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Почти на треть по сравнению с прошлым годом, снизилось число убежденных в том, что Украина должна двигаться в сторону России. Таковы результаты опроса жителей восьми южных и восточных регионов Украины. Также опрошенные украинцы отмечают, что им крайне не хватает правдивой информации о национальной и региональной политике государства. Кроме того опрос показал, что быстро падает уровень доверия к национальным и региональным СМИ, растет доверие к соцсетям, которые активно используют пропагандисты.

Откуда черпаете информацию, насколько ей доверяете, какой информации не хватает, какие ваши политические взгляды? На такого рода вопросы в анкетах ответили более 15 тысяч украинцев. Социологическая служба GFK Ukraine и сотрудники Института массовой информации проводили опросы в Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Донецкой, Одесской, Херсонской, Запорожской областях. Подобный опрос проводился и год назад, так что теперь можно увидеть изменения в результатах.

Доверие к СМИ падает, людей все меньше интересуют новости национальных и региональных каналов. Однако растет число украинцев, получающих информацию из соцсетей. Это может быть тревожным сигналом, поскольку соцсети очень часто используют для вбросов непроверенной информации и пропаганды, считают социологи. В указанных регионах до сих пор около 10 % жителей получают информацию из российских медиа и полностью ей доверяют, рассказывает исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк:

«Граждане, которые используют в качестве информационных источников российские медиа, они не видят там никакой манипуляции или пропаганды. И доверие к российским медиа у них гораздо больше, чем у людей, которые смотрят общенациональные и региональные каналы. Это происходит потому, что российские медиа больше нагнетают и подменяют факты эмоциями, это цепляет потребителя, особенно если он не «медиаграмотный».

На неподконтрольных украинской власти территориях основными источниками информации, согласно исследованию, являются сепаратистские и российские СМИ. Очень часто они негативно высказываются не только об украинской власти, но и о самих украинцах, используя различные клише: «каратели, нацисты, палачи» – рассказывает руководитель мониторингового отдела Института массовой информации Елена Голуб.

СМИ на неподконтрольных территориях негативно освещают украинскую власть и украинцев. Украинские СМИ такого отношения к населению они не позволяют

«В СМИ на неподконтрольных территориях большинство материалов манипулятивны, они только позитивно освещают местную и российскую власть и только негативно освещают украинскую власть и украинцев. Если украинские СМИ негативно освещают власти на неподконтрольных территориях, то такого отношения к населению они не позволяют».

Около половины опрошенных в Донецкой и Луганской областях на подконтрольной Украине территории сказали, что им не хватает объективной информации о национальной и местной политике, о действиях власти. В то же время, в публикациях СМИ существенную долю занимают криминальные новости, которые не интересны опрошенным. Согласно исследованию, люди стабильно поддерживают Европейский выбор и осуждают Россию, рассказывает старшая исследовательница отдела социальных и политических исследований GFK Ukraine Татьяна Костюченко:

Это можно считать победой для южных и восточных регионов, то, что не снизилась поддержка евроинтеграционного вектора

«Меня очень порадовало, и это можно считать победой для южных и восточных регионов, то, что не снизилась поддержка евроинтеграционного вектора, то, что Украина должна двигаться в сторону Европы, и значительно снизилась поддержка того, что Украина должна двигаться в сторону России».

Социологи отметили, что по сравнению с прошлым годом среди опрошенных стало гораздо больше людей, готовых пожертвовать благосостоянием и безопасностью ради свободы.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамок спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)