В Росії заборонили зображення президента з макіяжем. Путін образився?

Фотографія Володимира Путіна з макіяжем визнана в Росії екстремістським матеріалом, за її поширення загрожує штраф від трьох тисяч рублів або арешт на 15 діб. Таке рішення в середу ухвалило Міністерство юстиції Росії, про що повідомляється на сайті відомства. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав картинку з нафарбованим президентом «паскудством» і нагадав про повагу до глави держави. За даними видання znak.com, після заборони Мін'юсту фото «Путіна в макіяжі» стало найпопулярнішим пошуковим запитом в інтернеті.

Заборонена картинка описується так: «Плакат із зображенням чоловіка, схожого на президента Росії В. В. Путіна, на обличчі якого макіяж – нафарбовані вії і губи, що, за задумом автора/авторів плаката, має слугувати натяком на нібито нестандартну сексуальну орієнтацію президента Росії».

Вперше це зображення було опубліковане 7 травня 2014 року на сторінці користувача соціальної мережі «ВКонтакте» з Твері Олександра Цвєткова. Його акаунт був заблокований в травні минулого року.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи можуть подібні знімки зачіпати Путіна, відповів: «Ви знаєте, як людину можуть зачіпати, але як президент він вельми резистентний до подібного паскудства і давно навчився не звертати на це уваги». При цьому Пєсков нагадав про повагу «не просто до глави держави, а до глави держави, який користується переважною підтримкою населення країни». Правила поваги і пристойності ніхто не скасовував, додав він, зазначивши, що не бачив зображення.

Російський поет і письменник Лев Рубінштейн впевнений, що рішення «Роскомнагляду» тільки підігріє інтерес користувачів соціальних мереж до яскравого зображення російського президента, а дії влади заборонити поширення кумедної картинки називає «ідіотизмом»:

Коли державою керують виключно силові або ось ці судово-прокурорські організації, то така фактура в житті суспільному неминуча

– У діях усіх цих заборонно-каральних структур немає ніякої логіки і системи. Вони створили і роздули штат, який повинен за чимось стежити і щось забороняти, і їм більш-менш все одно що. Хтось зі співробітників наткнувся ось на таку картинку і каже: «А давайте цю справу заборонимо». А могла б бути інша картинка. Розумієте, це все абсолютно не стосується нічого, там немає плану дій, це абсолютно очевидно. Коли державою керують виключно силові або ось ці судово-прокурорські організації, то така фактура в житті суспільному неминуча.

– А може, це сам Путін образився?

Це за нього хтось образився. Це взагалі образи не стосується, це стосується неодмінного прагнення зобразити бурхливу діяльність і щось заборонити

– Не думаю. Навряд чи він це бачив, навряд чи йому це показували. Це за нього хтось образився. Це взагалі образи не стосується, це стосується неодмінного прагнення зобразити бурхливу діяльність і щось заборонити. Їхня єдина робота – це забороняти, ось вони і шукають, що заборонити. Тут все дуже просто, мені здається.

– Це свідчить про відсутність почуття гумору в цих людей, про якісь їхні приховані фобії?

Вони нічим не відрізняються від мракобісних добровольців, які можуть ходити по виставках і щось там псувати, обливати зеленкою

– І про це теж. Відсутність самоіронії, відсутність почуття гумору, безумовно. Вони увесь час всіх підозрюють в якийсь підступності, в змові, це їхня робота, і не тільки робота, а така органіка. Можливо, коли вони прийшли на цю роботу, вони були іншими людьми, але зараз вони стали такими. Це відсутність рефлексії, відсутність абстрактного мислення. Вони можуть ображатися на карикатури. Слава Богу, вони ще не так ображаються, як деякі радикальні ісламісти, які просто застрелили б автора. Вони нічим не відрізняються від мракобісних добровольців, які можуть ходити по виставках і щось там псувати, обливати зеленкою.

– Звідки це взялося?

В суспільстві зростає градус агресії, який всіляко підігрівається державними структурами

– Просто в суспільстві зростає градус агресії, який всіляко підігрівається державними структурами. Коли влада на різних рівнях весь час щось забороняє, то громадянам, в яких кипить якась внутрішня невмотивована агресія, теж цього хочеться.

– А чи можливо взагалі щось заборонити в інтернеті в епоху сучасних технологій?

Вони просто не розуміють, що ми живемо в ХХІ столітті, чим більше вони забороняють, тим, звісно, суспільство більше звертає на це уваги

– Ну, звичайно, ні! Звичайно, неможливо! Звичайно, вони можуть випадкового, окремо взяту людину за якийсь перепост або лайк прихопити для науки іншим, і звичайно, все моє співчуття на стороні цього бідолахи, але викорінити саме по собі поширення інформації неможливо. Вони просто не розуміють, що ми живемо в ХХІ столітті. Ба більше, чим більше вони забороняють, тим, звісно, суспільство більше звертає на це уваги. Ось зараз всі дізналися, що є така картинка. Я її, наприклад, ніколи не бачив, а тепер я про неї знаю. Я не великий любитель подібних жартів, але я твердо впевнений, що будь-які жарти мають право на існування.

– Ці заборонні заходи, до яких зараз вдається «Роскомнагляд», відбуваються на тлі досить серйозних подій. Не так давно в Москві і в багатьох російських містах відбулися масові антикорупційні мітинги, в Петербурзі був вибух в метро. На ці події реакція була невиразна. А ось на картинку – дуже швидка і конкретна: штраф або арешт. Про який стан російської влади це свідчить?

Вони не розуміють дуже важливу річ: будь-який гумор і екстремізм – речі несумісні! Гумор не буває екстремістським, а екстремізм позбавлений гумору

– Про ідіотизм! Про те, що вони не вміють вирішувати серйозні завдання, тому вони хочуть вирішувати несерйозні завдання. Ось, власне, і все. Картинка – це простіше і зрозуміліше. Але вони не розуміють дуже важливу річ: будь-який гумор і екстремізм – речі несумісні! Гумор не буває екстремістським, а екстремізм позбавлений гумору. Екстремізм – це річ серйозна, похмура. Все, що смішно, то не небезпечно. Це комусь може подобатися або не подобатися, це може ображати чийсь смак, але застосовувати до цього слово «екстремізм» просто безграмотно!

– І до чого призводять всі ці ідіотські заборонні заходи?

– Перш за все, до абсолютної дискредитації цих всіх організацій, які все більшою мірою заявляють про себе як про цілковитих ідіотів. Ось, власне, і все. Тобто все це робиться виключно на шкоду їм. Їм це все одно до пори до часу, поки їхні союзники, як їм здається, армія і флот, поки за їхньою спиною стоїть держава і її міць. Їм здається, що вони можуть куражиться як завгодно. Але в нашому світі рано чи пізно все змінюється.

Матеріал повністю – на сайті Російської редакції Радіо Свобода

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