Кримчани із закордонними паспортами Росії, попри санкції, подорожують країнами ЄС

Всупереч візовим санкціям, введеним Євросоюзом після анексії Криму Росією, які передбачали отримання жителями півострова шенгенської візи тільки в український закордонний паспорт на території України, кримчани з російськими закордонними паспортами отримують візи та подорожують країнами ЄС. Це стало можливим як консульствам деяких країн Євросоюзу, які не вникають у подробиці, так і завдяки видачі закордонних паспортів кримчанам у Росії.

Севастопольська компанія «Єдиний комерційний центр електронних документів та послуг» на сторінках в інтернеті, зовсім не приховуючи, пропонує кілька варіантів оформлення шенгенської візи кримчанам. Причому не тільки в російський паспорт, отриманий в Криму вже після анексії.

«Ми сприяємо жителям Криму в отриманні закордонних паспортів «материкової частини Росії» (через УФМС Ростова і Москви). У такі паспорти ми гарантуємо отримання найбільш затребуваних віз, зокрема і Шенгену», – йдеться на сайті севастопольської компанії.

Але і з кримською реєстрацією можна отримати багаторазову туристичну шенгенську візу до Італії або Чехії, оформивши так звану тимчасову реєстрацію у Росії, як переконалася кореспондент Російської редакції Радіо Свобода, зателефонувавши в офіс «Єдиного комерційного центру електронних документів та послуг»:

– Ви допомагаєте в отриманні шенгенської візи?

– Так.

– У мене така ситуація. Я живу в Криму. У мене, звісно, російський паспорт. Я отримала російський паспорт. Я хочу отримати шенгенську візу і поїхати до Чехії на травневі свята на два тижні. Я чула, що начебто тим, у кого в паспорті написано, що він живе в Криму, Євросоюз візу не дає. Що мені робити?

– Прописка у Вас кримська? У закордонному паспорті місце народження у Вас яке зазначене?

– Ялта.

– Там саме написано «Ялта» чи, можливо, «Українська РСР»?

– Я, якщо чесно, не пам'ятаю, паспорта під рукою немає.

– Якщо в закордонному паспорті немає Криму, то тоді до Чехії. Відбитки пальців здаються в Москві. Вартість – 800 євро. Якщо написано «Крим», то можлива Італія річна, але вона вартістю у 1000 євро.

– А які потрібні документи?

– Закордонний паспорт і дві фотографії.

– А довідка з роботи?

– Нічого не треба. Ви ж з Криму. Навіщо ж нам це показувати.

– А якщо у мене всюди вказано, що я з Криму. У мене можуть бути неприємності? Наприклад, Чехія мене потім може позбавити цієї візи чи ні?

– Протягом двох років такого не було жодного разу.

– А наскільки це законно? Це все буде працювати?

– Звичайно! Туристична річна віза.

– Мені просто хочеться зрозуміти технологію, як це робиться?

– Ви просто приносите закордонний паспорт, дві фотографії, оплачуєте. Ми узгоджуємо день, коли Ви їдете на здачу відбитків пальців.

– В Москву?

– Так, в Москву. Приїжджаєте зі своїм внутрішнім паспортом, бо все інше ми заберемо – закордонний паспорт і фотографії. Заходите, називаєте своє прізвище, здаєте відбитки пальців і йдете. Через тиждень паспорт забираєте вже у нас в офісі з візою.

– Це стосується Чехії, так?

– Чехії та Італії.

– А можуть відмовити у візі? Були випадки, щоб відмовляли?

– Буває таке, що можуть сказати, що «ми не зможемо поставити візу». Тоді ми повертаємо Вам документи і гроші.

– А крім Чехії та Італії ще кудись можна спробувати?

– Поки ні.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Чехії, для отримання шенгенської візи, крім закордонного паспорта і фотографії, необхідно мати медичне страхування, бронь готелю і авіаквитка, надати відомості про кошти, підтвердження з роботи про регулярний дохід, а також копію внутрішнього паспорта. Фірми-посередники – не тільки севастопольська компанія, до якої зателефонувало Радіо Свобода, – не вимагають від своїх клієнтів всіх цих документів.

За словами Давида Нови, директора візового відділу Міністерства закордонних справ Чеської Республіки, консульство не має можливості перевіряти справжність поданих для оформлення візи документів і не застраховане від різних схем, пов'язаних з отриманням віз кримчанами:

– Через те, що Чеська Республіка не визнає анексію Криму Росією, люди, які живуть в Криму, в місті Севастополі, вважаються резидентами України як в Чеській Республіці, так і в інших країнах Європейського союзу. Тому жителі Криму можуть запитувати шенгенську візу і отримати цю візу, якщо вони дотримуються всіх умов, – в наших консульствах в Україні: в Києві чи Львові.

Можу сказати, що наші консульства, звичайно, стикаються з випадками, коли резиденти Криму намагаються подавати заяви на візу в Росії. Але, як я вже пояснив, офіційна позиція не тільки Чеської Республіки, а й інших країн Євросоюзу – в такому випадку заяву на візу не приймати.

– Припустимо, людина народилася в Криму. І в її паспорті вказано, що вона народилася в Криму, але при цьому вона зареєстрована на території Росії. Як чинить консульство в цьому випадку?

Якщо людина не живе на території Криму, отримала російське громадянство після березня 2014 року і отримала російський закордонний паспорт, вона для нас не є громадянином Росії

– Якщо людина не живе на території Криму, отримала російське громадянство після березня 2014 року і отримала російський закордонний паспорт, вона для нас не є громадянином Росії. Вона повинна запитувати візу в наших консульствах в Україні. Якщо вона народилася на території Криму і була громадянином Росії до березня 2014 року, ми вважаємо її громадянином Росії. Тому вона може запитувати і отримати візу в будь-якій точці Росії через наші консульства.

– А якщо жителі Криму реєструються вже після анексії півострова в Росії?

– Дивлячись де людина була резидентом. Якщо вона була резидентом Криму і в загальносуспільному паспорті є кримчанином, тоді нам відомо, звідки вона. Але якщо людина має звичайний закордонний паспорт і є резидентом на території Російської Федерації, за винятком Криму, який ми не сприймаємо як «територію Росії», тоді візу, звичайно, отримати можна.

Я не можу виключити, що з двох сотень тисяч віз, які щорічно видаються в Росії, немає жодної виданої кримчанину. Звичайно, важко розібратися, якщо людина показує свою прописку і місце проживання не на території Криму, а на території Російської Федерації. Якщо у людини є прописка в Росії і звичайний російський паспорт, тоді ми вважаємо цю людину громадянином Росії. Якщо існують компанії, які займаються оформленням таких документів, я не можу виключити отримання кримчанами віз, але я сам не детектив і такою інформацією не володію, – сказав Давид Нова.

Реєстрація в Росії дозволяє кримчанам не тільки отримувати візи в обхід санкцій, а й відкривати рахунки в російських банках, які не перебувають в санкцій списках, і таким чином вести бізнес або отримувати платежі зі США, Європейського союзу та інших країн, які підтримали санкції після анексії.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода