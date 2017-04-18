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В Украине не добывают достаточного количества коксующегося и энергетического угля, его приходится докупать. Часть электростанций работающих на антрацитовом угле остановлены, но, несмотря на это Украина пока самостоятельно обеспечивает себя электроэнергией, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. Дефицит угля придется компенсировать импортом из ЮАР и Польши, но запрет на ввоз угля из России необходим, считают энергетические эксперты.

Трипольскую и Змиёвскую ТЭС планируют переоборудовать под уголь марки «Г»

Сегодня в Украине остановлены 5 ТЭС, работающих на антрацитовом угле. Причина – в дефиците угля, до этого его поставляли с ОРДЛО. Две из этих электростанций – Трипольскую и Змиёвскую ТЭС планируют переоборудовать под уголь марки «Г», который добывают на подконтрольной Украине. Антрацитовый энергетический уголь закупают в ЮАР и в Польше, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. Первые корабли ожидают уже в начале лета. В Кабмине уже планируют начать формировать запасы к летнему максимуму.

У нас есть переизбыток атомной электроэнергии, на сегодняшний день мы полностью обеспечиваем себя электроэнергией

На данный момент Украина полностью обеспечивает собственные потребности в электроэнергии, заявляет Юрий Грымчак: «У нас есть переизбыток атомной электроэнергии, на сегодняшний день мы полностью обеспечиваем себя электроэнергией, и это при том, что сегодня остановлены практически все электростанции, которые работали на антрацитовой марке угля. Часть из них будет переоборудована на газовые марки угля, а часть электростанций просто накапливает электроэнергию для максимума. Сегодня полностью контролируется ситуация с электроэнергией».

После начала конфликта на востоке антрацит продолжали завозить из ОРДЛО. Но после транспортной блокады, объявленной СНБО, есть риск, что уголь из неподконтрольных территорий пойдет в Украину не напрямую, а через Россию, считает руководитель программ аналитического центра Dixi Group Роман Ницович. Каждый уголь имеет специфические признаки. Можно даже определить на какой шахте его добыли, задача СБУ и погранслужб – не допустить контрабанды от боевиков. Если на территорию Украины попадет уголь из ОРДЛО, то он будет конфискован, рассказывает Роман Ницович.

Нам остается только проверять, не пришел ли уголь с оккупированных территорий и не является ли он «отмытым». Придется брать пробы на границе, проверять эти пробы на целый ряд характеристик

«Нам остается только проверять, не пришел ли этот уголь с оккупированных территорий и не является ли он «отмытым». Проверять очень сложно будет, потому что россияне выдадут всю сертификацию. Придется брать пробы на границе, проверять эти пробы на целый ряд характеристик: зольность, содержание серы, чтобы определить пришел этот уголь с российских антрацитовых шахт или из донецких антрацитовых шахт», – говорит эксперт.

Министерство энергетики готовить проект постановления о запрете на импорт энергетического угля из России. Однако, согласно данным Госстата Украины, около 90% угля, ввозимого в Украину из России – это не энергетический, а коксующийся уголь. Его используют в металлургии. Пока законность его ввоза под сомнение не ставится.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)