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В 5 областях Украины – Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой стартовал детский футбольный турнир, организованный ЮНИСЕФ. Чемпионат пройдет в два этапа. Сначала на областном уровне выберут победителя, а потом лучшие приедут в Киев, где на стадионе имени Банникова состоится финальная игра. По словам организаторов, «изюминкой» турнира стал состав участников. Играют 5-7 классы, а в команду могут попасть как мальчики, так и девочки. Главная задача турнира – социальная интеграция детей.

ЮНИСЕФ в Украине уже второй год подряд проводит детские соревнования с командами-микс, где играют и девочки, и мальчики. В прошлом году – это был турнир по волейболу, а теперь – UNICEF Football Cup. В турнире принимают участие 302 школы. Сначала они соревнуются на региональном уровне, а потом 8 команд проходят в финал – по одной из каждой области, кроме Луганской и Донецкой, там делегируют по две лучших команды. По словам представителя ЮНИСЕФ Украины Ольги Долининой, для участников продумана серьезная культурная программа.



«Будут проводиться разные активности вне футбольной площадки. Экскурсия на стадион «Олимпийский», музей братьев Кличко, Федерации футбола Украины. Мы придумали так, чтобы это было им интересно. Это дополнительные мероприятия, чтобы сплотить командный дух», – рассказывает Долинина.

В Донецкой области уже состоялся первый этап. Школьники Светлодарского учебно-воспитательного комплекса в Бахмутском районе хоть и заняли второе место, но все равно в восторге, рассказывает учитель физкультуры Оксана Викторовна.



«Играл 5-6 класс, дети азартные. Огонек в глазах. Очень им все понравилось. Особенно, когда они увидели подарки. А какие у нас болельщики были! Дети, все были на уроках, а когда была переменка, то выскакивали посмотреть и поболеть, потому что им интересно было», – говорит учитель физкультуры.

Кроме того, в школах-участниках турнира проходит акция #трофейтур. В учреждение привозят кубки, за которые и борются школьники. А представляют детям их известные спортсмены, которые рассказывают о своем спортивном опыте и борьбе каждый день с самим собой. По словам учителя Оксаны Викторовны, такие мероприятия нужны детям сейчас, как никогда. Они мотивируют и заряжают позитивом.

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«Мы живем в такой зоне, где дети ничего хорошего не видят. И вот эти праздники футбольные – это масса впечатлений и позитивных эмоций для детей. Это очень надо. Те соревнования, которые мы проводим у себя в школе – это один уровень. А когда приезжают соперники из других населенных пунктов, то тут уже победить интересней», – объясняет Оксана Викторовна.

Финал кубка состоится 19-21 мая в Киеве на стадионе имени Банникова.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)