(Друкуємо мовою оригіналу)

Одесса-мама, Ростов-папа. Так описывает глава группировки «ДНР» Александр Захарченко формат и границы так называемой «Новороссии». Эти и еще множество глубоких месседжей огласил 14 апреля глава группировки «ДНР» Александр Захарченко во время «прямой линии». На сайте сепаратиста появлялись вопросы и ответы на них в режиме онлайн. Красной нитью в ответах Захарченко проходили тезисы о том, что в 2017 году наступит перелом и группировка «ДНР», как минимум, выйдет на административные границы Донецкой области. Эксперты считают, что такими «прямыми линиями» лидер сепаратистов хочет показать свою значимость.

«Прямая линия» лидера группировки «ДНР» началась в 10.30. За 3 часа было задано около 50 вопросов. Ответы были развернутые, за все время от имени боевика напечатали около 50 тысяч знаков текста.

Вопросы и ответы касались, среди прочего, тактики незаконных вооруженных формирований. Например, на один из вопросов: почему бы вам не проложить под землей тоннели в тыл войск АТО, по ним забросить диверсантов и взорвать позиции ВСУ? Захарченко ответил: «А почему вы думаете, что мы уже этого не делаем?»

Вопросы, якобы, задавали практически из всех регионов Украины. Из Днепра, Одессы, Кривого Рога, Киева, просили помощи в присоединении к сепаратистам и, как писали на странице лидера группировки, «звали Захарченко на президентство».

Житель Николаева, согласно сообщению сепаратистского сайта, задал вопрос: когда «воссоединится семья» и снова будут вместе «Одесса-мама» и «Ростов-папа». Боевик ответил, что так скоро будет, путь в Россию уже предопределён, и надо только его пройти.

Житель Киева, якобы, предложил объединиться под лозунгом: «Захарченко придет — Бандеру уберет», или «Захарченко придет — порядок наведет». Глава группировки боевиков ответил: «Мы можем помочь в наведении порядка, но только если нас позовут. А порядок наводить мы научились».

Боевики будут воздействовать на представителей Украины в Минске – Захарченко

Александр Захарченко сделал множество заявлений: например, что при поддержке России боевики будут воздействовать на представителей Украины в Минске.

Также глава сепаратистов предложил ввести ценз оседлости, чтобы голосовать могли прожившие на одном месте не менее 5 лет, особенно на территориях, подконтрольных Украине.

В единственном критическом вопросе Захарченко, согласно сообщению на сайте, жительница Нью-Йорка сравнила группировку «ДНР» с Приднестровьем и Южной Осетией, которые Россия в свое время также оторвала от Молдовы и Грузии и бросила на произвол судьбы. Захарченко ответил, что Россия в его случае ни при чем, что народ Донбасса сам решает, как поступать.

Сразу после окончания «прямой линии» в соцсетях начали появляться отзывы. Никакая пропаганда уже не действует, написала на своей странице жительница Донецка:

«Народу вообще плевать на все достижения, если честно. Они видят, что граница не сдвигается – и все тупо рушится, никакая пропаганда и даже реальные положительные сдвиги больше на Донбасс не действуют. Лимит ожидания, надежд и терпения земляков исчерпан».

Судьба Захарченко крайне неопределенная. Подобными «прямыми линиями» он хочет показать свою значимость и компетентность. Хотя на самом деле, при любом дальнейшем сценарии развития ситуации места на Донбассе ему нет, считает политолог Кирилл Сазонов:

Захарченко будет принесен в жертву. Его заменят на Ходаковского, а с ним случится что-либо нехорошее. Если ОРДЛО оставляют в формате Приднестровья, его меняют на уголовников

«Есть вариант, что ОРДЛО все-таки входит в состав Украины в 2017 году благодаря уступкам с украинской стороны. Но Захарченко просто не примут и Захарченко будет принесен в жертву. Его заменят на Ходаковского, а с ним случится что-либо нехорошее, либо он купит себе право жить. Если ОРДЛО оставляют в формате Приднестровья, так как хозяйственник он никакой, вертикаль власти слабая и его меняют на уголовников».

В конце «прямой линии» будто то бы житель Одессы выявил желание вступить в ряды боевиков. Захарченко ответил, чтобы тот оставался на месте и боролся из подполья.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)