сургута и Волгограда. Хотят в группировке «ЛНР» видеть на фестивале и украинских коллег, но те к ним ехать не спешат.

«Очень хочет приехать коллектив из Харькова. И у нас идут сейчас переговоры. Но есть у них некая ну не боязнь, страх, а ощущение, что их неправильно поймут на их территории», – говорит Михайлюк-Филиппова.

По словам Галины Михайлюк-Филипповой, отправили «приглашение» и в Северодонецк, где обосновался выехавший из Луганска украинский театр, но ответа еще не получили. Как рассказал Сергей Дорофеев, директор Луганского областного музыкального академического украинского театра, письмо действительно получили. Но принимать участие даже не собираются.

«Мы получили это письмо. Очень символично, что оно попало в папку «Спам». Сначала мы подумали, что это шутка или, может, они ошиблись, когда делали рассылку. Конечно, мы не собираемся туда ехать. Это из разряда фантастики», – говорит Сергей Дорофеев.

Луганский областной музыкальный академический украинский театр, который теперь располагается в Северодонецке, радует своего украинского зрителя премьерами и побеждает в европейских фестивалях с современными постановками: так, вскоре выходит «Американская рулетка» Александра Марданя. А пьеса «Легені» Данкана Макмиллана стала победителем фестиваля современной британской драмы Taking the Stage.

Также уже 2-9 апреля украинский театр едет на международный фестиваль в Кракове, в мае пройдет «Мельпомена Таврии», а вскоре актеры поедут с гастролями по городам Украины. Главное – ждут новый театральный сезон, в котором уже смогут встретить своего зрителя в отремонтированных стенах своего здания.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)