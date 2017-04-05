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Контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» расширили. 5 апреля здесь со стороны подконтрольной территории очередей нет. Благодаря помощи ООН на пункте пропуска установили 20 новых рабочих мест для паспортного контроля пешеходов.

Работой контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка» люди довольны. Пожалуй, впервые за время его существования. Увеличение количества окошек для паспортного контроля заметили сразу.

«Смотрю, прибавилось больше окошек для прохождения. И как-то больше порядка стало. Так что, сейчас хорошо», – говорит житель Курахово Олег.

Жительница Донецка Ирина и сама не ожидала, что сможет без очереди приехать на подконтрольную Киеву территорию. При том, что пассажиров автобусов меньше не стало, очереди исчезли.

«Сама даже не знаю. Я удивлена. Обычно мы машиной ездили, а сегодня вот так вот, перекладными. Но билетов нет на автобус», – рассказывает женщина.

Автомобильной очереди тоже нет, удивляются проезжающие. Проехать КПВВ «Марьинка» можно всего за 20-30 минут.

«Замечательно. Два дня назад я проезжал – вообще никого не было. Даже не знаю, почему. Наверное, порядок навели», – рассказывает дончанин Виктор.

Новые модули теперь есть в Марьинке, Новотроицком и в Майорске

Это произошло благодаря тому, что здесь оборудовали дополнительные 20 рабочих мест для паспортного контроля. Деньги на новые вагончики, мебель и компьютеры выделили в Организации Объединенных Наций.

«Это уже третий проект. Новые модули теперь есть в Марьинке, Новотроицком и в Майорске. По четыре вот таких вагончика. Они оборудованы 5 компьютерами каждый. Это выходит 60 рабочих мест», – рассказывает директор Харьковского офиса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Момо Мулусеу.

На все три проекта выделили около 3,5 миллионов гривен. По словам пограничников, новые модули кардинально изменят ситуацию на пунктах пропуска. Кроме того, сейчас уже отработана схема реверсивного пропуска.

Мы реагируем на увеличение очередей и перенаправляем потоки

«На данный момент мы реагируем на увеличение очередей и перенаправляем потоки. Создаем, так называемое, реверсивное движение, в зависимости от того, откуда больше накапливается транспортных средств», – рассказывает начальник Краматорского погранотряда Анатолий Федорчук.

Кроме обустройства новых рабочих мест для пограничников, в Управлении верховного комиссара ООН закупили большие палатки для пунктов обогрева. Их установили возле КПВВ. Местные же власти планируют привлечь средства для того, чтобы возвести на каждом пункте пропуска крышу.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)