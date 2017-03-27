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27 Березень 2017, Київ 20:51
Політика

Кримчани із закордонними паспортами Росії, попри санкції, подорожують країнами ЄС

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Всупереч візовим санкціям, введеним Євросоюзом після анексії Криму Росією, які передбачали отримання жителями півострова шенгенської візи тільки в український закордонний паспорт на території України, кримчани з російськими закордонними паспортами отримують візи та подорожують країнами ЄС. Це стало можливим як консульствам деяких країн Євросоюзу, які не вникають у подробиці, так і завдяки видачі закордонних паспортів кримчанам у Росії.

Севастопольська компанія «Єдиний комерційний центр електронних документів та послуг» на сторінках в інтернеті, зовсім не приховуючи, пропонує кілька варіантів оформлення шенгенської візи кримчанам. Причому не тільки в російський паспорт, отриманий в Криму вже після анексії.

«Ми сприяємо жителям Криму в отриманні закордонних паспортів «материкової частини Росії» (через УФМС Ростова і Москви). У такі паспорти ми гарантуємо отримання найбільш затребуваних віз, зокрема і Шенгену», – йдеться на сайті севастопольської компанії.

Але і з кримською реєстрацією можна отримати багаторазову туристичну шенгенську візу до Італії або Чехії, оформивши так звану тимчасову реєстрацію у Росії, як переконалася кореспондент Російської редакції Радіо Свобода, зателефонувавши в офіс «Єдиного комерційного центру електронних документів та послуг»:

– Ви допомагаєте в отриманні шенгенської візи?

– Так.

– У мене така ситуація. Я живу в Криму. У мене, звісно, російський паспорт. Я отримала російський паспорт. Я хочу отримати шенгенську візу і поїхати до Чехії на травневі свята на два тижні. Я чула, що начебто тим, у кого в паспорті написано, що він живе в Криму, Євросоюз візу не дає. Що мені робити?

– Прописка у Вас кримська? У закордонному паспорті місце народження у Вас яке зазначене?

– Ялта.

– Там саме написано «Ялта» чи, можливо, «Українська РСР»?

– Я, якщо чесно, не пам'ятаю, паспорта під рукою немає.

– Якщо в закордонному паспорті немає Криму, то тоді до Чехії. Відбитки пальців здаються в Москві. Вартість – 800 євро. Якщо написано «Крим», то можлива Італія річна, але вона вартістю у 1000 євро.

– А які потрібні документи?

– Закордонний паспорт і дві фотографії.

– А довідка з роботи?

– Нічого не треба. Ви ж з Криму. Навіщо ж нам це показувати.

– А якщо у мене всюди вказано, що я з Криму. У мене можуть бути неприємності? Наприклад, Чехія мене потім може позбавити цієї візи чи ні?

– Протягом двох років такого не було жодного разу.

– А наскільки це законно? Це все буде працювати?

– Звичайно! Туристична річна віза.

– Мені просто хочеться зрозуміти технологію, як це робиться?

– Ви просто приносите закордонний паспорт, дві фотографії, оплачуєте. Ми узгоджуємо день, коли Ви їдете на здачу відбитків пальців.

– В Москву?

– Так, в Москву. Приїжджаєте зі своїм внутрішнім паспортом, бо все інше ми заберемо – закордонний паспорт і фотографії. Заходите, називаєте своє прізвище, здаєте відбитки пальців і йдете. Через тиждень паспорт забираєте вже у нас в офісі з візою.

– Це стосується Чехії, так?

– Чехії та Італії.

– А можуть відмовити у візі? Були випадки, щоб відмовляли?

– Буває таке, що можуть сказати, що «ми не зможемо поставити візу». Тоді ми повертаємо Вам документи і гроші.

– А крім Чехії та Італії ще кудись можна спробувати?

– Поки ні.

Прикордонник показує український закордонний паспорт нового зразка. Введення біометричних паспортів ускладнило кримчанам поїздки за кордон. Раніше для отримання закордонного паспорту не вимагалася особиста присутність

Прикордонник показує український закордонний паспорт нового зразка. Введення біометричних паспортів ускладнило кримчанам поїздки за кордон. Раніше для отримання закордонного паспорту не вимагалася особиста присутність

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Чехії, для отримання шенгенської візи, крім закордонного паспорта і фотографії, необхідно мати медичне страхування, бронь готелю і авіаквитка, надати відомості про кошти, підтвердження з роботи про регулярний дохід, а також копію внутрішнього паспорта. Фірми-посередники – не тільки севастопольська компанія, до якої зателефонувало Радіо Свобода, – не вимагають від своїх клієнтів всіх цих документів.

За словами Давида Нови, директора візового відділу Міністерства закордонних справ Чеської Республіки, консульство не має можливості перевіряти справжність поданих для оформлення візи документів і не застраховане від різних схем, пов'язаних з отриманням віз кримчанами:

– Через те, що Чеська Республіка не визнає анексію Криму Росією, люди, які живуть в Криму, в місті Севастополі, вважаються резидентами України як в Чеській Республіці, так і в інших країнах Європейського союзу. Тому жителі Криму можуть запитувати шенгенську візу і отримати цю візу, якщо вони дотримуються всіх умов, – в наших консульствах в Україні: в Києві чи Львові.

Можу сказати, що наші консульства, звичайно, стикаються з випадками, коли резиденти Криму намагаються подавати заяви на візу в Росії. Але, як я вже пояснив, офіційна позиція не тільки Чеської Республіки, а й інших країн Євросоюзу – в такому випадку заяву на візу не приймати.

– Припустимо, людина народилася в Криму. І в її паспорті вказано, що вона народилася в Криму, але при цьому вона зареєстрована на території Росії. Як чинить консульство в цьому випадку?

Якщо людина не живе на території Криму, отримала російське громадянство після березня 2014 року і отримала російський закордонний паспорт, вона для нас не є громадянином Росії
Давид Нова

– Якщо людина не живе на території Криму, отримала російське громадянство після березня 2014 року і отримала російський закордонний паспорт, вона для нас не є громадянином Росії. Вона повинна запитувати візу в наших консульствах в Україні. Якщо вона народилася на території Криму і була громадянином Росії до березня 2014 року, ми вважаємо її громадянином Росії. Тому вона може запитувати і отримати візу в будь-якій точці Росії через наші консульства.

– А якщо жителі Криму реєструються вже після анексії півострова в Росії?

– Дивлячись де людина була резидентом. Якщо вона була резидентом Криму і в загальносуспільному паспорті є кримчанином, тоді нам відомо, звідки вона. Але якщо людина має звичайний закордонний паспорт і є резидентом на території Російської Федерації, за винятком Криму, який ми не сприймаємо як «територію Росії», тоді візу, звичайно, отримати можна.

Я не можу виключити, що з двох сотень тисяч віз, які щорічно видаються в Росії, немає жодної виданої кримчанину. Звичайно, важко розібратися, якщо людина показує свою прописку і місце проживання не на території Криму, а на території Російської Федерації. Якщо у людини є прописка в Росії і звичайний російський паспорт, тоді ми вважаємо цю людину громадянином Росії. Якщо існують компанії, які займаються оформленням таких документів, я не можу виключити отримання кримчанами віз, але я сам не детектив і такою інформацією не володію, – сказав Давид Нова.

Реєстрація в Росії дозволяє кримчанам не тільки отримувати візи в обхід санкцій, а й відкривати рахунки в російських банках, які не перебувають в санкцій списках, і таким чином вести бізнес або отримувати платежі зі США, Європейського союзу та інших країн, які підтримали санкції після анексії.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода

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