Радіо Свобода Daily: Мін'юст готує повне перезавантаження НАЗК

Доброго ранку!

«Повне перезавантаження» НАЗК?

Міністерство юстиції почало розробку законопроекту, який має забезпечити повне перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції. Пропозиції законодавчих змін будуть представлені найближчим часом та обговорені з громадянським суспільством, обіцяють у відомстві.

Голова НАЗК Наталія Корчак тим часом вкотре відмовилась йти у відставку та звернулася до силовиків з приводу «невиконання держпідприємством «Українські спеціальні системи» («УСС») договору щодо адміністрування та програмно-технічного супроводження програмного забезпечення реєстру е-декларацій.

«Метод Ковальчука»

Дружина першого заступника глави Адміністрації президента Віталія Ковальчука Олена Ковальчук отримала за 78 тисяч гривень дві земельні ділянки та будинок на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві на Печерську, оцінені в понад 130 мільйонів гривень. Як так сталось, дивіться у розслідуванні програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

Що відомо про Ярослава Левенця

Колишній боєць батальйону «Донбас» Ярослав Левенець, якого у медіа назвали ймовірним фігурантом справи про вбивство екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова, зник після допиту в прокуратурі. Про це журналістам повідомила його дружина Ганна, яка вважає, що чоловік не переховується, а зник. Побратими та люди, які його знали раніше, розповідають про Ярослава як про націоналіста, патріота та привітну людину. То ж хто він і чому зник? Читайте у матеріалі.

Троє екс-офіцерів органів безпеки Росії сумніваються у правильності курсу Путіна

Навіть ті, хто «обраний» нинішньою російською владою, щоб служити в силових структурах, відчувають страх і невпевненість у тому шляху, яким іде зараз Росія. Михайло Триліссер – псевдонім журналіста, який взяв інтерв'ю у трьох колишніх офіцерів органів безпеки. Його ім'я, так само як імена і деталі послужного списку та місць перебування його співрозмовників, змінені з міркувань безпеки. Втім, те, що вони розповіли, варто почитати.

Далі три важливі дати.

1 квітня ‒ у це день має початися чергове припинення вогню на Донбасі, про що домовилися в Мінську

3 квітня ‒ МВФ розгляне виділення Україні чергового траншу

6 квітня ‒ Петро Порошенко розраховує на позитивне рішення щодо «безвізу».

А завершують сьогоднішній огляд три фільми.

1. Jamala.UA ‒ про переможницю пісенного конкурсу «Євробачення-2016» Джамалу

2. «Кордон небес» ‒ про втікачів із КНДР, який знімали 11 років

3. ​«Ампутація» ‒ про українських солдатів, які втратили кінцівки. (Фільм журналіста Російської редакції Радіо Свобода Ігоря Померанцева та харківської кінорежисерки Лідії Стародубцевої за мотивами поетичного циклу «Ампута ...»).

Мистецтво теж доносить правду. Намагайтесь шукати у ньому справжні сенси!

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