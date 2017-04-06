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В Украине уголь марки «антрацит» есть только на неподконтрольных территориях, говорят на ТЭС. Но сепаратисты месяц назад заблокировали поставки этого угля. Поэтому собственники предприятия ведут переговоры о поставках из-за рубежа. Покупка импортного угля может сильно повысить себестоимость производства электроэнергии, предупреждают энергетики. К тому же существуют проблемы с доставкой топлива из портов к самой теплоэлектростанции. Однако других вариантов обеспечения региона электричеством пока что нет.

ЮАР, Китай или Австралия – одно из этих государств вскоре станет поставщиком угля для Луганской теплоэлектростанции. Об этом рассказал руководитель департамента по сервисам ДТЭК Луганская ТЭС Борис Сафонов. По его словам, кроме как на неподконтрольных территориях, нужной марки угля в Украине нет. Поэтому компания ведет переговоры за рубежом. Планируется, что в конце мая в порт Одессы прибудет первый сухогруз с углем. Доставка топлива из дальних стран существенно повлияет на себестоимость производства электроэнергии, говорит Борис Сафонов, но будет ли повышаться тариф, он пока не знает.

Стоимость производства электроэнергии однозначно существенно возрастет

«Стоимость производства электроэнергии однозначно существенно изменится. В какой степени? Об этом можно будет говорить, когда у нас будет полная картина. Она возрастет. И можно говорить не о процентах, а о порядке», – рассказал Борис Сафонов.

Это может убить дороги и парализовать движение транспорта, но без угля мы не переживем даже лето – Юрий Гарбуз

Повышение себестоимости – не единственная проблема в этой ситуации. Из порта Одессы уголь еще нужно доставить до предприятия. Прямого железнодорожного сообщения между городом Счастье, где расположена ТЭС, и Одессой нет. Поэтому рассматривается вариант завоза угля по железной дороге в город Рубежное, после чего топливо будет перегружаться на автомобильный транспорт и подвозиться уже непосредственно к ТЭС. По словам руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, такой вариант ему не нравится, так как в день по одной из основных дорог области будет проезжать 160 грузовиков. Но другого пути пока что нет.

Так мы полностью убьем дороги и парализуем движение транспорта

«Каждые 10 минут будет идти машина. Я с этим вопросом вышел на заместителя министра инфраструктуры. Сказал: давайте искать другой вариант, так как мы полностью убьем дороги и парализуем движение транспорта. Я категорически против этого. Но мы не сможем войти в зиму. И даже лето не сможем пережить без угля», – рассказал Юрий Гарбуз.

Луганская ТЭС сейчас является единственным источником электроэнергии в регионе. Из-за боевых действий область оказалась отрезанной от единой энергосистемы страны и представляет собой «энергоостров». Преобразовать энергосистему быстро не получится. По словам заместителя главы областной администрации Романа Власенко, уже разработан проект строительства линий электропередач, которые соединят регион с единой энергосистемой страны. Но на это нужно время.

Присоединение к единой энергосистеме запланировано на первый квартал 2018 года

«У нас предусмотрено строительство отпайки в районе Кременной. И от Кременной к Лисичанску будет построена эта линия. Общая сумма работ – более 1 миллиарда гривен. По планам, если все будет идти нормально, присоединение к единой энергосистеме запланировано на первый квартал 2018 года», – рассказал Роман Власенко.

Поставки угля на Луганскую ТЭС были заблокированы сепаратистами в марте в ответ на блокаду неподконтрольных территорий. До этого теплоэлектростанция получала уголь из шахт объединений «Свердловантрацит» и «Ровенькиантрацит».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)