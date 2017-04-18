Справа Семени: судять за «Крим-український» зі свідками із угруповання «ЛНР»

В окупованому Криму 18 квітня відбулося чергове засідання суду у справі журналіста, автора Радіо Свобода Миколи Семени. В підконтрольному Кремлеві суді в Сімферополі продовжили заслуховувати свідків від обвинувачення. При цьому двоє свідків, з яких один працює на угруповання «ЛНР», до суду не з’явилися. Журналіста Миколу Семену судять за те, що в своїй публікації він називав Крим – українським. Його звинувачують за статтею «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації», що загрожує ув’язненням до 5 років. Адвокати доводять, що в діях Миколи Семени відсутній склад злочину і називають процес над ним політичним. Сам журналіст сподівається, що суд таки дослухається до доказів.

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Скільки триватиме судовий процес – наразі не може сказати ніхто. Засідання призначають раз на 2 тижні. Микола Семена і його адвокати доводять, що не лише журналіст, а й будь-яка людина має право на свободу мислення і висловлювання.

Україна – як і міжнародні організації та світова спільнота – вважає півострів Крим українським. Втім, вплинути на судовий процес над Семеною, окрім звернень та закликів, непросто.

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Сподівання журналіста

Сам Микола Семена відчуває підтримку як колег, так і пересічних українців. Він сподівається, що в судовому процесі йому і захисникам вдасться довести безпідставність звинувачень.

«Заява 27 правозахисних організацій, моїх однокурсників, міжнародної організації журналістів, Європейської федерації журналістів, Української спілки журналістів – здається, що до свідомості суду і слідства вони просто не дійшли. Але прийде час, і ми з адвокатами відкриємо перед судом всю цю повну картину», – зазначає Микола Семена.

Журналіст не може виїхати з Криму через підписку про невиїзд. Справа стосовно Миколи Семени була порушена навесні минулого року. У свої 66 років він має величезний досвід роботи як на відомі українські, так і російські видання. І хоча він зазначає, що готовий до будь-якого результату у справі, має сподівання на краще і вважає, що ця ситуація є відповіддю на запитання – чи вдасться відстояти свободу слова в Криму?

Я живу в підвішеному стані вже скоро більше, ніж півтора роки. Це пов’язано із підпискою про невиїзд

«Для мене це психологічно тяжко. Я живу в підвішеному стані вже скоро більше, ніж півтора роки. Тим більше, це пов’язано із невизначеністю подальшої долі, із підпискою про невиїзд», – зізнається журналіст.

Свідок від угруповання «ЛНР»?

Суд продовжує заслуховувати свідків від сторони обвинувачення. Як зазначає сторона захисту, свідки не можуть дати чітких відповідей на запитання адвокатів. Один зі свідків, який не з’являється на засідання – журналіст Сергій Мєшковой, працює в угрупованні «ЛНР», про що свідчать і публікації на відповідному ресурсі.

«Залишились двоє свідків, які не з’явилися. Якщо вони не з’являться, то буде поставлене питання про їхній примусовий привід. Один із цих свідків, яких заявило обвинувачення, за нашими даними перебуває в так званій «ЛНР», в Луганську. І є там працівником наче «міністерства інформаційної політики». Не уявляємо, як вони його будуть викликати сюди», – пояснює адвокат Еміль Курбедінов.

Те, що написано в протоколі допиту, не відповідає дійсності і є наклепом на мене

Сам Микола Семена зазначає, що готовий спростувати всі свідчення, які надав проти нього цей свідок, а у разі, якщо він не з’явиться, то вимагатиме вилучити їх зі справи.

«Те, що написано в протоколі допиту, не відповідає дійсності і є наклепом на мене. Якщо він перед судом повторить ті всі наклепи на мене, то ми будемо намагатись виставити свідків, які спростують всі його твердження», – каже Микола Семена.

Дискомфорт для Росії

Все, чим може Україна наразі допомогти – це створювати Росії дискомфорт на міжнародній арені, чим і займається, пояснює голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв. На місці Миколи Семени може бути будь-який журналіст, який напише про український Крим, додає депутат.

Цей випадок є грубим порушенням прав людини, який був зафіксований у моїй доповіді, що була ухвалена ПАРЄ

«Цей випадок є грубим порушенням прав людини, який був зафіксований у моїй доповіді, що була ухвалена Парламентською асамблеєю Ради Європи в січні цього року. Україні треба максимально звертатися до всіх інстанцій у світі для того, щоб тримати її такою, що не забувається. Коли Росії постійно вказують на певні речі, то це створює для неї дискомфорт. Єдине, що ми можемо – створювати постійно дискомфорт Росії від цієї історії, а також інших політв’язнів та полонених», – зазначив Володимир Ар’єв.

Наразі клопотання сторони захисту залишаються не задоволеними. Адвокати підозрюють, що стеження за Семеною, як і вилучення даних з його комп’ютера, відбувалось незаконно. Тож просять провести закрите засідання, аби поставити запитання працівникам ФСБ Росії, що здійснювали оперативні заходи. Поки що безрезультатно.

Наступне засідання заплановане на 3 травня.

За версією звинувачення, журналіст порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму з боку материкової України. У грудні минулого року Семені пред’явили обвинувачення в остаточній редакції за частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Кримінальна справа, зібрана слідчими, складається з 6 томів.

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді не отримали.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск, зокрема, і на Миколу Семену.