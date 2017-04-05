Вугілля на Луганщину возитимуть із Африки, Китаю або Австралії – Сафонов

У Луганську область постачати вугілля будуть із Африки, Китаю або Австралії, розповів у коментарі радіо «Донбас.Реалії» керівник департаменту із сервісів ДТЕК Луганська ТЕС Борис Сафонов. За його словами, крім як на непідконтрольних територіях Донбасу, потрібної марки вугілля в Україні немає. Планується, що наприкінці травня в порт Одеси прибуде перший вантажний корабель з вугіллям, зазначив Сафонов.

«Вартість виробництва електроенергії однозначно істотно зміниться. Якою мірою? Про це можна буде говорити, коли у нас буде повна картина. Вона зросте. І можна говорити не про відсотки, а про порядок», – сказав він.

Як повідомлялося раніше, Луганська ТЕС у Щасті нині залишається єдиним джерелом електроенергії у регіоні, оскільки нині область відімкнута від єдиної енергосистеми України. Ця електростанція постачає електроенергію як на підконтрольні, так і на непідконтрольні Україні території Донбасу.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».