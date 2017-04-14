До чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе осталось меньше недели. В Киеве состоялась автограф-сессия и знакомство с хоккеистами сборной Украины. В составе «сине-желтых» 12 игроков хоккейного клуба «Донбасс» – действующего чемпиона национального первенства. Хоккеисты говорят, что к главной битве сезона готовы, тем более, что у них будет поддержка родных болельщиков. Будут среди болельщиков и дети-переселенцы, и дети бойцов АТО, которые смогут посетить чемпионат мира бесплатно.

Общение с игроками украинской сборной, автограф-сессия, пробивание буллитов, уйма конкурсов и подарков. В пятницу, 14 апреля каждый желающий мог посетить первое мероприятие в рамках подготовки к Чемпионату мира по хоккею в первом дивизионе. Сергей Бабинец – игрок национальной сборной и донецкого клуба «Донбасс» считает, что такие события еще больше мотивируют команду.

«Я вижу, что хоккей в Украине жив. Приходят много болельщиков, все приходят, хотят нас поддерживать. Говорят, что на чемпионате будут нас подбадривать. Это приятно. И такие мероприятия надо чаще проводить», – говорит Бабинец.

Организаторы уверяют, что готовы к финишной прямой. 20-го апреля откроется спортивный городок. Уже сейчас заливают лед во «Дворце спорта», в гостиницах ждут приезда сборных Казахстана, Австрии, Республики Кореи, Польши и Венгрии. А с последними и целых два сектора болельщиков, говорит глава оргкомитета по проведению чемпионата мира по хоккею в Украине Георгий Зубко. Не отстают и «сине-желтые» болельщики. Билетов на матчи украинской сборной уже просто не достать – раскуплены были за месяц.

«На сегодняшний день нами обработаны десятки заявок от разных организаций спортивных, детских, военных, социальных. На сколько мне известно, они все удовлетворены. Если это нет так, то прошу обратиться ко мне лично. Потому как насколько я знаю, все эти дети получили возможность попасть на хоккей бесплатно», – говорит Георгий Зубко.

По словам игрока донецкого клуба «Донбасса» Сергея Бабинца, это очень важный шаг, что дети с востока Украины получают возможность приходить на такие матчи.

«Сейчас у нас очень тяжелая ситуация в стране. Чувство помощи появляется. Мы одна большая семья – Украина. И чужих детей не бывает. Очень хорошо, что у них появляется возможность попадать на спортивные мероприятия. Это очень важно», – говорит Бабинец.

Свой первый матч в рамках чемпионата мира Украина проведет 22 апреля.