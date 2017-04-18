Армія Асада знову застосовує заборонені касетні боєприпаси, які отримує з Росії? (розслідування)

Незалежна група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) за допомогою фотографій прокремлівських мас-медіа дізналася, що виявлені на сирійській авіабазі Шайрат предмети, які, як передбачалося раніше, є контейнерами з хімічною зброєю, виявилися дещо іншими контейнерами, також російського виробництва – для касетних боєприпасів, заборонених міжнародними конвенціями. Тепер з'ясувалося, що такі боєприпаси знову застосовує авіація сил Башара Асада і, судячи з усього, вони були нещодавно передані до Сирії з Росії.

Свої висновки експерти CIT зробили, проаналізувавши і порівнявши маркування схожих об'єктів, які були показані в різний час в ефірі російського «Першого каналу» і каналу «Росія» і зображення яких були опубліковані в російській «Комсомольській правді» та інших виданнях.

7 квітня по аеродрому Шайрат, де російськими кореспондентами були зроблені ці фотографії з метою довести, що у офіційного Дамаска немає бойових отруйних речовин, збройні сили США завдали ракетного удару. За даними Пентагону, саме з цієї бази 4 квітня вилетіли літаки сирійських урядових ВПС, які скинули бомби з отруйними хімічними речовинами на місто Хан-Шейхун у провінції Ідліб, жертвами чого стали десятки мирних жителів.

Conflict Intelligence Team і раніше повідомляла про застосування в Сирії касетних бомб, в чому неодноразово і сили Асада, і Росію звинувачували міжнародні правозахисні організації, нагадує аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов. В інтерв'ю Радіо Свобода він розповідає, як і до яких висновків він та його колеги дійшли’ цього разу. Коротко їхня суть зводиться до наступного:

1. Предмети, схожі на контейнери для хімічної зброї, помічені на фотографіях з сирійського аеродрому Шайрат, виявилися блоками типу БКФ АТ-2,5РТ для касетних боєприпасів.

2. Сирійські урядові ВПС знову почали застосовувати ці боєприпаси в 2016 році.

3. Востаннє касетні боєприпаси застосовувалися сирійськими урядовими ВПС у 2013-2014 роках, що вказує на те, що вони могли бути передані Російською Федерацією після її прямого вступу у війну в Сирії.

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Коли якісь сирійські та російські об'єкти в Сирії стають предметами уваги російських ЗМІ, на них можна помітити багато цікавого, що випадково, як правило, потрапляє в об'єктив фото- і кінокамер

– Після того, як по базі Шайрат був завданий американський ракетний удар, у Росії опублікували дуже багато кадрів з цієї авіабази. Взагалі завжди, коли якісь сирійські та російські об'єкти в Сирії стають предметами уваги російських ЗМІ, на них можна помітити багато цікавого, що випадково, як правило, потрапляє в об'єктив фото- і кінокамер. Так, власне, сталося і зараз. Деякі користувачі інтернету помітили, що об'єкти, про які ми говоримо, дуже схожі на блоки-контейнери БКФ-П, за допомогою яких доставляється, в тому числі, хімічна зброя, «суміш Р-55», тобто зоман. Вони справді зовні ідентичні, якщо не брати до уваги маркувань. А після того, як багато на це звернули увагу, включаючи і нашу команду, російські журналісти в Сирії (Євген Піддубний з ВГТРК, Олександр Коц – журналіст «Комсомольської правди») почали фотографувати ці самі контейнери, щоб довести, що це зовсім не хімічна зброя. Дійсно, саме ці контейнери – не хімічна зброя (що, звичайно, не означає, що на авіабазі її в цілому немає взагалі). Але ось саме ці контейнери, які спочатку сприйняли за доказ невинності військ Асада, виявилися, по суті, касетними боєприпасами!

– Давайте нагадаємо, що таке касетні боєприпаси.

– Вони заборонені міжнародною Конвенцією, підписаною у 2010 році, і за визначенням є невибірковими. Однак США, Китай, Індія, Бразилія і Росія цю конвенцію підписувати відмовилися. Касетні боєприпаси розкриваються, як правило, в повітрі і засіюють якусь площу так званими «суббоєприпасами» невеликого калібру, вагою від 0,5 до 2-3 кілограмів. Їх, насправді, дуже багато в кожному блоці, «авіабомбі». Наприклад, у російських блоках таких «суббоєприпасів» близько 100 штук у кожному. Одна з серйозних небезпек їх полягає в тому, що, особливо якщо боєприпаси довго зберігалися, як це часто буває з російською і сирійською зброєю, їхня значна частина не вибухає. І вони можуть потрапити в руки людей, які не знають, що це і що з цим робити, зокрема дітей.

Якщо касетні боєприпаси застосовуються поблизу житлових кварталів, то це в будь-якому випадку порушення Женевської конвенції про неприпустимість нападу на цивільних осіб

Наприклад, представники тієї ж сирійської цивільної оборони на територіях, підконтрольних опозиції, більш відомі як «Білі каски», змушені після кожного такого авіаудару ходити і збирати ці боєприпаси, доставляти їх у безпечні місця, де від них позбавляються. А іноді з них самі бійці опозиції навіть можуть робити ручні гранати! Такий цікавий спосіб постачання зброї опозиції... Жарти жартами, але це дійсно найнебезпечніша річ. І, як правило, якщо касетні боєприпаси застосовуються поблизу житлових кварталів, то це в будь-якому випадку порушення Женевської конвенції про неприпустимість нападу на цивільних осіб.

– Судячи з усього, ці касетні боєприпаси, як ви пишете, були нещодавно передані з Росії до Сирії?

– Ми припускаємо, що, швидше за все, з Росії. У кого ще є така велика кількість запасів радянської зброї? Ми уважно вивчали ці блоки БКФ АТ-2,5РТ. На відміну від більш відомих нам уже раніше касетних бомб РБК-500 АТ-2,5РТМ, вони інші. Різні маркування, працюють вони трохи інакше. Якщо бомбова касета скидається просто з літака, то блоки БКФ занурюються в підвішений під літак так званий «Контейнер малогабаритних вантажів універсальний» (КМВУ). Цей контейнер розкривається в польоті і розсипає вміст, сам при цьому залишається під крилом літака. З нього випадають блоки БКФ, які, в свою чергу, теж розкриваються і засіюють простір внизу вже дрібнокаліберними бомбами АО-2,5РТ. І ось саме такі боєприпаси у фронтових блоках-контейнерах БКФ в Сирії раніше виявлялися Еліотом Хіггінсом, засновником групи Bellingcat, коли він вивчав ці бомби ще в 2013 році. Їхні фотографії опублікувала сирійська блогерка Розан Газаві. Після цього їхнє використання на тривалий час припинилося.

Ця сама купа цих самих контейнерів з'явилася на базі Шайрат у вересні 2016 року! Це означає, що у вересні-жовтні почалося інтенсивне використання таких боєприпасів сирійською урядовою авіацією

І ось зараз ми знову побачили такі ж блоки. Фотографії їх були опубліковані сирійським медіа-актівістом Махмудом аль-Алушем, який живе на півночі провінції Хомс, де кілька міст контролює сирійська опозиція. І ми побачили аналогічні блоки, які стали застосовуватися знову у вересні 2016 року. Коли ще тільки вивчали ці фотографії, коли ще не було зрозуміло, чи пов'язані вони з останнім застосуванням хімічної зброї в провінції Ідліб, чи ні, виявилися різні супутникові знімки, на яких видно, що ця сама купа цих самих контейнерів з'явилася на базі Шайрат у вересні 2016 року! Це означає, що у вересні-жовтні почалося інтенсивне використання таких боєприпасів сирійською урядовою авіацією.

Чому ми вважаємо, що авіацією Башара Асада? Є додаткові докази – дуже багато, на різних фотографіях з цієї авіабази у вересні минулого року нам зустрілося цих самих контейнерів КМВУ, з яких, нагадаю, викидаються блоки БКФ. Ба більше, на початку 2016 року було опубліковано фотографію готового до бойового вильоту сирійського СУ-22 з підвішеним під нього контейнером КМВУ. Це один із тих літаків, які, до речі, за заявою Пентагону та сирійської опозиції, і завдали удару хімічною зброєю в Хан-Шейхуні. Якщо ще на початку 2016 року була опублікована фотографія такого СУ-22, це означає, що, найімовірніше, ВПС Асада тоді вже готувалися відновити застосування касетних боєприпасів, які ми вже й побачили у вересні минулого року на фотографіях із землі.

Дуже часто Росія постачає Асаду досить застарілу техніку, в тому числі і застарілі авіаційні контейнери-блоки. Старі танки Т-62М, старі бойові машини піхоти БМП-1, старі гаубиці. Загалом Міноборони Росії діє за принципом «на тобі, Боже, що нам негоже». Швидше за все, за цією ж логікою постачаються Асаду і касетні боєприпаси

Це доводить і те, що дуже часто Росія постачає Асаду досить застарілу техніку, в тому числі й застарілі авіаційні контейнери-блоки. Такі контейнери вже не застосовуються російською авіацією. Росія постачає Асаду старі танки Т-62М, старі бойові машини піхоти БМП-1, старі гаубиці. Загалом Міноборони Росії діє за принципом «на тобі, Боже, що нам негоже». Очевидно, за цією ж логікою постачаються Асаду і касетні боєприпаси.

– Чи з’ясувалося за останні дні щось нове щодо застосування хімічної зброї 4 квітня в Хан-Шейхуні?

– З'явився звіт Пентагону, в якому американські військові аналітики посилаються на власні джерела, радіорозвідку, на власну георозвідку і підкріплюють свої висновки заявами місцевих активістів. У ньому говориться, що, дійсно, вранці 4 квітня по Хан-Шейхуну завдала удар сирійська урядова авіація. А саме – літак Су-22, один із тих, які базувалися на авіабазі Шайрат. Але Пентагон не надав прямих доказів, пославшись на те, що їм потрібно зберігати в таємниці власні джерела, з розвідувальних міркувань. Тому я і наша команда CIT вважаємо, що крапку в цій історії повинні поставити незалежні експерти, які коли-небудь прибудуть у місто Хан-Шейхун і на авіабазу Шайрат. Я сподіваюся, що все-таки під міжнародним тиском сирійська і російська сторони погодяться допустити туди саме міжнародно визнаних експертів. З ООН, з Організації із заборони хімічної зброї, які раніше неодноразово вже розслідували в Сирії застосування хімічної зброї різними сторонами.

– Із самої Сирії до вас надходила якась інша цікава військова інформація військового роду за ці дні?

– Зараз я знаю, що американськими і йорданськими збройними силами готується блокування і безпека північного кордону Йорданії, у зв'язку з наступом загонів сирійської опозиції на формування терористичного угруповання «Ісламська держава» на півдні Сирії. Окрім того, загони курдського ополчення оточили місто Табка (Ес-Саура) і намагаються його відбити у радикальних джихадистів. Цікаво, що це місто вже намагалися взяти асадівські сили минулого літа, але зазнали дуже серйозної невдачі. І тоді навіть була підозра, що під час тієї операції там загинули російські військові, але це не підтвердилося.

І ще один цікавий факт. Під час недавніх боїв у провінції Хама, за кількадесят кілометрів на південь від того самого міста Хан-Шейхун, повстанці з Вільної сирійської армії захопили два асадівських танки Т-62М, які були передані з Росії буквально в січні. На них навіть збереглося залізничне маркування «Н-2200» негабаритного вантажу, за яким, наприклад, російські танки виявляли під час боїв на Донбасі в 2014-2015 роках. Багато жартують на тему того, що, мовляв, таким чином Росія постачає техніку сирійській опозиції! Мені ж пригадується, звичайно, крилата фраза одного фінського генерала, сказана ним під час Радянсько-фінської війни 1939-1940 років. Коли його запитали: «А хто вам постачає найбільше техніки?», він відповів: «Ну звичайно ж, росіяни!». Мабуть, у російській армії певні традиції зберігаються. Тільки зараз на техніці, що постачається Москвою, їздять уже асадівські сили – але в результаті вона все одно виявляється у супротивника!

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода