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Программа новостей для детей и про детей. ЮНИСЕФ и нидерландская организация Free Press Unlimited создают на востоке Украины новостную программу по примеру WADADA News for Kids. Эти новости выпускаются детьми и молодежью. Организаторы проекта хотят не только рассказать о жизни и проблемах восточного региона, но и, таким образом, сплотить молодежь Украины. Над новостями будут работать 7 молодежных телестудий. C будущими журналистами уже проведены тренинги и даже подготовлен пилотный выпуск.

Днепр, Харьков, Запорожье, Краматорск, Покровск, Доброполье и Мариуполь – теперь из этих городов будут рассказывать о жизни восточной Украины в новой региональной новостной программе по примеру WADADA News for Kids. Проект ЮНИСЕФ в Украине и нидерландской организации Free Press Unlimited рассчитан на аудиторию более 2 миллионов детей и молодежи из пяти восточных областей Украины, рассказывает координатор проекта Крис Шюпп.

«WADADA News for Kids – это международная программа. Она работает в 20 странах мира. Сейчас и Украина присоединяется к этой программе. Мы выбрали 7 студий на востоке Украины, определили 10 продюсеров, которые будут работать над украинской версией сайта», – рассказал Крис Шюпп.

Специально для новой команды был проведен мастер-класс главным редактором программы WADADA News for Kids Яном-Виллемом Бултом. По словам Криса Шюппа, во время тренингов рассказывали, как правильно донести информацию до аудитории, которая младше, чем у обычных новостей. Также он отметил: хотя новости детские, отбор ведущих проходил по-взрослому – с помощью кастингов.

Кроме того, к пилотному выпуску подготовлены сюжеты на различные темы – это и открытие музея, посвященного конфликту на востоке Украины, в Днепре, и последние открытия NASA, и более серьезные социальные темы, адаптированные для детской аудитории.

«Расскажем о двух этнических вьетнамских мальчиках, которые родились в Украине. И так покажем, что Украина – мультинациональная страна. Узнаем, нужно ли оценивание в школе. Действительно ли оценки так важны, и что они говорят об учениках. Контент должен быть одновременно и новостной, и образовательный, чтобы объяснить детям то, что они не знают», – говорит Шюпп.

По словам главы представительства ЮНИСЕФ Украины Джованны Барберис, проект WADADA News for Kids способствует сплочению молодежи на востоке Украины.

«Учитывая нынешнюю ситуацию на востоке Украины, для нас очень важно работать непосредственно с детьми и молодыми людьми и обеспечивать им возможность выражать свои мысли и влиять на то, как формируется их будущее. Мы поражены положительным влиянием WADADA News for Kids на детей и молодых людей в разных уголках мира, и надеемся извлечь уроки из этого примера и поддержать развитие навыков продюсеров и детей в Украине», – цитирует Барберис пресс-служба ЮНИСЕФ Украины.

15-минутная новостная программа будет выходить дважды в месяц. Главное правило передачи – делать новости для детей и про детей, говорят организаторы проекта.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)