Убивства геїв у Чечні й погрози «Новій газеті» та «Еху Москви». Чи діють у Чечні російські закони?

Слідчий комітет Росії перевіряє інформацію про погрози журналістам російської «Нової газети» в зв'язку з публікацією видання про утиски в Чеченській Республіці прав осіб нетрадиційної орієнтації, повідомили в прес-службі відомства. Напередодні заяву з висловленням підтримки журналістам «Нової газети» і радіостанції «Ехо Москви», на адресу якого теж почали надходити погрози, виступили відомі письменники, музиканти, вчені.

Міністр з національної політики, зовнішніх зв’язків, преси та інформації Чечні Джамбулат Умаров, який вимагав вибачень від російської «Нової газети» через публікації про переслідування і вбивства геїв у цій республіці, відповів у своєму Instagram на заклик музиканта Юрія Шевчука провести власне розслідування за матеріалами журналістських публікацій. Відповідь була набором стандартних звинувачень у наклепі. Раніше Шевчук написав Умарову відкритого листа на захист журналістів «Нової газети».

Від погроз до трагедій

Крім того, на загрози видання закликали звернути увагу відомі письменники й літератори, серед яких нобелівський лауреат Світлана Алексієвич, письменники Володимир Войнович, Людмила Улицька, Володимир Сорокін, Лев Тимофєєв та інші. Володимир Войнович у коментарі Радіо Свобода звертає увагу на те, що відсутність реакції з боку російського керівництва на погрози журналістам може призвести до страшних наслідків.

«Значить, центральної влади у нас немає. Значить, у нас немає держави, яка може захистити своїх громадян від людей, які будуть вершити суд на власний розсуд. Вони вирішили, що потрібно поширити закони шаріату або взагалі просто беззаконня на всю територію Росії. Для них закон неписаний! Вони роблять, що хочуть. Коли вони комусь погрожують, це стає дійсно небезпечно».

Войнович нагадує, що центральна влада в Росії не зробила рішучих кроків для того, щоб розкрити гучні вбивства Анни Політковської, Наталії Естемірової, Бориса Нємцова. А саме погрози на їхню адресу передували трагедіям.

«Істоти» чи «шановні люди»?

Після заяви колективу «Нової газети», а також запитань, які адресував правоохоронним федеральним структурам головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов, риторика чеченського керівництва дещо змінилася. Втім, як сказала в інтерв'ю Радіо Свобода керівник прес-служби «Нової газети» Надія Прусенкова, оптимізму щодо справедливого розслідування у редакції небагато.

Позиція чеченських керівників за останні кілька днів змінювалася досить радикально. Спочатку вони називали нас «істотами» і йшлося про те, що ми повинні «просити вибачення на колінах», то вже вчора міністр друку повідомляв, що він готовий зустрітися з «шановними людьми»

«Позиція чеченських керівників за останні кілька днів змінювалася досить радикально. І якщо спочатку вони називали нас «істотами» і йшлося про те, що ми повинні «просити вибачення на колінах», то вже вчора міністр друку повідомляв, що він готовий зустрітися з «шановними людьми». Загалом вони коливаються, як погода і як загальний політичний клімат навколо всієї цієї ситуації. Ми з цікавістю спостерігаємо за тим, що буде далі. Вибачатися, природно, ми не збираємося, тому що ми вважаємо, що ми нікого не образили. Мова в наших публікаціях йшла про те, як порушуються права людей, які не вчинили жодного злочину», – сказала Прусенкова.

1 квітня «Нова газета» опублікувала статтю про утиски в Чечні людей. За даними видання, в республіці затримали понад сотню осіб, троє – вбиті, людей тримають у таємних в'язницях і за допомогою тортур намагаються вибити контакти інших гомосексуалів. 13 квітня «Нова газета» виступила зі зверненням до правоохоронних органів і до керівництва Росії, в якому заявила, що «у редакції після публікації про переслідування геїв є серйозні побоювання за безпеку вже не тільки конкретних журналістів, а й усіх без винятку співробітників».

Зокрема, на зборах богословів і громадських діячів у головній мечеті Грозного 3 квітня пролунали заклики до розправи над журналістами «Нової газети». На підтримку колег виступив головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов. Тоді гнів офіційної чеченської влади обрушився і на це ЗМІ.