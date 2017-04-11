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Старобельск стал пятым городом Луганской и Донецкой областей, где прошел выездной эфир команды Радио «Донбасс.Реалии». Журналисты уже посетили Северодонецк, Авдеевку, Красногоровку и Сватово. В Старобельске встреча с местными активистами состоялась в здании библиотеки имени Максима Горького, выехавшей из оккупированного Луганска. Именно этому учреждению в конце 2016 года «Донбасс.Реалии» вместе с писателями и волонтерами собрали около 1000 украинских книг. Теперь же в здании учреждения на встрече с жителями Старобельска ведущий программы Денис Тимошенко предложил разобраться, почему в их городе в 2014 году смогли снять украинский флаг и на время захватить власть пророссийские активисты, а в том же Сватово – нет. Местные не любят, когда их называют Донбассом, ведь город относится к Слобожанщине. Говорят, что большая часть населения работает на земле, а потому и сепаратистский характер был быстро погашен – не хотели отдавать кому-то свою «территорию-кормилицу». Также отметили, что именно отсутствие заинтересованности местного бизнеса в таком политическом перевороте и не позволило долго быть под контролем пророссийских активистов.

«Старобельск – это Слобожанщина, а не Донбасс», – рассказывают активисты. Акцентируют, что территориально их город находится далеко от границы Слобожанщины с Донбассом, а значит – никакого отношения к шахтерскому краю они не имеют. По словам директора Луганской областной библиотеки имени Горького Инны Рыбянцевой, характер старобельчан нельзя сравнить с «донбасским».

«Здесь всегда были и есть настроения: «Россия – это наше близкое», «Советский Союз – это хорошо». Видимо от этого появлялось желание все поменять и уйти из Украины. Уйти неизвестно куда. Оно присутствовало на ментальном уровне. Может, сказывалось, что ходил прямой поезд Москва – Старобельск. И из-за этого Россия и ее столица были чем-то близким. А вот в Киев из Старобельска добраться напрямую невозможно было. Нужно было ехать в Луганск, а потом уже в Киев», – рассказывает Рыбянцева.

В тоже время она отметила, что в Старобельске живут люди, которые работают на земле. И именно эти старобельчане боялись, что с приходом кого-то нового и неизвестного они могут остаться без своей земли. Поэтому сепаратистские настроения были быстро погашены.

А вот старобельчанин Сергей Летучий считает, что сейчас не нужно подчеркивать отличия между историческими регионами. Говорит, что все территории независимо от менталитета – это одна большая Украина.

Эта индивидуальность убивалась в советское время. Все должны были быть равны и одинаковы. Должно пройти время, чтобы появилось понимание, что «индивидуальность» – это нормально и хорошо

«Нормально, что в стране есть разные города, которые отличаются друг от друга. К сожалению, эта индивидуальность убивалась в советское время. Все должны были быть равны и одинаковы. Должно пройти время, чтобы появилось понимание, что «индивидуальность» – это нормально и хорошо. Это будет со временем меняться. Я вижу, как в нашем городе сознание и менталитет меняется. Но «совок» еще крепко сидит по всей Украине», – говорит Летучий.

Фейки: «Мы работаем, а люди на Майдане не хотят»

В 2014 году Старобельск страдал от постоянных фейковых новостей, говорят местные жители. Так, по словам Сергея Летучего, описания событий на Майдане состояли почти полностью из мифов. Даже несмотря на то, что в Киев действительно ездили и проукраински настроенные старобельчане и их оппозиционеры.

«Многие в Старобельске просто считали, что надо работать. Вот те люди, которые на Майдане, они не хотят работать, а нам надо. Рассказывали истории про то, что в Киеве подсыпают в еду наркотические препараты», – рассказывает Сергей.

Переселенка из Стаханова Оксана признается, что еще одним мифом можно назвать защиту Сватово. Мол, именно в этом городе не допустили сепаратистов к власти. Оксана с этим не согласна. Говорит: сватовчанам просто повезло.

«Если бы сила и напор, какая шла в 2014 году, дошла до них, тогда бы мы посмотрели, как бы они там «переоделись». Когда сейчас мы чувствуем себя под защитой Украины, то можно говорить, что мы не допустили. В Стаханове мы тоже не допускали. Я видела видео, когда в Старобельск заходили «титушки», провокаторы, которые нагоняли истерию у людей, которые знали, что сказать и как выкрикнуть, просто создавали эту атмосферу искусственно», – говорит Оксана.

А вот во время эфира «Донбасс.Реалий» в городе Сватово местные жители высказывали другое мнение. Так доброволец Александр Давыденко рассказывал, что их местные активисты специально распускали разные слухи о количестве людей в самообороне, чтобы другая сторона боялась и не рискнула напасть.

«Даже если бы они сюда пришли, и была бы оккупация, в нашем городе всё равно бы нашлись люди, которые организовали бы партизанские отряды. Изначально в самообороне были те, кто оставался в тени», – рассказывает Давиденко.

Почему пророссийские активисты смогли зайти в Старобельск, но не дошли до Сватово

Масса фотографий осталась, когда проходили украинские праздники, когда люди просто сами выходили в вышиванках, ходили с украинской символикой. И это нормально воспринималось

Переселенка Оксана также отметила, что весь военный конфликт искусственно созданный, а заявления на митингах, что Луганск, Стаханов и прочие индустриальные города всегда были русскими – это абсурд.

«Я никогда не слышала, чтобы до этих событий кто-то кричал: «Мы – Россия». Мы себя ощущали украинцами там. А то, что началось с событиями 2014 года… Я думаю, что они не спонтанно начались. К ним же люди готовились. И вся эта атака, информационная война, она же, наверное, кем-то спланирована? Может, это даже уже где-то было опробовано раньше. Масса фотографий осталась, когда проходили украинские праздники, когда люди просто сами выходили в вышиванках, ходили с украинской символикой. И это нормально воспринималось», – говорит Оксана.

Старобельчанин Александр Козырев тоже считает, что в Сватово не смогли зайти сепаратисты, только потому, что местную власть успели предупредить. А вот в его городе жители оказались инертными.

«Здесь висел флаг «ДНР», даже не «ЛНР». Сюда заехали два автобуса, которые не доехали до Сватово, так как их успели предупредить, а вот в Старобельске о приезде «гостей» не знали. Видно даже на видео, что их не пытались остановить. Так как были люди с автоматами. А на следующий день я вышел на улицу. Там висел флаг в виде «георгиевской ленты» вместо украинского. Никто не обратился к местным властям: «Что это висит? Уберите». Все сидели дома и думали, что все пройдет», – рассказывает Александр.

Идти сепаратистам в Старобельск было просто невыгодно, говорит Оксана, переселенка из Стаханова.

«Во-первых, видимо не хватило ресурсов на тот момент. Во-вторых, одно дело вести обстрелы из многоэтажек и прикрываться мирным населением, и другое – когда не такая густонаселенная территория», – утверждает Оксана.

И все же в Старобельске остаются люди, которые имеют пророссийские взгляды. Одна из причин – родственники в России, говорит луганчанка Светлана.

«Старобельск ранен информационной войной. Реально, если у тебя живут родственники в России, то ты не можешь признать, что Россия что-то творит на Донбассе. Это действительно очень спокойный был город раньше. И эта война ошарашила его», – объясняет луганчанка.

«Старобельск долгое время был «законсервирован» – жители

Старобельчанин Сергей Летучий подтверждает, что жителям его города всегда была ближе Россия, чем западная Украина. По его словам, Старобельщина была «законсервирована» и у жителей не было возможности, как финансовой, так и транспортной, чтобы путешествовать хотя бы по Украине.

«Люди тут даже не знали, как живут, к примеру, во Львове. Я когда первый раз поехал на западную Украину, то родители очень переживали, чтобы я вернулся живым и невредимым. Здесь никто раньше не слышал про волонтерские программы и гранты. Это сейчас открылся этот мир. Такой себе ледник, который наконец-то начал таять», – говорит Летучий.

Изменения в поведении местных, и правда, заметны, рассказывают переселенцы. Правда, смеются – «для кого война, а для кого – мать родная». Для местных вынужденный переезд нескольких тысяч человек с временно неподконтрольных территорий стал бизнесом, говорит Оксана.

«Если до военного конфликта здесь можно было снять квартиру за 200-300 гривен, то сейчас 2-4 тысячи гривен. Это настоящая золотая жила для старобельчан», – объясняет переселенка.

На переселенцев смотрели, как на инородное тело – переселенка

Также она призналась, что случались конфликты и из-за активности переселенцев. Притом такое проявление не нравилось и местным жителям, и прошлой городской власти.

Когда пришли к местной власти, то на нас смотрели, как на инородное тело. «Понаехали. Мы тут жили себе спокойно. Никого не трогали». А новая власть сейчас с нами считается, относится, как к ресурсу, который может что-то поменять

«Раньше мы думали, что приехали на пару недель сюда, а когда стало понятно, что, видимо, задержимся, то стали проявлять активность. Хотели что-то поменять в городе. Когда пришли к местной власти, то на нас смотрели, как на инородное тело. «Понаехали. Мы тут жили себе спокойно. Никого не трогали». А новая власть сейчас с нами считается, относится, как к ресурсу, который может что-то поменять», – говорит Оксана.

А вот, по мнению Инны Рыбянцевой, директора библиотеки имени Максима Горького, только совместные изменения в городе помогут Старобельску не повторить судьбу Луганску и прочих городов, временно подконтрольных группировке «ЛНР».

Город должен начать процветать, чтоб были дороги, не было мусора, переселенцы, которых здесь достаточно, могли быть защищены законом, могли бы нормально жить

«Город должен начать процветать, чтоб были дороги, не было мусора, переселенцы, которых здесь достаточно, могли быть защищены законом, могли бы нормально жить. Довольно много делают общественные организации, помогая людям, которые сюда приехали, устроиться на работу. Но сами старобельчане относятся к этому всему: «Нам это не надо». Очень трудно говорить с народом, который, так сказать, «неповоротливый», – говорит Инна Рыбянцева.

Также местные активисты отмечают, что многие организации проводят всевозможные акции, чтобы бороться с информационной войной. Но одного желания людей мало. Говорят: нужна еще и поддержка власти, притом не только городской, но и центральной.

​​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)