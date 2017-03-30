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С 1 апреля по 31 мая вводится запрет на лов рыбы в реках Кальчик и Кальмиус, а также в водохранилищах и озерах. Подобное ограничение создает условия для рыбы, идущей на нерест. На этот период запрещается проведение промышленного лова, буровых и сейсмологических работ, а также передвижение всех плавсредств, кроме природоохранных. Но, несмотря на запреты, вся прибрежная полоса Азовского моря буквально усеяна рыбаками-любителями. В разгаре традиционный вид отдыха мариупольцев – ловля бычка.

С приходом весны на Азовском побережье – оживление. Сотни жителей Мариуполя проводят время у моря. Среди них много рыболовов. В конце марта на Азове начинается массовый лов бычка. Начальник аварийно-спасательной службы города Александр Татай, чья служба обеспечивает безопасность горожан на береговой полосе, называет ловлю бычка «национальным видом отдыха мариупольцев» и говорит, что запрета для любителей нет, есть ряд условий, которые необходимо соблюдать.

Можно ловить на удочку или спиннинг. У каждого рыболова должна быть одна удочка. На удочке пять крючков. И ведерко на три килограмма. Рыбалка – это национальный вид отдыха мариупольцев

«На берегу Азовского моря запрещена ловля в ночное время суток. В дневное время есть ограничения. Можно ловить на удочку или спиннинг. У каждого рыболова должна быть одна удочка. На удочке пять крючков. И ведерко на три килограмма. Наш народ может выходить на берег моря и с удочками спокойно ловить на здоровье, на счастье! Рыбалка – это национальный вид отдыха мариупольцев», – говорит начальник аварийно-спасательной службы Мариуполя.

Максим Котляр в свои 18 лет считает себя рыбаком со стажем. Всем премудростям рыбалки научился у отца. Сейчас именно то время, когда можно выловить рыбку покрупнее, говорит юноша.

Сейчас к берегу походит самый крупный бычок, а вот через недельку пойдет икряной. Вот тогда яблоку негде будет упасть

«Я сам рыбачу уже 12 лет, но папа говорил, что сейчас к берегу походит самый крупный бычок, а вот через недельку пойдет икряной. Вот тогда яблоку негде будет упасть», – делится опытом Максим.

Через неделю начнется период, который сами рыболовы, шутя, называют «два крючка – три бычка», что вполне характеризует количество рыбы, идущей на нерест. В это время здесь не рыбачит только ленивый. Бычок идет на все, даже на красную нитку, говорят рыболовы.

Когда бычок идет массово на нерест, то клюет просто на все. Берется обычная нитка или кусочек шнурка, цепляется на крючок – и все!

«Я с собой ношу красные шнурки, красную нитку. То есть, когда бычок идет массово на нерест, то он уже клюет просто на все. Берется обычная нитка или кусочек шнурка, цепляется на крючок – и все! Поймал одного, порезал и на него же ловишь дальше. Бычок – хищная рыба. Его можно ловить на него же самого. Я так постоянно делаю, когда нет наживы», – говорит житель Мариуполя Алексей Кулина.

Раньше было рыбы больше. И чехонь у нас была, за рыбу не считали. А сейчас ее нет, судак пропал, красной не стало почти. Раньше было все

Мариупольский старожил Павел Борисенко не упускает возможности порыбачить, но с грустью вспоминает времена, когда рыбы в Азовском море было море.

«Сейчас иногда пеленгас попадается, таранка маленькая, с ладошку. Раньше было рыбы больше. А сейчас ее мало. И чехонь у нас была, за рыбу не считали. А сейчас ее нет, судак пропал, красной не стало почти. Раньше было все», – сетует местный житель.

Сами рыбаки говорят, что введенные ограничения в период нереста – не новость, они действуют каждый год и уверяют, что не припомнят случая, когда за ловлю на удочку или спиннинг кого-то наказали. Главное – правила соблюдать. А вот для тех, кто их нарушает, существует система штрафов. За прошедший год сотрудниками Мариупольского территориального отдела «Азоврыбоохраны» было выявлено более 1000 нарушения правил рыболовства. Из них – 330 случаев браконьерского лова, из которых 115 нарушений с ущербом на сумму свыше 1,5 миллиона гривен, сообщает мариупольская рыбинспекция.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)