ЗМІ Росії поширили вигадку, що Україну можуть відсторонити від проведення «Євробачення-2017»

Російські ЗМІ та сайти із посиланням на видання Швейцарії повідомили, що Україну можуть відсторонити від проведення «Євробачення-2017» через ситуацію із російською співачкою Юлією Самойловою. Деякі ЗМІ Росії із посиланням на це ж видання повідомили про можливі санкції проти України.

Сайт російського каналу «Звезда» у середу повідомив, що Україну начебто можуть відсторонити від проведення «Євробачення» в Києві, якщо організатори не розв’яжуть проблему участі в конкурсі російської співачки Юлії Самойлової. Раніше в СБУ повідомили про заборону учасниці пісенного конкурсу від Росії в’їжджати в Україну протягом трьох років за порушення українського законодавства. 27 червня 2015 року вона виступила в окупованому Криму.

Про нібито «відсторонення» України від проведення конкурсу повідомили й інші видання, зокрема: «Лента.ру», interessant.ru, «Газета.ру».

Так, наприклад сайт «Лента.ру» пише: «Україна може втратити право на проведення музичного конкурсу «Євробачення-2017» в разі, якщо не буде знайдено рішення щодо участі в змаганні російської співачки Юлії Самойлової. Про це генеральний директор Європейської мовної спілки (ЄМС) Інгрід Делтенре заявила в інтерв’ю виданню Blick».

А сайт російського видання Sputnik повідомив, що організатори «Євробачення» можуть застосувати санкції до України, якщо рішення про участь російської співачки не буде досягнуто в найближчі тижні.

Усі названі ЗМІ та сайти послались на матеріал видання Швейцарії Blick. Blick 28 березня опублікував статтю із коментарем генерального директора ЄМС Інгрід Дельтенре. Вона заявила, що вважає поведінку України неприйнятною у ситуації із Самойловою. Російські ЗМІ подали і цитату: «Я глибоко шкодую про те, що «Євробачення» використовують для політичних ігор. «Євробачення» має радувати й об’єднувати мільйони людей, а не налаштовувати їх один проти одного», – заявила гендиректор ЄМС.

Також у статі йдеться про начебто переговори із президентом України Петром Порошенком і прем’єром Володимиром Гройсманом. В останньому абзаці матеріалу Blick також сказано, що якщо Україна не вирішить «питання Самойлової» у наступні декілька тижнів, то до України начебто можуть бути застосовані санкції: тимчасове усунення від пісенного конкурсу. Однак, ніде у матеріалі не написано, про усунення України від проведення конкурсу в 2017 році, як про це писали російські ЗМІ.

Щодо санкцій, про які повідомляло видання Sputnik та інші російські ЗМІ, у Європейській мовній спілці повідомили, що не можуть відповідати за висновки газети, зокрема за інформацію про те, що ЄМС вже розглядає можливість санкцій проти України – аж до виключення її з учасників «Євробачення».

«Ми напружено працюємо над тим, щоб усі 43 учасники «Євробачення» змогли виступити на конкурсі цього року», – повідомили в Європейській мовній спілці кореспонденту DW. У той же час, якщо «хтось з учасників порушить правила конкурсу», то після його проведення можуть «бути розглянуті певні заходи» щодо порушника, заявили в ЄМС.