Чому бойовики заборонили Януковичу в’їзд на підконтрольну угрупованню «ДНР» територію?

Справу колишнього президента-втікача Віктора Януковича розглядатимуть в Оболонському районному суді міста Києва. Ймовірно, суд буде заочним. Хоча, приміром, ватажок угруповання «ДНР» наполягає: Янукович повинен приїхати до Києва. А ось в окупований бойовиками Донецьк Віктора Федоровича вже не пустять. Захарченко оголосив колишнього президента і його соратників «персонами нон ґрата» в Донецьку. Чому саме зараз, з’ясовували «Донбас.Реалії».

​Несподіваний поворот: найвідоміший біженець з України екс-президент Віктор Янукович став нев’їзним до рідного Донецька, який зараз контролюють бойовики.

Це стосується Януковича, Клименка, Арбузова, Азарова, мого однофамільця Захарченка і так далі

«Це стосується Януковича, Клименка, Арбузова, Азарова, мого однофамільця Захарченка і так далі, і так далі», – перераховує ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко «зрадників», яким забороняють в’їзд на територію, підконтрольну угрупованню «ДНР».

Лідера угруповання нібито розлютили чутки про можливе повернення колишніх VIP-регіоналів на малу батьківщину.

Березень 2017-го для екс-гаранта був невдалим: Оболонський суд міста Києва перейняв естафету з розгляду справи про державну зраду, угруповання «ДНР» закрило дорогу в Донецьк. Та ще й адвокат Януковича, доводячи, що його підзахисний не переховується від української Феміди, розкрив його домашню адресу в Росії.



Офіційно Віктор Янукович проживає в російському Ростові-на-Дону, за адресою – вулиця Єременка, 81В.

Їдемо особисто переконатися: чи дійсно це так? Ось він – триповерховий особняк за високим парканом. Вікна зашторені, територія – під охороною. У дворі, на перший погляд, жодної душі. Але несподівано двері відчиняються:

– Управління міста, старший сержант Орлов, – до знімальної групи вийшли російські поліцейські.

– Олена Романова, журналіст.

– Можна з вами поспілкуватися?

Знімати на камеру старший сержант забороняє категорично. Мовляв, режимний об'єкт. Виявляється, ростовський будинок Януковича розташований на території юридичного університету Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Тому і охорона тут посилена. Звідти до Донецька рукою подати – всього 200 кілометрів.

Янукович прекрасно живе в Росії. Якщо він домовиться в Кремлі, щоб приїхати в Донецьк, то Захарченко стане по команді «струнко» і виділить йому охорону

«Янукович же прекрасно живе в Росії. Його ж ніхто звідти не жене. Йому там добре. Він прекрасно знаходить спільну мову з російською владою. Якщо, грубо кажучи, Янукович завтра домовиться в Кремлі, що хоче приїхати в Донецьк, то Захарченко стане по команді «струнко» і виділить йому охорону», – каже журналіст Денис Казанський.​

«Старі» еліти повертаються?

А повертатися втікачу-гаранту на рідну донбаську землю є куди. У нього й там будинок – усього за десять кілометрів від центру Донецька, на вулиці Райніса, 65А. Янукович хоч і жив в престижному районі, але від сусідів не ховався. Вони і зараз в курсі, що відбувається в його будинку.

– Там закрито завжди. Нікого немає, – розповідає місцева жителька.

– А ось коли він тут раніше жив, як тут жилося – добре?

– Добре, спокійно було. Завжди тихо.

– Скажіть, ви хочете, щоб він повернувся?

– Ви знаєте, якось ... Він тут і не жив практично. Тому нам все одно.

Але не все одно ватажкові угруповання «ДНР».

«Київ для нього – це та точка, звідки він втік, і та точка, в яку він повинен повернутися», – доводить ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко.

Це паніка у товариша Захарченка

«Говоритимемо так: це паніка у товариша Захарченка. Я нагадаю виступ Сергія Лаврова в Мюнхені, коли він сказав, що Москва в будь-який момент готова змінити керівників «ДНР» і «ЛНР» на осіб, які будуть прийнятні для ведення переговорів з Києвом», – вважає військовий експерт Олег Жданов.

Розмови про те, що в угрупованнях очікуються зміни, почали активно мусуватися минулого тижня. Особливо в угрупованні «ЛНР». Після того, як кілька днів тому люди в формі перекрили центр непідконтрольного Луганська сумнівів не залишилося – в місто прибув високопоставлений візитер з Росії. Але хто і навіщо?

«Кажуть, що це прибув, планується візит Суркова. Цілком ймовірно, що для підготовки передвиборчого процесу, який вони планують там провести. Їм зараз кров з носа потрібні вибори», – зауважує Жданов.

Вибори угрупованням потрібні, щоб легалізувати місцеві ради. Цього вимагає новий курс на побудову так званої «державності», каже військовий експерт. Але великий ризик, що в цьому випадку реальну владу на місцях отримають попередні господарі цих територій – представники старих політичних еліт – власники великого і середнього бізнесу.

«Вони ховаються за назвами, які нічого не означають. Вони в ЗМІ не фігурують, люди їх не знають. Вони не фігурують в жодних списках про «націоналізацію» і так далі. Тобто я, наприклад, не чув, щоб забирали підприємства Гєллєра чи Королевської», – зазначає Денис Казанський.

Жителі окупованих територій наїлися «русского мира», вони б із задоволенням повернулися під контроль своїх колишніх господарів

«З двох зол завжди обирають менше. І жителі окупованих територій за три роки наїлися «русского мира». Я думаю, вони б із задоволенням повернулися під контроль своїх колишніх господарів, а саме представників Партії регіонів», – наголошує Жданов.

Відтак, повернення Януковича до рідного Донецька – не така вже й фантастика, як це здається на перший погляд. Можливо, тому сепаратисти, підконтрольні Кремлю, і зіграли на випередження, оголосивши президента-втікача «персоною нон ґрата».