Переселенцы из неподконтрольных территорий на новом месте все чаще осваивают не только новые профессии, но и открывают собственные бизнесы. Помогают в этом многочисленные международные фонды и Государственная служба занятости.
Переселенка из Донецка Елена Кузьменко – бывший банкир. Из-за боевых действий женщина осталась без работы. Поселившись с мужем в Лимане, она прошла курсы предпринимателей при службе занятости, защитила и выиграла два гранта и открыла свой небольшой продуктовый магазин. После жизни в Донецке найти что-то свое в небольшом городе нелегко.
Писали бизнес-планы, потому что, если открывать за собственные средства, это очень дорого, и большой срок окупаемости
«Когда попадаешь в маленький город, перспектив много не нарисуешь. Решили взять все в свои руки и открыть бизнес. Опыт есть, знания, поэтому реализовали проект. Маленький магазин небольшой, в шаговой доступности у дома, в котором есть все. Нам помогали в плане грантов. Писали бизнес-планы, потому что, если открывать за собственные средства, это очень дорого, и большой срок окупаемости и неприбыльности. Но с поддержкой международных организаций намного легче», – признается Елена Кузьменко.
Сейчас Елена готовит к открытию второй магазин и планирует взять на работу таких же переселенцев, как и она. Ремонтирует дореволюционное здание бригада строителей-переселенцев.
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Если вы пойдете на рынок, посмотрите на то, что там продается, грибы вешенка, то мы такие выбрасываем на удобрения на огород
А бывший донецкий шахтер Сергей Сторож с началом боевых действий ушел на службу в Вооруженные силы Украины. Больше года мужчина принимал участие в боевых действиях. После демобилизации переехал в Бахмут, прошел обучение в центре занятости, получил стартовое пособие и защитил бизнес-план перед иностранными донорами. Сейчас он вместе с женой Татьяной выращивает грибы. Продукция качественная и конкурентов в городе немного.
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«Если вы пойдете на рынок, посмотрите на то, что там продается, грибы вешенка, то мы такие выбрасываем на удобрения на огород. А если продается нормальное, то цена порядка в полтора раза дороже, чем у нас», – рассказывает переселенец из Донецка Сергей Сторож.
Выращивать грибы несложно, говорит жена Сергея Татьяна Сторож. Растут сами, главное – создать необходимый климат.
«Тяжело им создать условия для выращивания. Им нужно много кислорода, им нужна постоянная влажность, им нужно тепло в определенных температурах. Не больше и не меньше. Если этого не создавать, значит, вот видите. Все. Она умерла», – говорит женщина.
Те объемы продукции, которые есть у семьи переселенцев, пока не позволяют выходить на большой рынок. Но в перспективе Сергей и Татьяна планируют не только расширить производство, но и нанять несколько человек на работу. В службе занятости говорят, что у таких людей огромный потенциал. Ведь многие из переселенцев жили в крупных городах, видели, как другие развивают бизнес, да и сами новые условия жизни на новом месте стимулируют их добиваться больших результатов, чем коренных жителей.
Мы видим по всем городам, где есть переселенцы-руководители, их активность
«Мы видим по всем городам, где есть переселенцы-руководители, их активность. Я очень много встречался с такими людьми, которые качественно отличаются от людей, которые привыкли, наверное, к своей территории, и я думаю, что за этим будущее», – говорит начальник отдела Донецкого областного центра занятости Александр Человань.
По словам представителей областного центра занятости, сейчас иностранные фонды предлагают переселенцам не только грант для стартапов, но и деньги на развитие бизнеса и создание новых рабочих мест. Государственная служба тоже готова помогать. Здесь обещают компенсировать новым предпринимателям все затраты на заработную плату наемным работникам-переселенцам на срок от 6 месяцев до года.
(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)
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