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В Мариуполе заканчиваются аварийно-спасательные работы по подготовке городских пляжей к летнему сезону. 240 тысяч квадратных метров акватории будут очищены от опасных предметов. Об этом говорят в аварийно-спасательной службе Мариуполя. Часть пляжа останется под контролем военных, говорят в ВСУ. Два отряда водолазов приступили к проверке пляжа «Песчаный», любимому месту отдыха горожан и гостей города.

Территория большая, глубины там большие, в отличии от городских пляжей. Предметов мы там находим гораздо больше. Их как раз приносит со стороны Белосарайской косы. Очень много якорей и сетей приносит

Мариупольские спасатели приступили к последней фазе подготовки городских пляжей к курортному сезону. Уже готовы места отдыха для горожан и отдыхающих в левобережном и центральном районах города. С 18 апреля каждый сантиметр самого большого пляжа в районе поселка Песчаный обследуется водолазами. Будут составлены карты промера глубин, паспорта подводной части акватории пляжей, прилегающих к городу, извлечены все опасные предметы. Работы на этом участке предстоит много, говорят спасатели.

«Территория большая, глубины там большие, в отличии от городских пляжей. Предметов мы там находим гораздо больше. Потому что во время штормовых ветров на пляж Песчаный заносит различные предметы. Прежде всего – это автошины, которые используются как кранцы на судах, второе – это затонувшие плавсредства, различные. Их как раз приносит со стороны Белосарайской косы. Очень много якорей и сетей приносит», – говорит начальник аварийно-спасательной службы Мариуполя Александр Татай.

Однако море приносит не только якоря и сети. Неделю назад в левобережной части акватории с помощью спасателей был доставлен на берег и передан взрывотехникам МЧС предмет, похожий на мину. О нем сообщили рыболовы. Извлекать взрывоопасный предмет пришлось спасательной службе.

Это оказался авиационный баллон высокого давления, предположительно начиненный взрывчатыми веществами. Кроме нас, некому работать на таких глубинах. Поэтому мы его извлекали из воды. Хотя извлечение – это дело саперов

«Это оказался авиационный баллон высокого давления, предположительно начиненный взрывчатыми веществами. Какими? Это уже забрали ГСЧС и повезли к военным экспертам, и они на полигоне будут определять. Это уже их техника исполнения. Мы должны были там буй поставить, но все равно, кроме нас, некому работать на таких глубинах. Поэтому мы его извлекали из воды. Хотя извлечение – это дело саперов», – рассказал начальник аварийно-спасательной службы.

Протяженность песчаного пляжа – более 2,5 километров. Часть его до сих пор контролируется военными. И пока речи о возврате этой части пляжа не идет, несмотря на заявление мэра города о том, что к началу лета пляж будет полностью освобожден, говорят в ВСУ. У военных на этот счет другие планы.

На сегодняшний день вопрос об освобождении части пляжа, которую используют военные, пока не стоит. Изучается ситуация согласно боевой обстановке. Пока эта территория нужна военным формированиям в плане обороны города

«На сегодняшний день вопрос об освобождении части пляжа, которую используют военные, пока не стоит. Изучается ситуация согласно боевой обстановке. Если обстановка изменится и угроза активных боевых действий будет снижена, тогда военные освободят эту территорию и отдадут ее в пользование жителям Мариуполя. Но пока эта территория нужна военным формированиям в плане обороны города», – сообщил пресс-офицер сектора «Мариуполь» Сергей Жмурко.

Работы на песчаном пляже продлятся до мая. После очистки побережья будут установлены сигнальные буи, и пляж будет готов к летнему сезону. А сами спасатели перейдут на круглосуточное дежурство.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)