До кінця квітня зупиняться ще дві українські теплоелектростанції – Укренерго

Керівник НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук повідомив про плани зупинити до кінця квітня роботу Зміївської та Криворізької теплоелектростанцій, які працюють на вугіллі антрацитової групи. Про це чиновник написав у Facebook.

«3 6 квітня планується зупинка Зміївської ТЕС, орієнтовно з 11 квітня (після завершення опалювального сезону в регіоні) – Криворізької ТЕС. Підкреслю, що технологічна можливість зупинки «антрацитових» енергоблоків ТЕС після завершення опалювального сезону була опрацьована нами спільно з генеруючими компаніями та Міненерговугілля на виконання доручення, наданого нам на нараді у віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона 30 березня 2017 року. Ми ретельно прорахували усі аспекти стійкості енергосистеми, спільно з генеруючими компаніями розробили план безаварійного відключення енергоблоків, та наразі повністю готові до сценарію з «відключенням» блоків, що працюють на вугіллі антрацитової групи», – зазначив Ковальчук.

Раніше сьогодні повідомили про зупинку Трипільської ТЕС з метою економії вугілля.

У березні міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що уряд планує заборонити імпорт енергетичного вугілля з Росії.

Україна наразі змушена імпортувати енергетичне вугілля антрацитної групи, яке в ній видобувається тільки на окупованій частині Донбасу, через блокаду переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі, спершу з боку активістів і низки депутатів, а потім і з боку уряду – після захоплення сепаратистами шахт та інших підприємств на окупованих територіях, що діяли у правовому полі України. Таке вугілля видобувають, зокрема, в сусідній Росії, яка є для України державою-агресором. Інші варіанти – купувати й доставляти його з Південної Африки чи США.